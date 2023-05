Anzeige

Der Druck auf die Topmodel-Anwärterinnen steigt. In Woche 13 von "Germany's Next Topmodel" 2023 geht es um den Einzug in die Top 10. Wer zu den letzten zehn Kandidatinnen von GNTM 2023 gehört, erfährst du hier.

+++ Update, 11. Mai 2023 +++

"In dieser Woche geht es um den Einzug in die Top 10", beginnt Heidi Klum die 13. Folge von GNTM 2023. Elf Models sind noch im Rennen um den Titel Germany's Next Topmodel 2023. Das heißt auch: Eine muss gehen. Wer schafft es unter die letzten Zehn?

Das Ziel rückt näher

Nach dem Glamour-Shooting mit Starfotograf Yu Tsai müssen sich die Topmodel-Anwärterinnen noch einmal besonders ins Zeug legen. Schließlich kann Heidi Klum nur zehn von ihnen in die Top 10 von GNTM 2023 schicken. Bei ihrer Entscheidung bekommt die Modelchefin Unterstützung von Gastjurorin Sofía Vergara.

Die Top 10 stehen fest: Diese Kandidatinnen haben es geschafft

Am Ende ist es Nina, die in Woche 13 weder beim Shooting noch beim Entscheidung-Walk überzeugen konnte. Die 22-Jährige muss GNTM 2023 als Elftplatzierte verlassen.

Damit stehen diese Models in den Top 10:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20) aus Berlin

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

Die Top 10 in der Galerieübersicht

Unter den Top 10: Katherine (20) aus Flensburg © ProSieben / Sven Doornkaat Unter den Top 10: Anna-Maria (24) aus Bochum © ProSieben / Sven Doornkaat Unter den Top 10: Mirella (20) aus Berlin © ProSieben / Sven Doornkaat Unter den Top 10: Nicole (49) aus Offenbach am Main © ProSieben / Sven Doornkaat Unter den Top 10: Selma (18) aus Berlin © ProSieben / Sven Doornkaat Unter den Top 10: Vivien (22) aus Koblenz © ProSieben / Sven Doornkaat Unter den Top 10: Ida (23) aus Köln © ProSieben / Sven Doornkaat Unter den Top 10: Coco (20) aus München © ProSieben / Sven Doornkaat Unter den Top 10: Olivia (22) aus Hamburg © ProSieben / Sven Doornkaat Unter den Top 10: Somajia (21) aus Bielefeld © ProSieben / Sven Doornkaat

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Wer schafft es in die Top 10?

"Nur eine kann Germany’s Next Topmodel werden", wie Heidi Klum ihre Models stets erinnert. Aber zehn können es in die Top 10 schaffen. Derzeit kämpfen noch elf um den Titel. Die Luft wird dünner und der Druck steigt.

In Folge 13 posieren die elf verbliebenen Models als stylische It-Girls vor der Linse von Yu Tsai. Der Fotograf ist für seine hohen Ansprüche bekannt und gastiert schon zum vierten Mal bei "Germany’s Next Topmodel". Das Shooting findet in einem luxuriösen Penthouse über Los Angeles statt. Luxus und Glamour dominieren das Shooting als zentrale Themen. Die Models werden eingekleidet von den Star-Designern Saint Laurent, Vauthier, Costello und Dundas - und posieren mit Diamanten und Champagner-Flaschen.

Heidi Klum überrascht ihre Models

Das Shooting bietet aber noch eine ganz andere Überraschung: Heidi Klum hat es sich nicht nehmen lassen, ihren Models eine ganz besondere Freude zu bereiten, und hat Freund:innen und Familie nach L. A. einfliegen lassen. Die Überraschung ist der Modelchefin zweifellos geglückt. Somajia macht Freudensprünge, als sie ihre beste Freundin sieht. "Oh mein Gott, was für ein geiler Moment!", ruft sie. Freudestrahlend nimmt Vivien ihre Mama in die Arme und bei Anna kullern Freudentränen, als ihr Verlobter plötzlich vor ihr steht.

Für Freund:innen und Familie heißt es jetzt aber vor allem eines: Daumen drücken! Denn beim Entscheidungs-Walk geht es um den Einzug in die Top 10. Katherine weiß, dass das "ein absoluter Meilenstein" ist, es so weit zu schaffen. Da legt man sich besonders ins Zeug. Vor allem, wenn Menschen dabei sind, die einem so nahe stehen. "Es ist natürlich was anderes, wenn die Familie da ist und dabei zuguckt, was man hier tut", sagt Vivien. Doch die 23-Jährige ist überglücklich, dass ihre Mutter bei ihr ist und sie diesen Moment mit ihr teilen kann. "Das ist ein unbeschreibliches Geschenk."

Heidi nominiert mit Gastjurorin Sofía Vergara die Top 10

Der Elimination-Walk wird elegant. In ausladenden Ballkleidern sollen die Nachwuchs-Models durch das Publikum - in dem ihre Lieben sitzen - schreiten. Natürlich sind ihnen dabei auch die prüfenden Blicke von Heidi und ihrer Gastjurorin Sofía Vergara sicher. Der "Modern Family"-Star weiß, dass es die Nervosität sehr erhöhen kann, wenn Menschen im Publikum sitzen, die einem am Herzen liegen.

Wer kann am besten mit dem zusätzlichen Druck umgehen und sichert sich einen Platz in den Top 10 bei GNTM 2023? Das siehst du am 11. Mai 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.