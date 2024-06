In der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" öffnete Heidi Klum die Tore für männliche Models. Hier findest du alle wichtigen News zu den Kandidaten.

Am 15. Februar startete "Germany's Next Topmodel" in die 19. Staffel. Für die Kandidatinnen und erstmals auch für Kandidaten geht es um die große Chance, als Model Karriere zu machen. Alle Infos zu den männlichen Topmodel-Anwärtern findest du hier im Überblick.

GNTM-Kandidaten 2024: Diese Männer waren im Finale von Staffel 19 noch dabei

GNTM-Gewinner 2024: Jermaine, 20 Jahre, Kassel

Jermaine ist hauptberuflich Influencer und bringt schon Model-Erfahrung mit. Unter anderem war er Werbegesicht für eine bekannte Sportmarke. Sogar auf der New York Fashion Week war der 20-Jährige schon. Wie er das geschafft hat, erfährst du im Interview.

Platz 2: Linus, 25 Jahre, Berlin

Der Sport spielt in Linus' Leben eine wichtige Rolle, vor allem Basketball hat es ihm angetan. Bei "Germany's Next Topmodel" stellte er sich nun einer neuen Herausforderung. Wie sich der Berliner in Staffel 19 geschlagen hat, erfährst du hier.

Platz 3: Julian und Luka, 24 Jahre, Frankfurt am Main

Julian kommt nicht allein zu "Germany's Next Topmodel". Sein Zwillingsbruder Luka hatte ebenfalls ein Ticket für Staffel 19 gelöst. Die beiden sind auch gemeinsam als Content-Creatoren tätig. Weshalb sich die Zwillinge nur auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich sehen, kannst du hier nachlesen.

Luka studiert Media, Conception and Production und träumt von einer Reise auf die französisch-polynesische Insel Bora Bora. Seine Leidenschaften sind Sport, Fotografie und Videografie im Bereich Travel und Automobil. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Julian nahm er an der 19. Staffel GNTM teil. Lukas besonderer Wunsch war es, dass er und sein Bruder sich nie streiten und vor allem nie getrennt werden.

Die Models in der Übersicht

Du willst noch mehr über die Männer und Frauen der diesjährigen Staffel erfahren? Im Interview erzählen die Topmodel-Anwärter:innen spannende Details über sich und die Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" 2024. Lies alle Einzelheiten in den Modelporträts nach. Zur Übersicht der Frauen geht es hier lang:

Wer holt sich den Titel Germany’s Next Topmodel 2024? Das siehst du im großen Finale am 13. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Alle Kandidaten im Überblick

