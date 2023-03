GNTM 2023 - Wer ist raus in Folge 4? Fassungslosigkeit nach überraschendem Aus

Das Wichtigste in Kürze Alle Infos rund um die 18. Staffel GNTM findest du hier. Einen Überblick über die Kandidatinnen kannst du dir hier verschaffen.

Die Entscheidung der vierten Woche führt bei den Models zu Fassungslosigkeit. Besonders das Aus einer Kandidatin will zunächst niemand wahrhaben. Wer von Heidi Klum kein Foto überreicht bekommt und "Germany's Next Topmodel" verlassen muss, erfährst du hier.

Porträt-Fotos im Wunderland

Wenngleich einige der GNTM-Kandidatinnen, die sich am Ende von Woche 4 verabschieden müssen, ihr Aus bereits erahnt oder zumindest befürchtet haben, gibt es in Folge 4 von "Germany's Next Topmodel" 2023 auch eine Entscheidung, mit der wohl niemand gerechnet hat.

Doch der Reihe nach: Beim Fotoshooting mit Brian Bowen Smith werden die Models in einer märchenhaften Kulisse fotografiert, die von "Alice im Wunderland" inspiriert ist. Dabei entstehen viele wunderschöne Porträts. Für einige Model-Anwärterinnen wird der Fokus auf den Gesichtsausdruck allerdings zur Herausforderung.

So benötigen Emilia und Eliz deutlich mehr konkrete Anweisungen als andere Kandidatinnen. Auch Zoey kann ihr Selbstbewusstsein nicht so recht in gelungene Posen übertragen.

Entscheidungs-Walk in der Union Station

Oftmals können die Models bei "Germany's Next Topmodel" Schwächen bei einem Shooting mit dem Entscheidungs-Walk noch einmal ausgleichen. In dieser Woche sind jedoch fast ausnahmslos alle Models unglaublich gut auf dem Laufsteg, der diesmal im größten Bahnhof von Los Angeles, der Union Station, aufgebaut wurde.

Die Outfits von Designer und Gastjuror Yannik Zamboni scheinen den Frauen besonderes Selbstvertrauen zu geben. Heidi fällt die Entscheidung daher so schwer wie selten so früh in einer GNTM-Staffel.

Das hohe Niveau der Leistungen macht es zudem für die Models mit durchwachsenem Shooting-Ergebnis schwierig, noch einmal besonders herauszustechen. Jeder kleine Patzer wiegt nun doppelt schwer.

Überraschende Entscheidung

Am Ende sind es Emilia, Eliz und Zoey, die gemeinsam vor der Modelchefin und ihrem Gastjuror stehen und alle drei kein Foto erhalten.

Emilia hatte beim Walk gleich mehrfach Fehler gemacht und die Anforderung missachtet, die Arme nicht in die Hüften zu stemmen. Daher sieht sie die Entscheidung backstage bereits kommen.

Eliz ist wegen ihres schwachen Shootings, bei dem ihr die Posen nicht recht gelingen wollten, ebenfalls nicht völlig überrascht. Zwar erkennt Heidi ihren starken Willen an, den sie beim Walk habe zeigen können, doch das allein reiche nicht.

Bei Zoeys Walk habe Heidi zwar einen Fortschritt zum Teaching erkannt, sagt sie, doch Favoritinnen seien am Entscheidungstag andere gewesen. Zoey kann ihr Aus kaum fassen. "Das kann doch echt nicht sein", sagt sie backstage fast schon wütend.

Große Verwunderung im Backstage-Bereich

Auch die anderen Models sind fassungslos. Vor der Entscheidung war Elsa noch felsenfest davon überzeugt, dass zumindest Zoey auf jeden Fall weiterkommen würde. Aber nein, für die 26-Jährige ist ebenfalls Schluss.

Damit sind nach Folge 4 noch 18 Models im Wettbewerb um den Titel Germany's Next Topmodel.