Unter den kritischen Blicken der anderen Kandidatinnen müssen die Newcomer-Models gleich drei Challenges am Stück bestehen. Für Zuzel endet GNTM 2023 schon an Tag eins.

+++ Update, 6. April 2023 +++

Zuzel meistert das Sedcard-Shooting selbstbewusst

Die Best-Ager-Kandidatin begeistert die anderen Model-Anwärterinnen beim Sedcard-Shooting. "Man sieht, dass sie sich wohlfühlt in ihrem Körper und dass sie auch weiß, wie sie aussieht", beobachtet Olivia das Fotoshooting von Zuzel. Sie hofft, mit 50 genauso auf andere Menschen zu wirken wie die Best Agerin.

Für Zuzel ist es das erste professionelle Fotoshooting in ihrem Leben. Und dann wird sie direkt von Heidi Klum höchstpersönlich fotografiert. Die Modelchefin resümiert: "Zuzel ist ja auch supersüß, also man hat sie schon direkt ins Herz geschlossen. Ich finde auch, ihre Fotos sind schön geworden. Hat gut funktioniert!"

Zuzel muss GNTM 2023 wieder verlassen

Beim Lingerie- und High-Fashion-Walk wird es für Zuzel allerdings schwieriger. Die ehemalige Profitänzerin sticht beim sexy Walk mit ihrem Hüftschwung heraus. Der High-Fashion-Walk bereitet ihr Probleme. "Dein Tempo hat nicht gepasst. Du bist sehr langsam gelaufen", merkt Heidi an. Trotz ihrer positiven Ausstrahlung beschließt Heidi Klum: "Ich habe heute leider kein Foto für dich, Zuzel." Auch Best Agerin Charlene muss GNTM 2023 nach den drei Challenges an Tag eins verlassen.

Zuzel sieht ihr schnelles Aus rational. "Ich habe das nicht erwartet, aber so ist es. Und ich wünsche meinen Kolleginnen viel Glück", verabschiedet sie sich von "Germany's Next Topmodel" 2023.

Zuzel ist eine der neuen GNTM-Teilnehmerinnen der 18. Staffel. Die gebürtige Kubanerin hat eine große Leidenschaft: das Tanzen. Ihre Erfahrungen als Profitänzerin dürften sich beim Modeln als nützlich erweisen.

"Ich tanze gerne, weil ich den Rhythmus im Blut habe", sagt die Best Agerin über sich selbst.

Best Agerin Zuzel: Tanzen ist ihre Leidenschaft

Zuzels Bewerbung bei "Germany's Next Topmodel" geht auf ihren Sohn zurück, wie die 50-Jährige verrät: "Seine Überredungskünste waren es, die mich erst zur Teilnahme ermutigt haben."

Als selbstständige Kosmetikerin habe sie zunächst gezögert. Doch die Unterstützung, die sie durch ihr Kind erfahren habe, hätten Zuzel darin bestärkt, den Schritt zu wagen. Nun will sie ihren Sohn stolz machen und GNTM gewinnen.

Zuzel: "Vielleicht bin ich manchmal sehr direkt"

Im Vorstellungsvideo beschreibt sich Zuzel als selbstbewussten und positiven Menschen. Sie ist stolz darauf, viele gute Freundinnen und Freunde zu haben, die sie lieben.

Allerdings sei sie manchmal womöglich auch sehr direkt, was viele Leute nicht mögen würden. "Aber so bin ich", kommentiert Zuzel lächelnd.

Ich bin selbstbewusst, ich bin positiv, ich bin lustig. Zuzel

+++ Update, 4. April 2023 +++

In Folge 8 kommen sechs Nachzüglerinnen zu GNTM 2023. Unter ihnen sind auch mehrere Best Agerinnen - aber nicht alle. Wie reagieren die bisherigen GNTM-Kandidatinnen auf sie? Die weiteren neuen Kandidatinnen sind Ina, Nicole, Charlene, Marielena und Maike.