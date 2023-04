Das Wichtigste in Kürze Die 18. Staffel ist in vollem Gange und auch dieses Jahr kann nur eine Germany's Next Topmodel werden. Wer die Show bereits verlassen musste, erfährst du hier.

Hier findest du alle wichtigen Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 auf einen Blick. Die Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Für Anya wird es in Folge 10 eng: Sie möchte vor dem Entscheidungs-Walk nicht üben und hinterlässt keinen guten Eindruck bei Heidi Klum und Gastjurorin Ashley Graham.

In der 10. Folge dreht sich alles um Personality und innere Stärke. Die Kandidatinnen werden auf Interviews vorbereitet und bekommen ein Social-Media-Coaching. Trotz gutem Interview stößt Anya beim Entscheidungs-Walk auf ein altbekanntes Problem.

Im Clip: Wer ist raus?

In Folge 10 muss Anya GNTM verlassen. Für Heidi Klum hätte die 19-Jährige mehr Chancen nutzen müssen, um ihre Leistung weiter zu verbessern.

Anya unter Druck beim Interview-Coaching

Claudia von Brauchitsch will die Models auf die "Schattenseite des Modelbusiness" vorbereiten und packt für ein Interview auch Social-Media-Posts der Kandidatinnen aus. Für Anya ein emotionales Thema: In ihren Posts spricht sie darüber, dass sie keine Freunde hat. Auf die Fragen der Journalistin reagiert die 19-Jährige gelassen. Anyas Verhalten lobt Claudia von Brauchitsch: "Sie hatte eine gute Ausstrahlung in dem Interview".

Schlechte Laune vor dem Yeauty-Casting

Die Beauty-Marke Yeauty lädt vier Kandidatinnen ein: Für Selma, Ida, Vivien und Maike geht es zum Casting. Dass Anya nicht eingeladen wurde, macht ihr zu schaffen. "Weil ich dann nicht die Chance bekomme mich vorzustellen, das kratzt einfach am Ego", erklärt sie und zieht sich zurück, während die anderen Models sich mit ihren vier Konkurrentinnen freuen.

Bei ihren Mitstreiterinnen kommt Anyas Reaktion nicht gut an: "Ich kann langsam nicht verstehen, warum sie sich nicht für andere Leute freuen kann", sagt Marielena. Anya rechtfertigt sich: "Ich kann das nicht, weil ich in erster Linie an mich selbst gedacht habe." Es fällt Anya nicht leicht, Anschluss bei den anderen Kandidatinnen zu finden.

Comic-Catwalk: Anya möchte nicht üben

Ashley Graham überrascht die Models vor dem Entscheidungs-Walk backstage. Die Gastjurorin gibt Tipps für das Posing beim anstehenden Comic-Walk. Die Aufgabe ist es, passend zu einer Sprechblase zu posieren: "Beim Modeln geht es auch um die Schauspielerei und eure Persönlichkeit", erklärt sie.

Während die Kandidatinnen üben, hält sich Anya zurück. Sie würde mehr mit ihrem Kopf üben und sei "prinzipiell eine Person, die nicht übt". Doch das rächt sich, Heidi ist nicht begeistert von ihrer Performance. "Ich mag schon allein den Walk nicht", bewertet sie Anyas Performance. Auch Ashley findet sie "durchschnittlich" und bemängelt Anyas fehlende Bereitschaft, vorher zu üben.

Heidi Klum kritisiert Anya

Für Heidi Klum ist die Motivation von Anya ein großer Kritikpunkt. Es ist nicht das erste Mal, dass Anya das Coaching von den Gastjuror:innen nicht nutzt. "Warum nutzt du die Chance nicht, zu üben?", wundert sich Heidi Klum.

Anya gibt zu, dass sie sich nicht getraut hat, auf dem Catwalk alles zu geben. Sie fühlt sich in der Modelvilla nicht wohl und begründet ihre Unsicherheit damit. Für Ashley ist das nicht genug. Im Modelbusiness werde sie immer wieder auf Menschen treffen, mit denen sie nicht auf Anhieb klarkommt.

Anya muss GNTM in Folge 10 verlassen

Mirella und Anya stehen erneut vor Heidi Klum. Beim letzten Mal durften sich beide noch einmal beweisen. Doch in Woche zehn muss eine der beiden gehen. Die Modelchefin ist von Anyas Leistung nicht überzeugt und schickt die 19-Jährige nach Hause.

Für Anya ein Schock: "Ich hätte einfach niemals gedacht, dass es mich heute trifft, weil mein Interview lief gut", sagt sie unter Tränen. Sie ist sicher, dass sie nicht die Schlechteste war. Doch ihre fehlende Motivation, vor dem Entscheidungs-Walk zu üben, bedeutet das Aus für Anya.