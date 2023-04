GNTM 2023: So geht Ex-Siegerin Alex Mariah mit Hass im Netz um

In Folge 10 von GNTM 2023 hat Heidi Klum eine Überraschung für die Topmodel-Anwärterinnen. Ex-GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter schaut vorbei und spricht über die Schattenseiten ihres Erfolgs und wie sie damit umgeht.

Das Wichtigste in Kürze 2021 konnte sich Alex Mariah Peter bei GNTM durchsetzen und ihren großen Model-Traum erfüllen.

Nun kehrt die 25-Jährige als Gast zurück und spricht mit den Kandidatinnen über negatives Feedback in den Medien.

Hoher Besuch in der Modelvilla. Niemand Geringeres als Alex Mariah Peter gibt sich die Ehre. In der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" setzte sich das Transgender-Model gegen die Konkurrenz durch, gewann 100.000 Euro und ein Auto. Im Anschluss startete sie als Model durch.

Die 25-jährige Kölnerin ist aber nicht der einzige Gast, den Heidi Klum in Folge 10 von GNTM 2023 eingeladen hat. Die Psychologin Pia Kabitzsch soll die Nachwuchsmodels auf die möglichen negativen Folgen ihrer neu erlangten Bekanntheit vorbereiten. "Wir wissen ja alle selber, wie schwierig es mittlerweile ist, mit der Presse umzugehen", so Heidi Klum. Auch auf ihren privaten Social-Media-Profilen müssten die Kandidatinnen viele negativen Kommentare ertragen.

Alex Mariah Peter: "Alle Höhen und Tiefen miterlebt"

"Deswegen habe ich gedacht, ist es wichtig, mit einer echten Psychologin zu reden, die den Models vielleicht auch helfen kann, besser damit umzugehen", erklärt die Jury-Chefin ihren Schritt.

So kommt es also auch nicht von ungefähr, dass Alex Mariah Peter in dieser Woche gemeinsam mit der Psychologin zu Gast ist. Seit ihrem Sieg bei GNTM 2021 erhält die Kölnerin nämlich nicht nur positives Feedback. "Ich habe danach natürlich alle Höhen und Tiefen miterlebt, die die Öffentlichkeit so mit sich bringt", so Alex.

Ex-GNTM-Siegerin trennt Privates und Berufliches

Ihre Gewichtszunahme im Jahr 2022 wurde in den Medien heiß diskutiert. Vor allem in den sozialen Medien gab es zum Teil fiese Kommentare. "Ich war unfassbar überrascht, dass das so ein Ding ist in der Presse, dass ich 40 Kilo zugenommen habe", blickt sie zurück. Sie selbst habe sich schließlich immer wohl in ihrem Körper gefühlt.

Deshalb hat sich die 25-Jährige von dem negativen Feedback auch nicht unterkriegen lassen. Das Topmodel hat im Umgang mit der Presse und Social Media seinen eigenen Weg gefunden. So habe sie sich dazu entschieden, weder Zuspruch noch Ablehnung allzu sehr an sich heranzulassen.

Alex Mariah Peter: "Am Ende ist in der Öffentlichkeit stehen einfach unser Beruf"

"Ich habe ganz oft beobachtet, dass es gefährlich geworden ist, in den Situationen, wo Mädchen zugelassen haben, dass der Zuspruch ihr Selbstbewusstsein stärkt", erklärt die Ex-GNTM-Siegerin. Hier würden die Grenzen nämlich ganz schnell verschwimmen.

Deshalb habe sie sich dazu entschieden, Privates und Berufliches strikt zu trennen. Dazu rät sie auch den Kandidatinnen der aktuellen Staffel. "Am Ende ist in der Öffentlichkeit stehen einfach unser Beruf", so Alex Mariahs Fazit.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.