Sechs neue Kandidatinnen? In Folge 8 schließen sich neue Model-Anwärterinnen der Gruppe an und sind heiß auf den Titel Germany's Next Topmodel 2023. Das freut nicht alle bisherigen Teilnehmerinnen. Wie die Reaktionen auf die Nachzüglerinnen ausfallen, erfährst du hier.

+++ Update, 6. April 2023 +++

Die Models lernen die Nachzüglerinnen kennen: "Die werden Augen machen"

Endlich ist es so weit: In Folge 8 treffen die Topmodel-Anwärterinnen auf die sechs Nachzüglerinnen. "Die werden Augen machen", freut sich Heidi, als sie ihre Newcomer-Models am Set begrüßt. Wie werden die Models auf ihre neuen Kontrahentinnen reagieren?

Die Verwirrung ist groß, als die Models auf Nicole, Charlene, Marielena, Zuzel, Ina und Maike treffen. "Sind das irgendwelche bekannten Gesichter, die ich kennen sollte?", rätselt etwa Vivien. Fragezeichen auch bei Leona: "Und dann stehe ich da und sehe die so - und dann dachte ich erst mal: Wir shooten mit denen."

Heidi: "Das sind jetzt offiziell eure Mitstreiterinnen"

Dass sechs weitere Model-Anwärterinnen zur Gruppe dazustoßen, gefällt nicht allen Kandidatinnen. Schließlich war es nicht mehr weit bis in die Top Ten. "Wir waren nur noch 13 Leute […] - und bam, sind wir wieder 19 Leute", zeigt sich Anna-Maria überrascht. Auch Cassy ist zunächst schockiert: "Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, was gerade passiert ist."

Darum kommen die Nachzüglerinnen erst in Woche 8

Heidi räumt ein, dass sie sich für die sechs Nachzüglerinnen etwas zu spät entschieden habe. Zusätzlich hätten die Visa-Beantragungen unheimlich lange gedauert, sodass die Neuen erst in Woche acht antreten können.

Das bedeute aber nicht, dass sie einen entscheidenden Vorteil gegenüber den anderen Models haben würden, betont die Modelchefin. Denn die neuen Kandidatinnen müssen ihr Talent zunächst in einem Sedcard-Shooting unter Beweis stellen. "Und am Ende des Tages werden sie auch zwei Modeschauen laufen - und dann muss uns vielleicht schon die ein oder andere verlassen", fügt Heidi hinzu.

Anya hat Probleme mit den Nachzüglerinnen

Nicht jede Topmodel-Anwärterin kann sich mit der neuen Situation anfreunden. Anya scheint Probleme mit den Nachzüglerinnen zu haben. Das Model sondert sich von der Gruppe ab und bricht in Tränen aus: "Ich find's einfach super unfair gegenüber uns, dass wir jetzt wieder 19 sind, obwohl wir 13 waren." Außerdem hätten sie schon Leistung erbracht und seien vor Heidi gelaufen, macht die 19-Jährige ihrem Ärger Luft.

Heidi Klum kann das Empfinden nachvollziehen, vertritt jedoch eine klare Haltung: "Ich kann das gut verstehen, wenn die ein oder andere Kandidatin das vielleicht ein bisschen unfair findet. […] Am Ende des Tages bin ich der Boss und ich mach die Regeln!"

Wird sich Anya mit der neuen Situation arrangieren?

"Herzlich Willkommen in Los Angeles!" Heidi Klum überrascht die Kandidatinnen in Folge 8 mit neuer Konkurrenz. Unter ihnen sind auch fünf Best-Ager-Models.

Staunen bei den GNTM-Kandidatinnen

Während die verbliebenen 13 Models denken, sie näherten sich weiter den Top Ten von Staffel 18, machen sich 6 neue Kandidatinnen bereit für ihr Sedcard-Shooting. Als die Models sich am Set treffen, bricht nicht bei allen Begeisterung aus.

"Was soll das?" - Die neuen Models stoßen auf Ablehnung

Die erste Reaktion der Kandidatinnen fällt nicht bei allen positiv aus. Anya gibt zu: "Mir hat das gar nicht gefallen." und auch Vivien fällt dazu nur "Scheiße!" ein. Die Konkurrenz wird wieder größer. Olivia findet die späte Teilnahme der sechs neuen Models nicht ganz fair: "Was soll das? Die kommen erst zu Folge 8, und wir mussten den ganzen Scheiß schon haben."

Die Nachzüglerinnen wollen den Sieg bei GNTM

"Ich möchte Heidi überzeugen, dass die Entscheidung, mich mitzunehmen, richtig war", kündigt Best Agerin Marielena an. Ob die Kandidatinnen es dann beim gemeinsamen Entscheidungs-Walk schaffen, an einem Strang zu ziehen?

Modelgalerie: Das sind die Nachzüglerinnen

Sie sind die sechs Nachzüglerinnen:

Alle neuen Topmodel-Anwärtinnen in der Modelgalerie: