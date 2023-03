Das Wichtigste in Kürze Tracy möchte bei "Germany's Next Topmodel" ihrem Vorbild Naomi Campbell nacheifern und anderen Frauen Mut machen.

Schau dir Tracys Porträtseite an.

Seit Anbeginn der Staffel kann Kandidatin Tracy eigentlich uneingeschränkt begeistern und ist Lob von Modelchefin Heidi Klum und den Gastjuror:innen mittlerweile gewöhnt. Doch diese Aufgabe wirft die 25-Jährige erstmals aus der Bahn.

+++ Update, 13. März 2023 +++

Tracy kämpft beim Entscheidungs-Walk in Woche 4

Seit Folge 1 an kann Tracy mit ihrem Auftreten Heidi Klum und ihre Gastjuror:innen überzeugen. Doch in Folge 4 gerät die 25-Jährige zum ersten Mal ins Straucheln: Der Entscheidungs-Walk im extravaganten Look von Designer Yannik Zamboni hält für Tracy einige Herausforderungen bereit. Denn ein taffer Walk in der Union Station, dem größten Bahnhof in Los Angeles, ist in Woche 4 gefragt.

Vor dem Entscheidungs-Walk gesteht Tracy: "Männlich zu laufen, fällt mir sehr, sehr schwer!" Dass das Model sich damit vollkommen korrekt eingeschätzt hat, müssen auch Heidi Klum und Gastjuror Yannik Zamboni recht schnell feststellen. Obwohl Tracy beim Laufen sogar die Luft anhält, um steifer zu wirken, kann sie die beiden nicht hundertprozentig von sich überzeugen. Zwar sei eine Verbesserung zum Catwalk-Teaching am Vortag zu sehen gewesen, trotzdem habe es einige bessere Models gegeben, da sind sich Modelchefin Heidi und Designer Yanik Zamboni einig. Die ganze Story liest du hier:

+++

Tracy kennt ihre Stärken

Tracy ist eine der neuen Modelanwärterinnen bei "Germany's Next Topmodel" 2023. Die 25-Jährige ist überzeugt, dass sie sich von ihren Mitstreiterinnen abheben kann.

Ich denke, dass ich aufgrund meines Aussehens heraussteche. Tracy

Neben dem Aussehen schätzt Tracy ihre authentische Art als eine ihrer Stärken ein. Sie will sich nicht verstellen oder ihre Persönlichkeit verstecken.

Tracys Vorbild ist Supermodel Naomi Campbell

Auf ihrem Weg zum Topmodel hat Tracy sich eine der erfolgreichsten Frauen der Branche zum Vorbild genommen: Naomi Campbell. Tracy sieht bereits eine gewisse Ähnlichkeit zu ihrem Vorbild - wenn auch nur äußerlich: "Naomi Campbell ist in meinen Augen die schönste Frau der Welt. Ich werde häufig mit ihr verglichen. Es wäre schön, sie auch live kennenzulernen, um den Vergleich auch tatsächlich mal in der Realität zu sehen."

Möglicherweise hat sie schon bald die Chance, diesen Traum wahr werden zu lassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Heidi Klum Naomi Campbell als Gastjurorin zu "Germany's Next Topmodel" einlädt.

Festes Morgenritual: Tracy meditiert täglich

Im Alltag hat Tracy eine besondere Gewohnheit. Jeden Tag beginnt sie mit einer Meditation. Um achtsam in den Tag zu kommen, nimmt die 25-Jährige sich ausreichend Zeit und möchte dabei nicht gestört werden. "Ich brauch meine Ruhe morgens, ich hab einige Ruhephasen. Da kommuniziere ich morgens nicht."

Ob sich dieses Morgenritual mit dem turbulenten Leben in einer Model-WG vereinbaren lässt? Sollte es mal zu Zoff kommen, kann Tracy schnell von ruhig auf lautstark umschalten, wie sie etwas verlegen gesteht: "Die innere Diva macht sich insofern bemerkbar, dass ich etwas laut werde."

Ich will […] der Gesellschaft beweisen, dass man auch als dunkel pigmentierte Frau mit breiten Hüften in der Modelbranche durchstarten kann. Tracy

Mit ihrer Teilnahme will Tracy nicht nur für ihren eigenen Traum kämpfen, sondern auch anderen jungen Frauen Mut machen.

Wie sie dieses Vorhaben in die Tat umsetzt, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 24. Februar 2023 +++

