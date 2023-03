GNTM 2023 – "Ich kann’s wirklich nicht!": Kriegt Sarah beim Umstyling kalte Füße?

Das Wichtigste in Kürze Am 16.03.2023 findet das große Umstyling bei "Germany's Next Topmodel" statt. Die Folge läuft wie gewohnt um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Alternativ kannst du die Folge im Liveticker verfolgen.

Sarah hat mit dem Umstyling große Probleme. Kann sie sich zu einem Makeover durchringen oder muss sie die Show verlassen?

Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" hat begonnen. Hier findest du alle Infos zu GNTM 2023. Außerdem findest du hier alle Sendetermine und die wichtigen Infos über die Kandidatinnen.

Anzeige

In Folge 5 kommt endlich das mit Spannung erwartete Umstyling. Für viele Model-Anwärterinnen ist das blinde Vertrauen in die Stylist:innen oft eine Überwindung. So auch in dieser Staffel für Kandidatin Sarah.

Das Umstyling ist für Sarah eine Herausforderung

Die Preview hat es verraten: In der fünften Folge kommt das von GNTM-Fans mit Spannung erwartete Umsytling. Ob Aufregung oder panische Angst, die Anspannung ist den Models anzusehen. Ganz besonders Sarah. "Ich kann’s wirklich nicht!", japst die 20-Jährige, die selbst Friseurin ist. Ein Stylist geht mit den Fingern durch ihre lange braune Mähne. Mitstreiterin Cassy hält ihr beruhigend die Hand. "Das ist dein Traum hier", erinnert sie Sarah.

Anzeige

Anzeige

Sarah vor dem GNTM-Umstyling: "Mir wird ganz schlecht!"

"Mir wird ganz schlecht!“, sagt Sarah einige Szenen später. Ob sie damit den Anblick der Haarscheren oder der leuchtendpinken Haarfarbe meint, die gerade zusammengerührt wird, bleibt jedoch offen. Die kaugummirosa Farbe landet aber schließlich auf einem blonden Kopf.

Heidi hält Sarah die Hand

Und was ist mit Sarah? Die fragt zum Ende der Preview mit einem Lächeln in die Runde: "Kann mir jemand Händchen halten?" Modelchefin Heidi ist für ihren Schützling gleich zur Stelle. Also mit so viel Unterstützung müsste das Umstyling doch ein Klacks sein, oder?

Ob Sarah das Umstyling durchstehen und wie ihr neuer Look aussehen wird, erfährst du heute Abend bei "Germany’s Next Topmodel" 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.