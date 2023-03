GNTM 2023 Umstyling: Alle Wünsche und No-Gos von Cassy, Somajia und Elsa

Das Wichtigste in Kürze Es ist endlich so weit: In Folge 5 findet das große GNTM-Umstyling statt.

Lern hier alle 29 GNTM-Kandidatinnen kennen.

Welchen Haarschnitt sich Topmodel-Anwärterinnen Cassy, Somajia und Elsa vorstellen können und mit welcher Frisur sie sich nicht anfreunden könnten, erfährst du hier.

Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große GNTM-Umstyling in Staffel 18 steht an, und Heidi Klum hat sich für die Topmodel-Anwärterinnen individuelle Looks überlegt: Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? In Folge 5 gibt es die langersehnte Auflösung. Im exklusiven GNTM-Interview verraten einige Kandidatinnen, welche Umstylings sie sich wünschen würden und was für sie absolute No-Gos wären.

Endlich ist es so weit: In der 5. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023 steht das heißersehnte Umstyling an. Welches Makeover die Models bekommen, ist noch streng geheim. Sicher ist aber, dass sich Heidi Klum für ihre Topmodel-Anwärterinnen individuelle und tolle neue Looks überlegt hat. Im Vorfeld äußern sich Cassy, Somajia und Elsa zum Thema Umstyling.

Cassy will ihre roten Haare behalten

Wenn es um ihre Frisur geht, hat Topmodel-Anwärterin Cassy klare Vorstellungen: "Ich will auf jeden Fall meine roten Haare behalten", verrät sie exklusiv im GNTM-Interview. Außerdem hätte die 23-Jährige nichts gegen eine kleine Auffrischung ihrer Haarfarbe. Auch gegenüber Extensions und einer Dauerwelle sei sie aufgeschlossen.

Am schlimmsten wäre für mich, wenn ich beim Umstyling so was Natürliches kriegen würde. Cassy

Ob sich Modelchefin Heidi Klum für die Topmodel-Kandidatin ein Makeover überlegt hat, bleibt abzuwarten. "Irgendwas Besonderes" wünsche sich aber Cassy. "Kurze, blaue Haare, das wäre für mich jetzt nicht so schlimm, als wenn ich braune Haare kriegen würde", verrät das Model.

Das große GNTM-Umstyling in Staffel 18 steht an. Ob auch Topmodel-Anwärterin Cassy ein Makeover bekommen und ihre roten Haare behalten wird? © ProSieben / Richard Hübner

Elsa: "Wenn ich ein Umstyling bekomme, ziehe ich es knallhart durch"

Beim Thema Umstyling vertraut GNTM-Kandidatin Elsa ganz auf die Expertise von Modelchefin Heidi Klum und ihr Stylist:innen-Team: "Heidi kennt ja Stylisten. (…) Und ich glaube schon, dass es gut aussehen wird, wenn die das machen", so die 18-jährige im Interview. Trotzdem gibt es für die 18-Jährige eine Frisur, mir der sie sich nicht anfreunden könnte.

Kurze Haare, also ein Männer-Haarschnitt, wären ein No-Go für mich! Elsa

Glatze für Somajia? "Das wäre das Schlimmste"

Das Schlimmste, was für Somajia passieren könnte, wäre eine Glatze. "Ich habe sehr lange gebraucht, meine Haare so zu akzeptieren, wie sie jetzt sind", so die Topmodel-Anwärterin im Interview. Somajia offenbart, wegen ihrer Haarstruktur früher in der Schule gemobbt worden zu sein. Dadurch habe sie sich immer geschämt. Zum Glück ist das heute nicht mehr so: "Ich liebe meine Haare und ich liebe mich, so wie ich bin!"

In welcher Folge ist das Umstyling?

Für welche Model-Anwärterinnen es zum Umstyling von GNTM 2023 geht, siehst du in der ganzen Folge 5 am Donnerstag, 16. März 2023, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream. Parallell zur TV-Ausstrahlung gibt es die Ereignisse vom GNTM-Umstyling auch im Liveticker.

Wann läuft das Umstyling noch einmal?

Die Wiederholung der 5. Folge kannst du dir am Freitag, den 17. März, um 20:15 Uhr auf sixx ansehen. Alternativ gibt es die ganze Folge direkt nach der TV-Ausstrahlung kostenlos und in voller Länge auf unserer Website oder auf Joyn.

