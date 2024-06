GNTM 2024: "Du warst so was von gut, es war krass": Von ihr ist Heidi Klum total geflasht

Jetzt ist das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 ganz nah! Doch im Halbfinale wartet auf die Models mit dem Heli-Shooting eine waghalsige Herausforderung. Diese Kandidat:innen bringen Heidi Klum zum Jubeln.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

+++ Update, 11. Juni 2024 +++

Anzeige

Anzeige

GNTM 2024: Diese Models sind Heidis Favorit:innen

Für das Shooting im Halbfinale sind alle Models bereit ihr Bestes zu geben, schließlich geht es um den Einzug ins Finale. Doch die Herausforderung ist groß: Mit einem Hubschrauber geht es in luftige Höhen!

Meine Models werden Augen machen! Heidi Klum

Die Modelchefin will auf den Fotos vor allem eine Riesen-Portion Spaß in den Gesichtern der Kandidat:innen sehen. Gar nicht so leicht, wenn Höhenangst im Spiel ist.

Einige Models stellen sich bei der Challenge jedoch als absolute Favorit:innen heraus.

Höhenflug für die Kandidat:innen

Die Aufregung vor dem Helikopter-Shooting ist vor allem bei Jermaine groß. Er muss sich erneut seiner Höhenangst stellen. Frieder hingegen hatte einen Flug mit einem Helikopter eh auf seiner "Bucket-List".

Anzeige

Heidi Klum ist begeistert von Xenia

Xenia hat mit Höhenangst zu kämpfen. Doch sie springt über ihren Schatten und überrascht Heidi - schon beim Abheben des Helikopters lässt Xenia direkt los und kommt aus dem Strahlen kaum noch heraus. Für Heidi eine absolute Top-Leistung.

Du warst so was von gut, es war krass. Du kannst echt stolz auf dich sein. Heidi Klum

Lea genießt den Helikopter-Flug trotz Höhenangst

Mit Herzrasen lässt sich Lea am Helikopter sichern. Doch genau wie bei Xenia ist die Angst sofort vergessen und Lea bringt 100 Prozent Leistung. Heidi ist von den "Turnübungen", die das Model auf dem Heli macht, fasziniert.

Bei Lea ist fast jedes Bild ein Treffer. Heidi Klum

Anzeige

Dream-Team Julian und Luka

Luka lässt den Adrenalinjunkie in sich feiern. Er hält sich schon beim Start überhaupt nicht fest und genießt das Gefühl, in der Luft zu sein. Julian ist zwar etwas zögerlich, kann sich dann aber ebenfalls fallen lassen.

Die Zwillinge zu fotografieren, war unglaublich. Beide waren außergewöhnlich! Fotograf Vijat Mohindra

Heidi Klum ist stolz auf ihre Models

Alle Kandidat:innen haben ihre Model-Fähigkeiten beim Heli-Shooting noch einmal unter Beweis gestellt.

Meine Girls sind tough! Heidi Klum

Zwar gibt es Unterschiede in der Leistung, doch so knapp vor dem Finale geht es dabei nur noch um Kleinigkeiten. Welche Models werden der Gewinner und die Gewinnerin im großen Live-Finale?

Anzeige

Das erfährst du bei "Germany’s Next Topmodel” 2024 am 13. Juni. Das große Live-Finale startet am Donnerstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Wer ins Finale will, muss das Heli-Shooting überstehen

Neun Models haben es ins Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" 2024 geschafft. So kurz vor dem Finale will niemand scheitern. Alle Kandidat:innen gehen also bis in die Haarspitzen motiviert in Woche 18.

Dabei wollen die Topmodel-Anwärter:innen hoch hinaus: Beim Helikopter-Shooting gilt es, die Nerven zu bewahren, sonst droht das Aus unmittelbar vor der Ziellinie.

Wie ist der Wind heute? Ich würde sagen, perfektes Flugwetter! Heidi Klum

Vor einigen Wochen hat Heidi Klum auf Instagram bereits angeteasert, was auf ihre Models im Halbfinale zukommt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kreativität und Spaß sind gefragt!

Julian hebt ab! Kann er beim Heli-Shooting in Woche 18 glänzen? © ProSieben / Sven Doornkaat

Im Gegensatz zur Modelchefin, die gewohnt lässig aus dem Heli aussteigt, wird es für die Kandidat:innen in luftiger Höhe über Los Angeles wesentlich rasanter.

Wir haben das Heli-Shooting in der Vergangenheit schon mal gemacht, aber nicht so toll wie in dieser Staffel. Es geht hoch hinaus. Meine Models werden Augen machen. Für mich wäre das nichts. Heidi Klum

Gesichert an einem Seil müssen sich die Models waghalsig aus dem fliegenden Hubschrauber lehnen. Dabei gilt es, Heidi Klum und Star-Fotograf Vijat Mohindra mit kreativen Posen zu beeindrucken. Das Wichtigste dabei: Spaß haben!

Im Halbfinale fliegen die Models hoch, aber manche fallen auch tief. Denn leider kann es nicht jedes Model ins Finale schaffen. Heidi Klum

Jermaine: "Ich glaube, Heidi hasst mich!"

Jermaine kurz vor seinem Shooting-Einsatz: Kann er seine Höhenangst ein weiteres Mal überwinden? © ProSieben / Sven Doornkaat

Das Action-Shooting ist nichts für schwache Nerven. Besonders Jermaine macht die Höhenangst weiter zu schaffen, wie er im Interview erklärt: "Ich glaubte, Heidi hasst mich, als dieser Helikopter angeflogen kam." Auch Xenia äußert Bedenken kurz vor ihrem Shooting-Einsatz.

Ich bin noch nie mit einem Helikopter geflogen. Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe echt Angst. Xenia

Werden sich am Ende alle überwinden, um ihren Traum vom GNTM-Finale zu verwirklichen?

Achtung! Halbfinale schon am Dienstag

Wer ins Finale einzieht, erfährst du zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" an einem Dienstag. ProSieben zeigt das Halbfinale am 11. Juni um 20:15 Uhr. Bereits zwei Tage später, wie gewohnt am Donnerstag, zeigt ProSieben um 20:15 Uhr das Finale live aus Köln. Damit finden Halbfinale und Finale in einer Woche statt.