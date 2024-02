Das Wichtigste in Kürze Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" befinden sich mit Julian und Luka Zwillinge im Cast.

Mit Zwillingen kennt sich Heidi Klum bekanntlich bestens aus. Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 trifft die Modelchefin ein neues Bruderpaar: Julian und Luka. Werden die beiden in Staffel 19 Heidis neue Lieblings-Zwillinge?

Staffel 19 wird doppelt gut!

Gemeinsam mit Konkurrent Max (rechts) präsentieren sich Luka und Julian zum ersten Mal Heidi Klum auf dem Laufsteg. © ProSieben / Richard Hübner

Bei "Germany's Next Topmodel" beginnt eine neue Ära! Nicht nur Male-Models sind im Cast der 19. Staffel dabei, auch wird es erstmals eine Gewinnerin und einen Gewinner geben.

"Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind", verriet Heidi Klum bereits vor Staffelstart gegenüber "TV Digital".

Meine männlichen Kandidaten nenne ich "meine Männer". Ich habe echte Traummänner ausgesucht. Heidi Klum

Zwei ihrer "Traummänner" sind Julian und Luka. Mit ihnen befinden sich erstmalig männliche Zwillinge bei GNTM. "In der Vergangenheit haben sich zwar schon oft Zwillinge beworben, aber bislang waren nie welche dabei, die mich wirklich angesprochen haben", so die Modelchefin. Bei Julian und Luka sehe sie dagegen "riesiges Potenzial".

Die zwei sind einfach klasse. Heidi Klum über Julian und Luka

Julian und Luka: "Unser ganzer Lebensweg ist absolut identisch"

Wie Tausende andere Männer sind auch die beiden Wahl-Frankfurter Heidi Klums Ruf gefolgt und zum GNTM-Casting nach Berlin gekommen. Dass die Zwillinge den Wettbewerb gemeinsam bestreiten, ist kein Zufall.

"Unser ganzer Lebensweg ist absolut identisch", erklärt Luka und betont: "Das ist nicht so, weil wir gesagt haben, wir müssen das Gleiche machen, sondern weil wir immer das Gleiche machen wollten."

Nach Kindergarten, Grundschule und Realschule haben die 24-Jährigen nicht nur dieselbe Ausbildung angefangen, sondern auch gemeinsam die Fachhochschulreife nachgeholt, verrät Julian. "Wir haben auch zusammen gleichzeitig gekündigt", fügt er scherzhaft hinzu.

Ein unschlagbares Team

Schnell wird klar: Das Zwillingspaar ist unzertrennlich, selbst beim Sport. Wie Julian im Interview erzählt, gehen sie immer zusammen ins Training, um es sich "gegenseitig auch ein bisschen beweisen" zu können.

Doch nicht nur sportlich ergänzen sie sich hervorragend, auch beruflich. Beide sind selbstständig und betreiben eine eigene Videoproduktionsfirma, in der sie "so gut wie jeden Tag" zusammenarbeiten.

Julian und Luka machen keinen Hehl daraus, sich eng verbunden zu fühlen. "Es ist auf jeden Fall unangenehm für uns, getrennt zu sein", gesteht Julian.

Die längste Zeit, die wir in unserem Leben getrennt waren, sind fünf Tage. Julian

Als die beiden im Interview gefragt werden, was sie denn nicht zusammen machen, müssen sie erst ein Weilchen überlegen. "Wenn wir auf ein Date gehen, gehen wir natürlich alleine", wirft Julian ein und verrät: "Wir beide haben noch nicht die richtige Frau gefunden."

Julian und Luka: "Unser Traum ist es, die Show zu gewinnen"

Beim großen GNTM-Casting in Folge 1 fallen Luka und Julian direkt ins Auge. © ProSieben / Richard Hübner

Jetzt gilt es erst mal, Heidi Klum beim großen GNTM-Casting zu überzeugen. Die Nervosität steigt, dann ist es so weit: Die Wahl-Frankfurter präsentieren sich der Modelchefin zum ersten Mal auf dem Laufsteg.

Nach ihrem Walk möchte Heidi Klum sofort mehr über die beiden erfahren. Es sei schon immer ihr größter Traum gewesen, an "Germany's Next Topmodel" teilzunehmen, erklärt Julian. Doch die Modelchefin will es genauer wissen und hakt noch einmal nach. "Unser Traum ist es, die Show zu gewinnen, als der erste oder die ersten Männer", präzisiert Luka. Dass beide gewinnen, glaube Zwillingsbruder Julian allerdings nicht. Trotzdem sei "natürlich nichts unmöglich", scherzt er.

Heidis neue Lieblings-Zwillinge?

Sichtlich angetan von den beiden macht die Modelchefin Julian und Luka direkt ein Kompliment.

Ich find euch schon ganz süß. Heidi Klum zu Julian und Luka

Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. "Wir haben dich schon öfter im Fernsehen gesehen, leider noch nicht in Echt. Aber du siehst wirklich noch besser aus als im Fernsehen", lässt Luka seinen Charme spielen. Die Modelchefin fühlt sich direkt geschmeichelt: "Danke, das muss ich mir sofort aufschreiben."

Bei dieser Charmeoffensive können Julian und Luka selbstverständlich ein Ticket in die nächste Runde lösen.

Ich hoffe, dass wir Heidis neue Lieblings-Zwillinge sind. Luka

Wie es für die Zwillinge Julian und Luka bei "Germany's Next Topmodel" 2004 weitergeht, siehst du immer donnerstags - um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.