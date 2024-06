GNTM 2024: Die Kandidatinnen von Staffel 19 auf einen Blick

Fashion Week

Nach GNTM-Aus: Stella ergattert Mega-Job bei diesem deutschen Top-Designer Ihre Zeit bei "Germany's Next Topmodel" 2024 endete in Woche 13. Doch für Stella geht die Reise als Model auch nach ihrem Aus noch weiter. Sie erobert den Catwalk bei der Fashion Week in Berlin.