Am 16. Februar beginnt die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Welche prominenten Gesichter Heidi Klum in diesem Jahr mit Rat und Tat zur Seite stehen werden, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Am 16. Februar startet "Germany's Next Topmodel" in die 18. Staffel. Auch in diesem Jahr wird Heidi Klum von prominenten Gastjuror:innen unterstützt. Hier erfährst du, wer dabei ist.

Hier findest du alle wichtigen Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 auf einen Blick.

+++ Update, 6. Februar +++

Popstar Pink singt Opener von GNTM 2023

In wenigen Tagen startet die neue Staffel "Germany's Next Topmodel". Mittlerweile ist auch bekannt, wer den Song zum diesjährigen Opener beisteuert. Keine Geringere als Popstar Pink überrascht mit ihrem Megahit "Never Gonna Not Dance Again" die GNTM-Zuschauerschaft. Im Video beweist Modelchefin Heidi Klum zudem ihre Tanzkünste.

Den ganzen Artikel rund um den Openersong liest du hier:

+++ Ursprünglicher Artikel +++

Supermodel Winnie Harlow ist in Folge 1 dabei

Der Start der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" rückt in greifbare Nähe. Nun hat Modelchefin Heidi Klum auch erste Eindrücke vom Set präsentiert. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte sie ein Bild aus Folge 1. Mit dabei ist keine Geringere als das kanadische Supermodel Winnie Harlow. Die 28-Jährige ist unter anderem von den Catwalks der Fashion Weeks in New York und London bekannt, lief bereits für Victoria's Secret, Diesel und Desigual und arbeitete mit Stars wie Beyoncé Knowles und Eminem zusammen.

Bei "Germany's Next Topmodel" ist Winnie Harlow keine Unbekannte. Bereits 2019 unterstützte sie Heidi Klum in der Show. Für die Models der 18. Staffel dürfte der prominente Besuch jedenfalls eine freudige Überraschung bedeuten.

Hier gibt es erste Eindrücke aus Folge 1:

Die ersten Gastjuror:innen von "Germany's Next Topmodel" 2023 stehen fest: Winnie Harlow und Peter Dundas unterstützen Heidi Klum in Folge 1 der 18. Staffel.

Designer Peter Dundas in Folge 1

Neben Winnie Harlow wird auch Designer Peter Dundas mit von der Partie sein. Der 54-Jährige arbeitete schon für namhafte Modeschöpfer wie Jean Paul Gaultier und Christian Lacroix. 2017 etablierte der Norweger seine eigene Brand namens Dundas. Die Kollektionen bestehen aus mutigen und auffälligen Teilen. Zu seinen prominenten Kund:innen zählen unter anderem Katy Perry, Kendall Jenner und Beyoncé Knowles.

Den Staffelauftakt zu "Germany's Next Topmodel" siehst du am 16. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.