GNTM-2024-Curvy-Model Felice hat immer ein Lied auf den Lippen

Felcie will sich als Curvy-Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 beweisen. Wird sie Heidi Klum von sich überzeugen?

Felice verfolgt "Germany's Next Topmodel" seit ihrer Kindheit. Irgendwann selbst zu modeln, ist ein großer Traum der Berlinerin. Dabei hatte sie eigentlich schon einen anderen Berufsweg eingeschlagen.

Felice ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei.

Durch ihre Eltern hat Felice seit jeher Berührungspunkte mit der Baubranche. Daher schien lange Zeit klar, dass sie beruflich ebenfalls in diese Richtung gehen würde.

Doch beim Studium des Bauingenieurswesens legt die 20-Jährige vorerst eine Pause ein. Felice will Germany's Next Topmodel werden.

"Ich glaub, ich bin als Person allgemein sehr besonders", sagt Felice und bezieht sich dabei auch auf ihre zahlreichen Sommersprossen und ihre roten lockigen Haare. "Ich bin bisschen curvy. Also ich glaube, ich steche auf jeden Fall allein schon durch mein Aussehen aus der Menge heraus."

Ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" 2024 verbindet Felice mit einer klaren Botschaft: Jeder Mensch solle sich in seinem Körper wohlfühlen. "Egal, ob man dünn ist, egal ob man dick ist - ich glaube, jeder hat einfach seine Problemzonen."

Allerdings räumt Felice ein, dass sie selbst mitunter noch mit diesem Vorsatz zu kämpfen habe.

