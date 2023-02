Das Wichtigste in Kürze Alina hat große Träume: Sie möchte die Welt bereisen und mit Models wie Bella und Gigi Hadid die Laufstege erobern.

Alina hat sich noch am letzten Bewerbungstag für "Germany's Next Topmodel" angemeldet - mit Erfolg. Nun will die 20-Jährige auf den Laufstegen der Welt reüssieren.

Alina träumt von fernen Ländern

Alina möchte es allen beweisen und ist sich ganz sicher, dass sie das Zeug dazu hat, Germany's Next Topmodel 2023 zu werden. Aus einem kleinen Dorf in Norddeutschland ging's für sie einst nach München. Nun betritt die 20-Jährige die Welt der Models.

Bisher ist Alina noch nie geflogen, aber sie träumt davon, die Welt zu bereisen: Bali, New York, London an Weihnachten, USA - am besten eine ganze Weltreise.

Es ist ganz egal, woher du kommst und wie oft du schon k. o. gegangen bist, du kannst es schaffen! Alina

Im GNTM-Interview zeigt sich Alina selbstsicher: "Ich kann über meine Grenzen hinauswachsen. Und ich glaube daran, dass es möglich und machbar ist, zu gewinnen." Sie freut sich darauf, Supermodel Heidi Klum zu treffen und eventuell sogar mit ihr zusammenzuarbeiten.

Alinas große Model-Vorbilder sind Gigi und Bella Hadid. "Ich wäre gern wie sie", verrät die Wahl-Münchnerin.

Alina hat große Träume

Alina will nicht nur sich selbst beweisen, dass sie das Zeug zum Model hat. "Ich möchte es den Menschen zeigen, die sich lustig über mich gemacht haben, ob in der Schule oder in meiner Stadt, die schlecht über mich geredet haben und mich ausgegrenzt haben."

Ob die Träume von Alina Realität werden, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.