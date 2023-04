Anzeige

Die achte Folge von GNTM 2023 beginnt unerwartet: Heidi Klum gibt sechs Nachzüglerinnen die Chance, Germany's Next Topmodel zu werden. Für zwei von ihnen endet das Abenteuer GNTM aber schon vor dem Entscheidungs-Walk. Und am Ende von Woche 8 muss eine weitere Kandidatin ihre Koffer packen.

In Folge 8 hat Heidi Klum eine Überraschung im Gepäck: 6 Nachzüglerinnen stoßen zu den 13 Kandidatinnen hinzu. "Seit acht Wochen warte ich auf meine Nachzüglerinnen. Ich habe mich auch im Casting-Prozess vielleicht etwas spät für sie entschieden, aber dass dann auch noch der ganze Bürokram für die Einreise so lange dauert - das hatte ich nicht gedacht", erklärt die Modelchefin.

Fünf Best-Ager-Models sind unter den sechs Nachzüglerinnen

Somit kämpfen ab sofort auch die Best-Ager-Models Zuzel, Nicole, Ina, Charlene und Marielena um den Titel Germany's Next Topmodel 2023. Komplettiert wird das Feld der Nachzüglerinnen von der 23-jährigen Maike.

Bevor es für das Sextett nach Los Angeles geht, wird es von Creative Director und GNTM-Urgestein Thomas Hayo und Catwalk-Coachin Nikeata Thompson in einem Bootcamp auf die Herausforderung ihres Lebens vorbereitet.

"Die haben richtig Bock, die haben die richtige Attitude, also ich habe ein ganz gutes Gefühl", zeigt sich Thomas begeistert.

Drei Challenges zum Start der Nachzüglerinnen

Kaum in Los Angeles ankommen, geht es für Heidis neue Kandidatinnen richtig rund. Auf die Nachzüglerinnen warten zum Start ihres GNTM-Abenteuers drei Challenges hintereinander. Auf ein Sedcard-Shooting folgen zwei Walks, die sie bestreiten müssen: "Einen sexy Walk in Unterwäsche und danach den extravaganten Walk in den Outfits von Designer Yannik Zamboni", so Heidi Klum.

Bevor die Challenges starten, lernen die Nachzüglerinnen die restlichen Kandidatinnen kennen. Die zusätzliche Konkurrenz kommt nicht bei jeder gut an. "Ich find’s einfach super unfair gegenüber uns, dass wir jetzt wieder 19 sind, obwohl wir 13 waren", macht Anya ihrem Ärger Luft.

Zwei Nachzüglerinnen müssen ihre Koffer packen

Immerhin dürfen sich die anderen Models entspannt zurücklehnen und zuschauen, wie die neuen Kandidatinnen um Heidis Gunst kämpfen. Marielena macht den Anfang und nimmt sich vor: "Ich möchte Heidi überzeugen, dass die Entscheidung, mich hier mitzunehmen, richtig war."

Zur Freude der 52-jährigen Venezolanerin gelingt das auch. Die Modelchefin will sie in Woche neun von GNTM 2023 dabeihaben. Aber nicht für alle Nachzüglerinnen geht das Abenteuer GNTM weiter. Charlene kann in ihrem High-Fashion-Walk überzeugen. "Beim sexy Wäsche-Walk […] waren die anderen dir eine Nasenlänge voraus", erklärt Heidi aber. Deshalb muss Charlene GNTM verlassen.

Der Hüftschwung wird Zuzel zum Verhängnis

Das gleiche Schicksal ereilt Zuzel. Heidi zeigt sich zwar vom in ihrem sexy Walk begeistert, doch im zweiten Walk kann Zuzel nicht überzeugen. "Da wurde dir der Hüftschwung zum Verhängnis. Auch dein Tempo hat nicht wirklich gepasst. Du bist sehr langsam gelaufen", so das Topmodel.

Zwei Newcomer-Models müssen die Show also verlassen, doch das ist nicht alles: Am nächsten Tag steht ein Entscheidungs-Walk an. Im direkten Duell treten je zwei Kandidatinnen gegeneinander an. Dazu müssen sie sich jeweils drei verschiedene, ausgefallene Walk-Stile überlegen und auf dem Catwalk präsentieren. Als wäre das nicht genug, gilt es neben Heidi in dieser Woche auch noch Gastjurorin Coco Rocha zu überzeugen.

Leona muss GNTM 2023 verlassen

Letztlich können Leona und Mirella am wenigsten begeistern. Deshalb müssen sie in einem Elimination-Battle gegeneinander antreten. "Ich muss mich gerade richtig zusammenreißen, nicht zu heulen", gibt Leona vor der Entscheidung Einblick in ihr Gefühlsleben.

Wenig später kann Leona ihre Tränen allerdings nicht mehr zurückhalten, denn Heidi Klum und Coco Rocha hat Mirellas Walk besser gefallen. "Es ergibt keinen Sinn. Ich versteh's nicht. Ich will nicht gehen. Ich kann jetzt nicht nach Hause fliegen", reagiert die 19-Jährige geschockt auf ihr Aus.

Somit endet für Charlene, Zuzel und Leona in Folge 8 der GNTM-Traum, während 16 Kandidatinnen weiter um den Titel Germany’s Next Topmodel 2023 kämpfen.