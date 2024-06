GNTM 2024: Fabienne im Finale! Aus diesem Grund sieht sie sich als Gewinnerin

"Ich werde Germany's Next Topmodel!" - Kandidatin Fabienne hat es geschafft: Sie ist im großen Finale von Staffel 19. Ihr langer Weg bis hierher und warum sie sich als Gewinnerin sieht, erklärt sie im exklusiven Clip.

Das Model mit den längsten Beinen

Unglaubliche ein Meter und zehn Zentimeter lang sind die Beine von GNTM-Kandidatin Fabienne. Damit ist sie unter allen Models in diesem Jahr Spitzenreiterin. Beim offenen Casting in Folge 1 sticht die 21-Jährige aber nicht nur durch ihre Größe hervor.

Du hast ein Million-Dollar-Lächeln! Heidi Klum zu Fabienne

Mit ihrer herzlichen und strahlenden Art nimmt Fabienne schnell alle für sich ein. Und sie bekommt die Chance, auf eine unvergessliche Reise zu gehen und Teil der 19. Staffel von GNTM zu werden. Doch ihr Weg bis zum Finale gleicht einer Achterbahnfahrt.

Schüchternheit war gestern - jetzt ist sie Überfliegerin

Diese Entwicklung ist unglaublich: Fabienne ist im Finale! © ProSieben/ Jordan Rossi/ Rankin

In den ersten Wochen hält sich Fabienne im Hintergrund. Sie fällt nicht besonders auf, liefert aber Woche für Woche solide Leistungen ab.

Ständig bekommt Fabienne zu hören, sie sei zu schüchtern, zu zurückhaltend, vielleicht sogar zu langweilig. Doch die Kandidatin weiß, was in ihr steckt. Sie will allen beweisen, wie wandelbar sie ist.

Show us what you got! Heidi Klum zu Fabienne

Und das tut sie. Fabienne legt eine unglaubliche Entwicklung hin. Während sie anfangs immer wieder unter die Wackel-Kandidat:innen gerät, mausert sie sich zur heimlichen Titel-Favoritin.

Vom ausdrucksstarken Walk im All-Black-Look bis hin zur schauspielerischen Mega-Performance beim Video-Dreh: Fabienne landet wiederholt unter den besten weiblichen Models.

"Ich werde Germany's Next Topmodel 2024!"

Star-Fotografen, gefragte Designer:innen und nicht zuletzt Supermodel Heidi Klum erkennen das große Potenzial, das in Fabienne schlummert.

Selbst beim Nackt-Shooting in Folge 15 kann die als schüchtern abgestempelte Kandidatin zeigen, wie viel Selbstvertrauen, Mut und Schönheit in ihr stecken. Star-Fotograf Rankin ist begeistert: "She's got it!"

Im Clip: Rankin ist begeistert von Fabienne

Diese Entwicklung will auch entsprechend belohnt werden: Fabienne bekommt ein Ticket für das große Finale der 19. Staffel. Nun will sie es auch bis auf das Cover der "Harper's Bazaar" schaffen.

GNTM ist, wenn man klein anfängt und sich hocharbeitet. Deshalb hole ich mir den Titel. Fabienne

Kann es Fabienne tatsächlich schaffen, "Germany's Next Topmodel" 2024 zu gewinnen?

Die Antwort gibt es schon diesen Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.