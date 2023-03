Das Wichtigste in Kürze Die 20-jährige Sarah wollte mithilfe ihres Ehrgeizes und ihrer Disziplin Germany's Next Topmodel 2023 werden.

Für Sarah ist in Folge 5 eine Sache sicher: Ihre langen Haare müssen bleiben. Während des Umstylings trifft sie deshalb eine schwere Entscheidung.

+++ Update, 16. März 2023 +++

In Folge 5 steht das große Umstyling auf dem Plan. Sarah muss um ihre lange Mähne bangen: Heidi hat etwas anderes für den neuen Look von Sarah geplant. Für die 20-Jährige kommt das allerdings nicht in Frage. "Ich will so bleiben wie ich bin. Ich kann das nicht", verkündet Sarah.

Sarah verlässt GNTM für ihren Look

Sie möchte ihre langen Haare um jeden Preis behalten und entscheidet sich, "Germany’s Next Topmodel" 2023 zu verlassen. Nach einer Umarmung von Heidi Klum heißt es für Sarah: Abschied von den anderen Models nehmen. Ihre Reise endet am Friseur:innenstuhl.

Sarahs Vorbild ist Megan Fox

GNTM-Kandidatin Sarah ist ein großer Fan von Megan Fox. "Ich würde mir wünschen, so auszusehen wie sie", gesteht die 20-Jährige im Interview. Allerdings genüge es ihr, die Hollywood-Schauspielerin aus der Ferne gut zu finden. "Treffen muss ich sie nicht unbedingt", räumt Sarah ein.

Viel wichtiger ist es für die Friseurin aus Onsabrück hingegen, ihrem Vorbild in Sachen Karrierestart nachzueifern. Die richtige Voraussetzung für den Erfolg bringt sie nach eigener Einschätzung mit: "Ich bin ein sehr disziplinierter und ehrgeiziger Mensch."

Sport und Tanz im Fokus

Ganz so actionreich wie die Filme von "Transformers"-Star Megan Fox dürften künftige Modeljobs zwar nicht werden. Doch körperlichen Herausforderungen wäre Sarah durchaus gewachsen. "Ich liebe es zu tanzen und mache gern Sport", erzählt sie.

Allerdings gibt Sarah auch zu, dass sie manchmal "ein kleiner Tollpatsch" ist. Das zeige sich darin, "dass mir einfach so dumme Missgeschicke passieren im Alltag", erklärt sie.

Darum ist Sarah bei GNTM dabei

Sarahs Teilnahme bei GNTM ist für ihr Umfeld keine Überraschung, "weil es schon immer mein größter Traum war". Die 19-Jährige hofft, dass sie in der Show vor allem sich selbst zu beweisen vermag, was sie kann.

Ich möchte mir meinen Lebenstraum erfüllen. Sarah

Ob Sarah ihren Hoffnungen gerecht werden kann, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.