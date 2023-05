GNTM 2023: So sah Transgender-Model Mirella früher als Junge aus

Anzeige

In Woche zwölf spricht Mirella offen über ihre Transsexualität und ihre Transition. Wie das Transgender-Model früher aussah, siehst du hier. Außerdem packt Mirella eine für sie prägende Anekdote aus ihrer Teenie-Zeit aus.

+++ Update, 4. Mai 2023 +++

Mirella kam im Körper eines Jungen auf die Welt. Als Transfrau kämpft sie bei GNTM 2023 um den beliebten Titel. Nun wird ihre Transsexualität und ihr Transitionsprozess erstmals in der Sendung thematisiert.

Mirella über ihre Transition: "Mein Vater selbst fiel es anfangs sehr schwer, damit umzugehen"

Mirella vor ihrer Transition: Sie wurde als Junge geboren. © ProSieben

In Folge 12 von "Germany's Next Topmodel" 2023 kommt Mirellas Trans-Hintergrund zur Sprache. Das Model wurde als Junge geboren. "Dann kam es eben zu dem Punkt, an dem ich mich dazu entscheiden musste, ob ich entweder als unglücklicher Junge mein Leben bestreite oder als glückliches Mädchen", offenbart die 21-Jährige. "Dann fiel die Entscheidung darauf, dass ich mich praktisch angleiche und transformiere in diejenige, die ich schon hätte immer sein sollen": Mirella.

Ihre Transition habe Mirella im Alter von 15 Jahren eingeleitet. "Meine Mom hat es schon immer kommen sehen", offenbart die Transgender-Kandidatin. Ihrem Vater dagegen sei es anfangs schwergefallen, mit dem Prozess umzugehen. "Also ich bin auch bis heute, glaube ich, als sein Sohn noch immer in seinem Umfeld bekannt", gibt Mirella preis. Mit ihrer persönlichen Geschichte habe sich das Model mittlerweile "ganz gut arrangiert", wie es selbst sagt.

Ich weiß, wer ich bin, wer ich sein möchte und wo ich hinwill. Mirella

Mirellas großer Moment

Beim Casting für Emmi Caffè Latte zeigt sich Mirella so offen wie noch nie in der Staffel. Denn die Kundinnen fragen sie nach einer Situation, in der sie aus ihrer Komfortzone herausgetreten sei und viel Mut bewiesen habe. "Ich hatte viele Wendepunkte bisher in meinem Leben, aber einer der größten war, als ich mich dazu entschieden hab, Mirella zu werden und mein Leben als Frau zu bestreiten", macht sich das Model im Vorfeld Gedanken. "Ich erinnere mich da so an eine ganz prägnante Situation, die irgendwie alles verändert hat."

Den Kundinnen offenbart Mirella eine für sie prägende Anekdote aus ihrer Jugend. Als sie als Teenie mit ihrer besten Freundin shoppen gegangen sei, sei ihr ein "mit Glitzerpailletten bestickter, pinker Pullover direkt ins Auge gefallen". "Und ich hätte mich aber nie getraut, den mitzunehmen, weil das so eine ganz große Veränderung eingeläutet hätte", fährt Mirella fort. Ihre beste Freundin habe sie schließlich zum Kauf überredet. "In dem Moment habe ich mich nicht nur für den Pullover entschieden, sondern auch für mich - und ein Stück weit auch für meine Freiheit", gibt die Topmodel-Anwärterin stolz preis. "Das war mein großer Moment!"

Neben dem Emmi-Casting stand für Mirella in Folge 12 noch ein Musik-Shooting und der Entscheidungs-Walk auf dem Plan. Wie sich Mirella in der Woche geschlagen hat, erfährst du hier.

Hinweis: Transsexuelle Menschen, oder auch Transpersonen, bezeichnen als Transition den Prozess, bei dem sie sich ihrem empfundenen Geschlecht annähern. Das kann laut LSBTIQ-Lexikon ein sozialer, körperlicher und juristischer Prozess sein: die Verwendung eines neuen Namens, die Veränderung des Kleidungsstils, medizinische Behandlungen oder die Anpassung des Geschlechtseintrags etwa. Wichtig: Welche dieser Maßnahmen ein transsexueller Mensch anstrebt, vornimmt oder überhaupt umsetzen kann, ist sehr individuell und variiert stark von Person zu Person.

+++ Update, 13. April 2023 +++

Haarpracht bringt Mirella aus dem Konzept

Noch freut sich Mirella über ihre Haarpracht. © ProSieben / Richard Hübner

Das Fotoshooting in Woche neun stellt die Models vor eine Herausforderung: In einem XXL-Greifarm-Automaten gilt es zu posieren. Als Mirella ans Set kommt, ist Heidi begeistert von dem Look des Transgender-Models. Denn für das Shooting hat die 20-Jährige eine gekreppte Lockenmähne bekommen. "Ich habe mich auch noch nie zuvor so schön gefühlt wie heute", gibt Mirella zu. Das liege vor allem an ihren Haaren.

Doch gerade die bringen Mirella beim Shooting total aus dem Konzept. Während sie auf der Klaue posiert, wehen ihr die Haare immer wieder ins Gesicht. "Es stand alles für mich in den Sternen, nur nicht diese Haarpracht", offenbart die Topmodel-Anwärterin im Interview. "Da war einfach total der Wurm drin in dem Moment." Das hat auch Heidi am Set gemerkt.

Mirella hat Probleme beim Posing-Teaching

In der Modelvilla üben die Kandidatinnen drei Signature-Posen, die sie am Entscheidungstag präsentieren müssen. Als Mirella an der Reihe ist, sieht ihr Catwalk-Coachin Nikeata Thompson sofort eines an: ihre schüchterne Art. "Sie kann es ja, nur versteckt sie sich, ist unsicher, denkt viel zu viel nach und kommt nicht aus ihrer Haut", stellt die Choreografin fest. Kann Mirella beim Entscheidungs-Walk ihre Schüchternheit ablegen?

Heidi applaudiert: "Das war ein richtiger Wow-Moment"

Von Mirellas Unsicherheit beim Teaching ist am Entscheidungstag nichts mehr zu spüren. Die 20-Jährige schreitet selbstbewusst über den Laufsteg und kann mit ihren Posen überzeugen. Von einer Pose ist Heidi besonders angetan. "Diese Mittelpose, die du uns da geschenkt hast, die war so schön. […] Das war ein richtiger Wow-Moment", lobt die Modelchefin. Für Nikeata Thompson sei Mirella eine richtige Kämpfernatur. "Du bist hier, und du möchtest auch hierbleiben. Das habe ich heute gesehen", zeigt sich die Gastjurorin begeistert von Mirellas Wandlung.

Ich habe mich noch nie so toll gefühlt wie an dem heutigen Tag. Mirella in Woche 9

Mit ihrem neu gewonnen Selbstvertrauen schafft es Mirella, sich ein Ticket in die nächste Runde zu sichern.

+++ Update, 22. März 2023 +++

Exklusives Interview: Mirella über GNTM-Teilnahme, Umstyling und Transgender

Mirella möchte bei GNTM 2023 ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. © ProSieben / Richard Hübner

Mirella kämpft Woche für Woche nicht nur um den Titel Germany's Next Topmodel 2023. Das Model will auch vor allem eines: Ihre persönliche Geschichte als Transgender-Person erzählen. Im exklusiven GNTM-Interview spricht die Topmodel-Anwärterin so offen wie noch nie über ihre Transsexualität. Außerdem offenbart die 20-Jährige, wie sich ihr privates Umfeld seit der Teilnahme verändert und wie sie ihr Umstyling in Folge 5 erlebt hat.

Das ist GNTM-Kandidatin Mirella

Mirella ist Berlinerin mit künstlerischer Ader. Neben ihrer beruflichen Karriere liebt es die 20-Jährige zu singen, Gedichte zu schreiben oder analog zu fotografieren. Ihre größte Inspiration ist die Sängerin Lana Del Rey.

Sie möchte aber nicht nur gewinnen: Auf dem Weg zum Titel Germany's Next Topmodel 2023 will sie auch ihre Geschichte erzählen.

Ich möchte meine Geschichte erzählen und zeigen, wie vielseitig ich sein kann. Mirella

Mirellas Haare sind Ausdruck ihrer Weiblichkeit

Besonders wichtig sind Mirella ihre langen Haare, wie sie im Vorstellungsclip verrät. Schließlich seien diese Ausdruck ihrer Weiblichkeit und "all dessen, was ich irgendwie für mich anstrebe und wer ich gern sein möchte".

Aufgrund ihrer Lebensgeschichte habe Mirella nicht immer die Möglichkeit gehabt, eine solche Haarpracht zu tragen und diese Weiblichkeit zu leben, erzählt sie: "Ich wurde vor ziemlich genau 20 Jahren im Körper eines Jungen geboren."

Recht bald habe sie gemerkt, dass das für sie nicht passe, und "dementsprechend den Entschluss gefasst, die notwendigen Schritte einzuleiten, um zu der Frau zu werden, die ich an diesem heutigen Tag bin."

So ist es nicht verwunderlich, dass Mirella reichlich Respekt vor dem GNTM-Umstyling hat, das sie ihre Haare kosten könnte.

Mirella bei "Germany's Next Topmodel" 2023

Im GNTM-Interview beschreibt sich Mirella selbst als "entschlossen, willensstark, anpassungsfähig, wandelbar". Selbstbewusst sagt sie: "Ich weiß, wer ich bin und was ich möchte."

Ich möchte all das Schlechte, was ich erlebt habe, in etwas Gutes umwandeln und ihm damit einen Sinn geben. Mirella

Mirella findet, sie habe auch heute noch zwei Seiten. Manchmal sei sie die "Crazy Bitch", die mit ihren Freundinnen verrückte Dinge tut. In anderen Momenten wechsle sie hingegen eher zu einer Mirella, die "richtig chill und basic" Gedichte schreibt und ihre Schreibmaschine nicht missen möchte.

Welche Seite Mirella von sich zeigen wird, siehst du ab 16. Februar in der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.

