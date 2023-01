Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" startet in wenigen Wochen direkt in L. A. Jetzt sind die ersten Models bekannt. Schau dir auch den offiziellen Opener an, erfahre alles über die Gastjuror:innen auf Folge 1 und bestaune den neuen Staffel-Look.

Willkommen in Hollywood

Ein filmreifer Start für "Germany's Next Topmodel" 2023, denn Staffel 18 wird nicht etwa in Deutschland beginnen, sondern direkt in der Stadt der Engel. In Los Angeles trifft Heidi Klum auf die 29 neuen Kandidatinnen. Wie der Sender nun verrät, werden die Frauen hier auch ihre erste Fashionshow laufen.

Startschuss am 16. Februar

Inzwischen ist auch das genaue Startdatum offiziell bekannt: Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" beginnt am 16. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Die ersten Models stellen sich vor

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird. Insgesamt 29 Frauen lädt die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles ein. Nun stellen sich die ersten drei GNTM-Kandidatinnen vor. Wer sind Cassy, Somajia und Elsa und was sind ihre Geschichten? Erfahre hier mehr.

Der Opener der 18. Staffel

Nach der Kollaboration mit Rapper Snoop Dogg im vergangenen Jahr wurde über den diesjährige Opener im Vorfeld viel gemunkelt. Ein erster Trailer zu 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" schafft nun Klarheit. Heidi Klum tanzt zu den Tunes der US-amerikanischen Popsängerin Pink. Zum Song "Never Gonna Not Dance Again" hüllt sich das Supermodel in ein kunterbuntes Kleid und gibt eine lockerleichte Tanzeinlage zum Besten.

Erste Bilder und Gastjuror:innen aus Folge 1

Nur noch wenige Wochen bis zum Start der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Nun stehen auch die ersten Gastjurorinnen fest. In der ersten Folge hat Heidi Klum Supermodel Winnie Harlow und Designer Peter Dundas an ihrer Seite.

Heidi Klum zeigt neuen Staffel-Look

Seit Neujahr steht der Starttermin für die neue "Germany's Next Topmodel"-Staffel fest. Nun meldete sich Heidi Klum mit einem Instagram-Post zu Wort und zeigt den frischen Look von Staffel 18. Für die aktuelle Kampagne hüllt sich die Modelchefin in ein luftig-leichtes Kleid mit kräftiger und vielfältiger Farbgebung. Doch seht selbst:

"Germany's Next Topmodel" 2023 mit Heidi Klum ab 16. Februar auf ProSieben. © ProSieben/Rankin "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - ab 16. Februar 2023 auf ProSieben. © ProSieben/Rankin

Die Vorfreude steht Heidi Klum nicht nur ins Gesicht geschrieben, sie bringt sie auch zum Ausdruck: "Ich freue mich riesig - endlich geht es wieder los!", kommentiert das Supermodel seinen Post.

Bereits im November hatte Heidi Klum auf Instagram verraten, dass es für ihre Nachwuchsmodels nach Los Angeles geht. Das Topmodel zeigt sich begeistert von der kommenden Staffel und den Topmodel-Anwärterinnen: "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen."

Die neuen Folgen von GNTM laufen ab dem 16. Februar 2023 wie gewohnt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.