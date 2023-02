Pink singt Opener-Song der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel"

Anzeige

Niemals wieder nicht tanzen - der Opener zu Staffel 18 von "Germany's Next Topmodel" zeigt, dass Heidi Klum den Titel des Pink-Songs, der im Vorspann zu hören ist, durchaus ernst nimmt.

"Never Gonna Not Dance Again" bei GNTM

Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" geht bald an den Start. Ein Teaser gibt bereits Aufschluss über den diesjährigen Opener. Das neue GNTM-Intro ist unterlegt mit dem Megahit "Never Gonna Not Dance Again" von Popstar Pink und überrascht mit einer leidenschaftlichen Tanzeinlage von Modelchefin Heidi Klum.

Popsängerin Pink schafft den Durchbruch

Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Pink zählt zu den erfolgreichsten Künstler:innen weltweit und das zurecht. Sie hat bereits über 40 Millionen Alben und mehr als 70 Millionen Singles verkauft. Mit ihrer Musik berührt sie Millionen Fans und wurde für ihre meisterhaftne Leistungen mehrfach mit dem Grammy Award ausgezeichnet.

Auch in Deutschland zählt Pink seit rund 20 Jahren zu den erfolgreichsten Musik-Acts. Dass die Ausnahmekünstlerin nun die Titelmusik für eine der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen beisteuert, ist daher eine perfekte Kombination.

Leidenschaftliche Tanzeinlage von Heidi

Topmodel Heidi Klum hüllt sich für den Opener in ein sanftes Kleid mit einer pastellfarbenen und harmonischen Farbgebung. Ihre lockerleichten Tanzbewegungen passen perfekt zum lebendigen und euphorischen Rhythmus der Musik. Sie versprüht passend zum Sound des Songs eine positive Ausstrahlung und legt eine leidenschaftliche Tanzeinlage mit Pirouette und Spagatsprung hin.

Opener der letzten Staffel war "Chai Tea with Heidi"

Für Staffel 17 hatte Weltstar Heidi Klum eine Kollaboration mit dem US-amerikanischen Rapper Snoop Dogg gestartet. Gemeinsam produzierten sie das Feature "Chai Tea with Heidi" von WeddingCake.

Insgesamt 10 Models durften damals im Musikvideo des Electronic Dance Tracks mitwirken und sich tänzerisch präsentieren.

Die neuen Folgen von "Germany's Next Tomodel" mit dem Pink-Song im Vorspann laufen ab 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.