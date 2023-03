Das Wichtigste in Kürze Auf die Topmodel-Anwärterinnen warten in Folge 6 mehrere wichtige Challenges.

Alle Infos rund um die 18. Staffel GNTM findest du hier. Einen Überblick über die Kandidatinnen kannst du dir hier verschaffen.

In Woche 6 müssen zwei Models die Show verlassen. Einen Überblick zu allen Exits gibt es hier.

Anzeige

In Folge 6 stehen mehrere große Aufgaben an. Neben dem wichtigen Sedcard-Shooting geht es für die Models ins erste große Casting. Auch der Entscheidungs-Walk hat es in sich.

Direkt zu Beginn der Woche müssen mehrere Wackelkandidatinnen ins Shoot-out. Die Visitenkarte eines Models, die Sedcard-Fotos, werden geschossen. Außerdem geht es zum ersten Casting von Staffel 18. Doch für zwei Models endet die Reise bei "Germany's Next Topmodel" in Folge 6.

Shoot-out: "Immer wieder die gleichen Anweisungen"

Bereits vor dem Entscheidungs-Walk am Ende der Woche stehen Coco, Elsa und Jülide vor Heidi Klum für eine Entscheidung. Die drei Topmodel-Anwärterinnen haben die Modelchefin beim Sedcard-Shooting nicht überzeugt und müssen ums Weiterkommen bangen.

Anzeige

Anzeige

Für Jülide ist nach dem Shoot-out Schluss

Für Heidi und Fotografin Vicky Lawton ist Jülide zu versteift. Auch mit Hilfestellung von Heidi gelingt ihr das Posen nicht richtig. Die harte Kritik der Fotografin: "Sie ist wunderschön, aber ich sehe sie nicht als Model." Deshalb schickt Modelchefin Heidi Jülide nach dem Shooting nach Hause.

Jülide trifft die Entscheidung unerwartet: "Ich habe gar nicht damit gerechnet", sagt die 22-Jährige.

Anzeige

Der Entscheidungs-Walk

Der Walk in Folge 6 verlangt neben Können auch Köpfchen. Die Models müssen ein Quiz "laufen". Jede Kandidatin hat einen Buchstaben, mit dem sie gemeinsam das Lösungswort bilden müssen. Dann geht es raus auf den Catwalk - in der richtigen Reihenfolge?

Anzeige

Anzeige

Elsa ist raus bei GNTM 2023

Elsa fällt beim Walk mit einem erneuten Patzer auf. Sie hat ihr Haargummi am Handgelenk vergessen. "Du tanzt immer ein bisschen aus der Reihe", fällt Heidi auf. Für Gastjurorin Rebecca Mir fehlt Elsa die richtige Mimik. Sie muss lernen, ihren Gesichtsausdruck besser zu beherrschen.

Da auch das Sedcard-Shooting für Elsa nicht gut lief, steht für Heidi fest: Elsa muss "Germany's Next Topmodel" in Folge 6 verlassen.