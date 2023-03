Das Wichtigste in Kürze In Woche 6 steht bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 das Sedcard-Shooting auf dem Plan.

Die Models, die Folge 5 als Wacklerinnen beendet haben, müssen sich dem Shoot-out stellen.

Diese Kandidatinnen sind bei GNTM 2023 noch dabei.

Bei "Germany's Next Topmodel" 2023 wird das Sedcard-Shooting zum Shoot-out. Die Wackel-Kandidatinnen der Vorwoche müssen sich in Folge 6 beweisen. Für wen ist nach dem Fotot-Termin Schluss und wer kommt weiter bis zum nächsten Entscheidungs-Walk?

Das wichtigste Shooting der Staffel ist für einige der Model-Anwärterinnen von GNTM 2023 sogar noch ein bisschen wichtiger. Denn die Aufnahmen der Sedcard-Fotos sind Grundlage für das Shoot-out der sechs Kandidatinnen, die beim Entscheidungs-Walk der vorherigen Woche nicht komplett überzeugen konnten.

"Natürlich macht das einem ein bisschen Bauchschmerzen", sagt Katherine vor dem Fotoshooting. Die anderen Wacklerinnen sind: Anya, Coco, Elsa, Jülide und Selma.

Beim Sedcard-Shooting geht es um alles

Das Sedcard-Shooting findet in diesem Jahr in Unterwäsche statt aber das rückt angesichts der Tatsache, was auf dem Spiel steht, fast schon in den Hintergrund.

"Ich bin heute aufgeregter als sonst", erklärt Selma. "Ich hab ein richtiges Kribbeln im Bauch die ganze Zeit wegen des Shoot-outs.

Man weiß halt wirklich: Okay, es kann direkt nach dem Shooting vorbei sein. Selma

Deutlich lockerer sieht es Olivia, die nicht im Shoot-out steht: "Von mir aus könnten auch alle gehen." Cassy kann das gar nicht nachvollziehen, zu sehr fühle sie mit den Wackel-Kandidatinnen mit.

Shoot-out: Wer ist weiter?

Nach dem alle Fotos geschossen wurden, stehen die sechs Shoot-out-Teilnehmerinnen für die Entscheidung vor Heidi Klum und Fotografin Vicky Lawton. Für die Hälfte von ihnen gibt es eine schnelle Antwort auf die drängende Frage, wie es weitergeht.

Die drei Wacklerinnen, die nach Heidis Einschätzung heute am besten waren, sind Selma, Katherine und Anya. Sie sind eine Runde weiter und dürfen zurück in den Backstage-Bereich.

"Ich bin erleichtert", sagt Selma, "und ich hoffe, dass ich jetzt auch mal im Walk überzeugen kann diese Woche."

Shoot-out: Wer ist raus?

Übrig bleiben Elsa, Jülide und Coco. "Über euch drei haben wir uns lange unterhalten", sagt Heidi. Die Shootings von Coco und Elsa liefen nicht problemlos, da die Modelchefin jeweils einige Hinweise und Kritikpunkte anbringen musste.

Doch am schwierigsten gestaltete sich die Foto-Session mit Jülide. Vor allem habe bei ihr die Wandelbarkeit gefehlt, erklärt Heidi. Nach Beratung mit der Starfotografin habe die Modelchefin eine Entscheidung getroffen.

"Ich habe heute leider kein Foto für …", setzt Heidi an und schließt nach kurzer Pause: "für dich, Jülide."

Jülide ist raus

Gefasst geht Jülide auf Heidi zu und verabschiedet sich mit einer langen Umarmung. Im Backstage-Bereich verkündet das Model die Entscheidung und scheint dabei kaum Emotion zu zeigen. "Ich hab gar nicht damit gerechnet, null", gesteht sie - und dabei sind dann doch Tränen auf ihren Wangen zu sehen.