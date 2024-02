GNTM 2024: Die  skurrilsten Walks beim offenen Casting!

Das Wichtigste in Kürze Beim offenen Casting heißt es für die ersten GNTM-2024-Teilnehmer:innen alles geben, um bei Heidi einen bleibenden Eindruck von sich zu hinterlassen.

Das ist nicht immer leicht. Mal sitzt der Schuh nicht richtig, mal wird der Laufsteg übersehen. Hier zeigen wir dir die amüsantesten Walks der ersten Folge.

Übrigens: Am 15. Februar startet "Germany's Next Topmodel" 2024. Lern alle Kandidatinnen und Kandidaten näher kennen.

Bei "Germany's Next Topmodel" gehören grazile Walks auf edlen Laufstegen zum Alltag. Doch nicht immer läuft es so rund wie bei den Profis in Mailand, Berlin oder New York. Einige Models haben sich in Folge 1 das Leben selbst schwer gemacht. Die besten Beispiele haben wir für dich zusammengefasst.

Für die Teilnehmer:innen des offenen Castings in Berlin ist er das zentrale Element: der Walk. Denn die Performance auf der Bühne entscheidet darüber, ob Heidi Klum sich überzeugen lässt oder nicht. Ausstrahlung, Selbstsicherheit, Gangart - die Modelchefin achtet auf jedes noch so kleine Detail.

Blöd nur, wenn der erste Eindruck dann nicht so verläuft, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten das im Vorfeld ausgemalt hatten. Anbei eine Compilation der charismatischsten Patzer.

Im Clip: Laufsteg-Fails und geplatzte Träume

Augen auf bei der Schuhwahl

Für einen ordentlichen Walk ist die richtige Schuhwahl natürlich essenziell. Und genau da hapert es bei manchen Models schon.

Manche machen sich das Leben einfach selber schwer. Heidi Klum

Bewerberin Frida ist in ihren höchsten High Heels zum Casting gekommen. Dass sie mit roten Stilettos bisher selten unterwegs war, sieht man auf Anhieb. "Ich kann damit nicht laufen, die sind zu hoch!", gibt Frida kurz vor dem Walk zu.

Ob sie Heidi trotz ihrer Schuhwahl überzeugen kann? Die Aufmerksamkeit des Weltstars hat sie zumindest. Heidi fiebert mit, während die Kandidatin versucht, über den Laufsteg zu balancieren. Schließlich muss Frieda kapitulieren und beendet ihren Walk barfuß.

"Wo ist der Laufsteg?"

In diesem Jahr gibt es erstmalig Male-Models im Cast. Manch ein Kandidat könnte sich also besonders ins Zeug legen wollen, schließlich ist das ja eine große Premiere. Da kann es dann auch schon mal passieren, dass man vor lauter Aufregung den Laufsteg verpasst …

Ein junger Mann in einem schicken Jaquet läuft nicht geradeaus auf den Catwalk, sondern biegt überrascht einmal links ab und dann quer durch den Raum. Wie das wohl Modelchefin Klum findet? Die nimmt es mit Humor.

Der Laufsteg ist heute so groß! Aber den kann man auch leicht übersehen - I get it! Heidi Klum

Der Kandidat lässt sich von seiner kleinen Studiotour nicht verunsichern - und findet schließlich auch den richtigen Weg auf den Catwalk.

Alle weiteren Fauxpas siehst du im Highlight-Clip weiter oben in dieser News.

Wie es für die Kandidat:innen bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.