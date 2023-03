Das Wichtigste in Kürze Alle Infos rund um die 18. Staffel GNTM findest du hier. Einen Überblick über die Kandidatinnen kannst du dir hier verschaffen.

Auch dieses Jahr hat Modelchefin Heidi Klum nicht für jede der Frauen ein Foto. Welche Kandidatinnen die Show nach Folge 5 verlassen mussten, erfährst du hier.

Anzeige

In Woche 5 überraschen gleich zwei Kandidatinnen Heidi Klum mit ihrer Entscheidung. Für die Models ist der Leistungsdruck zu groß geworden.

Zwei freiwillige Ausstiege in Woche 5

In dieser Folge verlassen zwei Models "Germany's Next Topmodel” freiwillig. Für Sarah bedeutet das Umstyling zu viel Veränderung: Sie möchte ihre langen Haare um jeden Preis behalten und verabschiedet sich bereits, während ihre Mitstreiterinnen noch im Friseur:innenstuhl sitzen.

Anzeige

Anzeige

Sarah bleibt bei ihrem Look - und verlässt dafür GNTM 2023

"Ich will so bleiben wie ich bin. Ich kann das nicht", erklärt Sarah ihren Entschluss. Damit ist auch klar, dass sie "Germany's Next Topmodel" 2023 verlassen muss. Nach einer Umarmung von Heidi Klum heißt es für Sarah Abschied von den anderen Models nehmen und dann geht es für die 20-Jährige zurück nach Hause.

Anzeige

Für Tracy war der Druck zu groß

Als Heidi Klum Tracy auf ihre abnehmende Leistung anspricht, hat die 25-Jährige eine klare Antwort: Der Druck sei ihr zu groß, weshalb das angehende Model GNTM freiwillig verlässt. "Ich habe die ganze Situation unterschätzt", gibt Tracy zu.

Damit sind zwei Models in Folge 5 raus. Doch es gibt noch weitere Wackelkandidatinnen … Diese müssen sich in der nächsten Woche bei einem "Shoot-out" beweisen und gegeneinander antreten.

+++ News zum Umstyling bei GNTM 2023 +++

Das sind die 7 krassesten Umstylings der 18. Staffel So sehr haben sich die Models durch das Umstyling verändert Diese beiden Models geben in Folge 5 auf Das ist Heidi Klums neuer Look nach dem Umstyling Sarah verweigert ihren neuen Look und verlässt GNTM 2023 Tracy schockiert Heidi bei der Entscheidung Vivien bekommt ein Umstyling So sieht Anna-Maria nach dem Umstyling aus Das ist Katherines Veränderung durchs Umstyling Anya sorgt sich nach dem Umstyling - Sieht sie wie ein Junge aus Die Stimmung zwischen Elsa und Anya ist nach dem Umstyling im Keller Selma nach dem Umstyling mit völlig neuem Look - So extrem ist ihre Veränderung