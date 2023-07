Das Wichtigste in Kürze Vivien ist die Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2023. Wie es für die 23-Jährige nach dem Finale weitergeht, erfähst du hier.

Vivien ist Germany's Next Topmodel 2023! Nach dem Cover der "Harper's Bazaar" ist die 23-Jährige jetzt deutschlandweit für eine Kampagne von MAC Cosmetics zu sehen.

+++ Update, 26. Juni 2023 +++

Vivien ist das Kampagnengesicht für MAC Cosmetics

Es war der letzte Job der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel": das Shooting für MAC Cosmetics. Im Vorfeld war nicht klar, wer sich den Job angeln würde. Denn nur die GNTM-Gewinnerin konnte das Kampagnengesicht für MAC Cosmetics in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) werden.

Am Ende konnte sich Vivien im großen GNTM-Finale in Köln durchsetzen und den begehrten Job angeln. Nun sind die Bilder der MAC-Kampagne offiziell im Umlauf.

+++ Update, 21. Juni 2023 +++

Die "Harper's Bazaar"-Ausgabe mit Vivien ist jetzt erhältlich

Vivien elegant in Valentino. © Harper's BAZAAR

Ab sofort ist die "Harper's Bazaar"-Ausgabe mit Vivien auf dem Cover erhältlich. Auch Chefredakteurin Kerstin Schneider freut sich über den Sieg der 23-Jährigen:

Sie hat ein wunderschönes Gesicht, perfekte Proportionen und überzeugt mit ihrer brasilianischen Lebensfreude. Kerstin Schneider, "Harper's Bazaar"

Ab dem 21. Juni kannst du dir offiziell die neue Ausgabe mit Gewinnerin Vivien sichern. Für den Beauty-Shot in einem pailettenbesetzten Mantel von Valentino packt die Gewinnerin ihren ausdrucksstarken Blick aus und zeigt sich dennoch ganz lässig und selbstbewusst.

+++ Update, 15. Juni 2023 +++

Vivien ist Germany's Next Topmodel 2023

Sie kann ihr Glück kaum fassen: Vivien holt im großen GNTM-Finale den Sieg. © ProSieben / Claudius Pflug

Was für ein Finale bei "Germany's Next Topmodel" 2023! Nachdem Nicole (Platz 5), Selma (Platz 4) und Olivia (Platz 3) bereits ausgeschieden waren, war die Titelwahl so spannend wie selten zuvor. Vivien oder Somajia: Wer macht das Rennen, wird Germany's Next Topmodel, landet auf dem "Harper's Bazaar"-Cover und bekommt eine MAC-Cosmetics-Kampagne?

Am Ende entscheidet sich Modelchefin Heidi Klum für Vivien. Sie ist die Siegerin der 18. Staffel.

So fühlt sich Vivien nach dem Sieg

Was Vivien die kommenden Tage vorhabe, fragt Moderatorin Annemarie Carpendale. Ganz einfach, erst mal relaxen! "Als Allererstes werde ich für zwei Tage meine Füße hochlegen, weil die echt wehtun", antwortet Vivien lachend.

Als Allererstes werde ich für zwei Tage meine Füße hochlegen. Vivien

Dann ergänzt sie ernsthaft: "Ich möchte modeln. Das ist der Grund, warum ich mitgemacht habe."

+++ Update, 14. Juni 2023 +++

Wer wird Germany's Next Topmodel in Staffel 18?

Einen Tag vor dem Finale dreht sich alles um die eine Frage: Wer macht das Rennen am 15. Juni 2023 in den MMC-Studios in Köln? Olivia, Somajia, Vivien, Nicole und Selma sind die fünf Finalistinnen der 18. Staffel, die morgen um den Titel kämpfen werden. Keine leichte Entscheidung für Heidi Klum, denn schließlich haben alle fünf Models vielfach bewiesen, dass sie verdient im GNTM-Finale stehen.

Wer das Rennen macht, erfährst du am 15. Juni 2023 ab 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und dem Livestream.

Jennifer Lawrence, Jean Paul Gaultier, Kim Petras: Hochkarätige Unterstützung für Heidi Klum

Modelchefin Heidi Klum darf sich auf hochkarätige Unterstützung freuen. Jennifer Lawrence bringt die richtige Portion Oscar-Flair ins Finale, Jean Paul Gaultier steuert nicht nur seine Designs bei, sondern nimmt auch als Gast im Studio Platz. Und dann wären da noch Live-Acts wie Grammy-Gewinnerin Kim Petras und die doppelte ESC-Gewinnerin Loreen, die zuletzt mit ihrem Song "Tattoo" das Publikum des Eurovision Song Contest verzaubert hatte. Hier siehst du die wichtigsten Gäste auf einen Blick:

+++ Update, 2. Juni 2023 +++

So lief das "Harper's Bazaar"-Shooting in der Wüste Nevadas

Das Cover-Shooting in der Wüste Nevadas stellt einige Kandidatinnen vor eine große Herausforderung. Während Ida mit dem Wind zu kämpfen hat, muss Anna-Maria ihre Anspannung in den Griff bekommen. "Es sieht aus, als würdest du frieren", korrigiert Heidi Klum Anna-Marias Gesichtsausdruck. Auch "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider resümiert: "Ich finde, sie ist nicht einfach zu fotografieren."

Gänsehaut beim Cover-Shooting

Für andere Models ist das Shooting ihre Chance zu beweisen, dass sie den Einzug ins Halbfinale verdienen: Heidi Klum findet Somajia am stärksten, die Modelchefin bekommt "Gänsehaut" vor Begeisterung. Auch Selma liefert bei dem wichtigen Shooting ab. Kerstin Schneider lobt ihre Ausstrahlung, die 19-Jährige sei "naturally cool" und "sehr fotogen".

Alle Shooting-Bilder im Überblick

Heidi Klum und "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider sind begeistert von Viviens Leistung beim Covershooting. "Das ist 'sexy Harper's Bazaar'", schwärmt Modelchefin Heidi Klum. © ProSieben / Regan Cameron "Ich habe Gänsehaut“, zeigt sich Heidi Klum von Somajias Performance begeistert. Für die Modelchefin zählt die 21-Jährige zu den Favoritinnen. © ProSieben / Regan Cameron Auch Selma kann am Set mit ihrer Leistung punkten. Die 19-Jährige sei mit eine der Besten gewesen, erzählt "Harper's Bazaaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider am Set. © ProSieben / Regan Cameron Durch ihre anfänglichen Probleme beim Shooting kann Olivia Modelchefin Heidi Klum nicht ganz von sich überzeugen. Trotzdem ist dieses schöne Foto am Ende entstanden. © ProSieben / Regan Cameron Ebenfalls Anlaufschwierigkeiten hat Nicole beim "Harper's Bazaar"-Covershooting. Doch die Best Agerin kann die Anweisungen am Set schnell umsetzen. "Ich finde, es sieht perfekt aus", lobt Kerstin Schneider schließlich. © ProSieben / Regan Cameron Was für ein Cover-Shot! Trotz anfänglicher Probleme kann Coco mit ihrer Leistung am Ende doch noch punkten. Ob sie es auf das Cover der Juli-Ausgabe schafft? © ProSieben / Regan Cameron

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Heißes Shooting im Wüstensand

"Dieses Shooting kann mein Leben verändern!", sagt Coco. Für die 21-Jährige und ihre sieben Konkurrentinnen steht zwei Wochen vor dem Finale von "Germany’s Next Topmodel" das wichtigste Fotoshooting der Staffel an: für das Cover der deutschen "Harper’s Bazaar".

Dass es heute um viel geht, wissen auch die Topmodel-Anwärterinnen. "Ich shoote das Bild, das vielleicht irgendwann in allen Stores zu sehen sein wird. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl", schwärmt Vivien. Ähnlich geht es auch der 19-jährigen Selma: "Das ist für ein Model einfach die größte Ehre, mal auf dem Cover eines Magazins zu sein."

Als Gastjurorin ist Kerstin Schneider an Heidi Klums Seite. Die Chefredakteurin des Modemagazins ist für das Covershooting verantwortlich: "Die Covermodels auf der 'Harper’s Bazaar' müssen immer selbstbewusste Frauen sein, das ist mir das Allerwichtigste." Für das Titelbild der diesjährigen Juli-Ausgabe posieren die Models in der Wüste Nevadas.

Edeldesigns von Valentino bis Stella McCartney

Eingekleidet von den großen Modedesigner:innen dieser Welt: Stella McCartney, Miu Miu, Jason Wu und Valentino. Stark und gleichzeitig natürlich sollen sich die Topmodel-Anwärterinnen für das Coverfoto präsentieren. "Zu posen, ohne dass es aussieht, als würde man posen, ist am schwierigsten", erklärt Heidi Klum. Nicole hat sich ihre Ziele bereits gesteckt: "Ich habe mir für das Shooting vorgenommen, ich selbst zu bleiben, mein Alter und meine Eleganz zu präsentieren. Auf dem Cover der 'Harper’s Bazaar' zu landen, wäre ein Traum für mich."

Welche Topmodel-Anwärterin zeigt sich beim Covershooting von ihrer besten Seite und kann Heidi Klum und Gastjurorin Kerstin Schneider mit ihrer Performance und ihrem Foto überzeugen? Wer kommt auf das Cover der "Harper’s Bazaar" und gewinnt GNTM 2023?

Wer tanzt sich ins Halbfinale?

Viva Las Vegas! Der Entscheidungstag wird schrill: Die GNTM-Kandidatinnen verwandeln sich in Dragqueens und performen in einer echten Drag-Show in Las Vegas. Jeweils zwei Models treten gemeinsam mit einer Dragqueen auf und zeigen eine Showeinlage, die sie am Tag zuvor einstudiert haben. Die Herausforderung: Choreo, Lip-Sync, extravagantes Outfit und Show-Attitude unter einen Hut kriegen - das Livepublikum erwartet schillernde Performances. Coco ahnt bereits, dass dieser Abend ein wilder Ritt werden könnte: "Ich habe mega Lust, weil halt auch echte Zuschauer da sind. Man performt nicht nur für die Kamera, sondern auch wirklich für Zuschauer. Ich freue mich richtig, das wird toll."

Wer legt die richtige Attitude an den Tag und tanzt sich direkt ins Halbfinale? Das siehst du am kommenden Donnerstag, 1. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.