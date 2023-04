Anzeige

Für die Newcomer-Models gibt es keine Sonderbehandlung. Sie müssen gleich drei große Herausforderungen meistern, bevor der Entscheidungs-Walk für alle GNTM-Kandidatinnen ansteht. Für Charlene endet der Lingerie-Walk unglücklich.

+++ Update, 6. April 2023 +++

"Heute werde ich eine kleine Prüfung machen", kündigt Heidi Klum den sechs Nachzüglerinnen an. Sie müssen gleich drei große Herausforderungen meistern, bevor der gemeinsame Entscheidungs-Walk für alle GNTM-Kandidatinnen ansteht.

Charlene macht sich Sorgen wegen des Sedcard-Shootings

Bei Charlene sorgt das Sedcard-Shooting für Nervosität. Die Best Agerin hat zwar Erfahrung mit Fotoshootings, fast nackt zu sein sorgt dennoch für Aufregung bei der 51-Jährigen. "Das ist sehr ungewohnt", erklärt Charlene und beurteilt ihre Bilder besonders kritisch.

Schock beim Walk: Charlene stolpert

Während des Catwalks in Unterwäsche wird für Charlene eine der größten Ängste vieler Models Realität: Sie stolpert auf dem Laufsteg und bleibt kurz sitzen, dann steht die Best Agerin aber wieder auf und bringt den Walk zu Ende.

Für Heidi ist Charlenes Lingerie-Walk eher durchwachsen gewesen. Dabei fehlt der Modelchefin aber vor allem mehr Selbstsicherheit und auch die Endpose der Model-Anwärterin konnte Heidi nicht überzeugen.

Charlene muss GNTM wieder verlassen

Als die Newcomerin noch einmal Feedback von Heidi bekommt, betont sie, dass ihr Charlenes High-Fashion-Walk deutlich besser gefallen habe. Dennoch reicht es für sie nicht, um Charlene in die nächste Woche von "Germany's Next Topmodel" 2023 mitzunehmen.

Charlene und Zuzel müssen GNTM nach der ersten Challenge direkt wieder verlassen. Die Best-Agerin ist von dem frühen Aus enttäuscht: "Ich hab das gegeben, so wie ich bin, und wenn's Heidi nicht so gefallen hat, dann soll's so sein und das ist auch okay so."

+++

Mit 51 Jahren: Charlene will GNTM 2023 werden

Charlene hat bereits Erfahrung in der Modebranche. Im Vorstellungsclip verrät die 51-Jährige, dass sie als Model überwiegend im kommerziellen Bereich arbeite. Außerdem drehe sie viele Werbeclips.

Die Best-Ager-Kandidatin beschreibt sich selbst als sehr angstfrei. Ihre verrückte Art äußere sich eher körperlich: Im Urlaub etwa springe sie einfach mal von der 10-Meter-Klippe. Beste Voraussetzungen also für die besonderen Walks, Shootings und Challenges, die Heidis Topmodel-Anwärterinnen jede Staffel erwarten.

Dank ihrer jüngsten Tochter: Charlene ist frisch verliebt

Charlene verrät, dass sie ihren neuen Partner über eine Dating-Plattform kennengelernt habe. Und zwar auf Anraten ihrer jüngsten Tochter. Sie habe die Best Agerin dazu gebracht, ihm zu schreiben. Gesagt, getan. "Wir hatten das längste Date unseres Lebens", erzählt Charlene weiter. "Wir waren wirklich um 12 Uhr mittags bis 1 Uhr nachts zusammen." Dann habe es "bäm" gemacht.

Darauf freut sich Charlene bei GNTM 2023

Obwohl Charlene ihre Familie vermissen wird, ist die Best Agerin auf eine aufregende Erfahrung bei GNTM 2023 gespannt. Die Kandidatin freut sich auf die außergewöhnlichen Shootings mit tollen Fotografen, auf die vielen anderen Kandidatinnen, auf die wundervollen Locations - und natürlich auf Heidi.