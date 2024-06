Das große Finale von GNTM 2024 steigt am 13. Juni in Köln. Alle Infos zu den Gäst:innen, Live-Acts und zum Ablauf liest du hier zuerst!

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Sieh dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Das wird ein Fest! Elizabeth und Damian Hurley , Wolfgang Joop, Kevin Germanier , Rankin , Robin S , Sofi Tukker , Sabrina Carpenter und Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger werden beim großen Finale von "Germany’s Next Topmodel" 2024 am 13. Juni dabei sein.

Der Austragungsort der fulminanten Liveshow ist ebenfalls bekannt. Köln darf sich über den Zuschlag freuen. Alle Details dazu liest du im Artikel.

Achtung: Das Halbfinale wird nicht wie gewöhnlich an einem Donnerstag, sondern am Dienstag, 11. Juni , ausgestrahlt, also zwei Tage vor dem Live-Finale. Damit finden Halbfinale und Finale in einer Woche statt - das gab's noch nie!

Die wichtigsten Infos rund um GNTM 2024 findest du hier. Welche Kandidat:innen schon raus sind und wer noch dabei ist, erfährst du auf unserer Model-Seite.

+++ Update, 6. Juni 2024 +++

Anzeige

Anzeige

Star-Aufgebot der Extraklasse

Heidi Klum lädt ein - und alle kommen zum großen GNTM-Finale. Die Gäst:innen-Liste der diesjährigen "Germany's Next Topmodel"-Finalshow am 13. Juni in den MMC-Studios in Köln kann sich sehen lassen!

Nicht nur namhafte Größen aus der Mode- und Filmwelt werden erwartet, auch zahleiche Musik-Acts und sogar ein echter Fußball-Weltmeister beehren die Liveshow.

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zu Gast

Sensationell! Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger beehrt das GNTM-Finale 2024. © dpa

Er ist eine Legende des deutschen Fußballs: Bastian Schweinsteiger gewann mit der deutschen Meisterschaft, dem DFB-Pokal, der Champions League und der Weltmeisterschaft 2014 alle wichtigen Titel im Fußball.

Inzwischen arbeitet der langjährige Bayern-Spieler als Fußball-Experte. Doch bevor sich Schweinsteiger der Euro 2024 in Deutschland widmet, begibt sich der Fußball-Weltmeister beim Finale der 19. GNTM-Staffel noch schnell auf neues Terrain. Was die Modelchefin wohl mit ihm vorhat?

Anzeige

Elizabeth Hurley und Sohn Damian sorgen für Hollywood-Glamour in Köln

Mutter und Sohn im GNTM-Finale: Elizabeth und Damian Hurley sind als Gäst:innen bestätigt. © picture alliance / Sipa USA

"Es gibt nichts, was sie nicht kann: Seit Jahrzehnten ist sie als Model und erfolgreiche Schauspielerin auf der ganzen Welt unterwegs", freute sich Heidi Klum, in Folge 4 von "Germany's Next Topmodel" 2024 einen "absoluten Star" an ihrer Seite zu haben: Elizabeth Hurley. Beim ersten großen Fotoshooting der 19. Staffel unterstützte sie nicht nur als Gastjurorin, sondern sprang sogar für die Modelchefin bei der anschließenden Entscheidung ein.

Im Clip: Elizabeth Hurley sorgt in Folge 4 für Begeisterung!

Beim großen Live-Finale in Köln bringt die Britin nun erneut ihre Fachkompetenz und Erfahrung in die Show ein. Im Schlepptau hat der Hollywood-Star Sohn Damian Hurley, der inzwischen erfolgreich in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter tritt. Wie Elizabeth Hurley ist der 22-Jährige als Model und Schauspieler tätig.

Mode-Ikone Wolfgang Joop kehrt zurück

Zuletzt unterstützte Wolfgang Joop in der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" als Gastjuror, jetzt feiert der Designer sein GNTM-Comeback im Finale 2024. © ProSieben/Richard Hübner

Wolfgang Joop zählt neben Jil Sander und Karl Lagerfeld nicht nur zu den international erfolgreichsten deutschen Modemacher:innen, sondern gehört auch bereits zum festen GNTM-Inventar.

In den Staffeln 9 und 10 saß der gefeierte Modeschöpfer als festes Jury-Mitglied an der Seite von Heidi Klum und sorgte in den nachfolgenden Staffeln mit Auftritten als Gastjuror regelmäßig für Begeisterung. Auch in Staffel 19 wird er das Finale mit seiner Anwesenheit beehren und Modelchefin Heidi Klum mit seiner jahrelangen und unvergleichlichen Erfahrung im Mode-Business beratend zur Seite stehen.

Ein GNTM-Comeback im Finale feiert außerdem Designer Kevin Germanier, der bereits mit seinen extravaganten Upcycling-Entwürfen in Folge 12 von GNTM 2024 euphorisierte.

Anzeige

Star-Fotograf Rankin unterstützt Heidi Klum im Finale

Seit 2009 ist er für "Germany's Next Topmodel" regelmäßig im Einsatz: Star-Fotograf Rankin. © ProSieben/Richard Hübner

Auf einen kann und will Heidi Klum nicht verzichten: Star-Fotograf Rankin. Nicht nur schoss er die Plakatkampagne zum Start der diesjährigen Staffel, ebenso führte er das berühmt-berüchtigte Nackt-Shooting in Woche 15 durch. Abgesehen davon ist der Brite seit 15 Jahren regelmäßig als Fotograf und Gastjuror bei "Germany's Next Topmodel" im Einsatz.

Im Clip: Voller Körpereinsatz von Rankin für das Nackt-Shooting in Folge 15

Kein Wunder also, dass die Modelchefin auch im GNTM-Finale 2024 auf Rankins Fachkenntnis setzt. Schließlich ist der renommierte Porträt- und Mode-Fotograf seit über 30 Jahren im Geschäft und weiß, worauf es bei guten Fotos und einem Topmodel ankommt.

Sofi Tukker und Robin S als Live-Acts bestätigt

Dance-Feeling im GNTM-Finale: Sofi Tukker und Robin S werden ordentlich musikalisch einheizen. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Darren Eagles / Photoshot

Sie bringt das Club-Feeling der Neunziger ins Finale: Robin S, die mit ihren Dance-Klassiker "Show Me Love" aus dem Jahr 1993 berühmt wurde. Bis heute beeinflusst die Musik der US-amerikanischen Sängerin die elektronische Musiklandschaft und bleibt ein fester Bestandteil von Clubs und Festivals weltweit. Welchen Banger Robin S wohl in der Finalshow zum Besten gibt?

Auch sie sind längst kein Geheimtipp mehr in der Dance-Szene: das New Yorker Duo Sofi Tukker, bestehend aus Sophie Hawley-Weld und Tucker Halpern. Seit der Gründung 2014 eroberten sie mit ihrem Überraschungs-Hit "Drinkee" schnell die internationale Bühne und erhielten sogar eine Grammy-Nominierung. Mit ihren energiegeladenen Auftritten und Hits wie "Best Friend" und "Purple Hat" haben sich Sofi Tukker inzwischen als feste Größen der elektronischen Musik etabliert.

Anzeige

Sabrina Carpenter wird beim Finale musikalisch einheizen

Ebenfalls als Live-Act im Finale bestätigt: Singer Songwriterin Sabrina Carpenter. © picture alliance / empics

Sabrina Carpenter startete ihre Karriere mit ihrer Rolle als Maya Hart in der Disney-Channel-Serie "Girl Meets World". Doch die 25-Jährige ist längst über ihre Disney-Wurzeln hinausgewachsen und hat sich abseits der Schauspielerei als Pop- und R&B-Künstlerin einen Namen gemacht. Mit Hits wie "Almost Love" und "Espresso" hat Sabrina Carpenter weltweit Fans gewonnen.

Im großen GNTM-Finale wird die vielseitige US-amerikanische Künstlerin sicherlich noch mehr Fan-Herzen erobern!

Alle Gäst:innen in der Übersicht

Am Donnerstag, 13. Juni 2024, findet das große Staffelfinale statt. Hier findest du alle bisher bekannten Gäst:innen auf einen Blick:

Superstar Elizabeth Hurley und Sohn Damian Hurley

Mode-Ikone Wolfgang Joop

Schauspielerin und Singer Songwriterin Sabrina Carpenter ("Espresso")

Schweizer Modemacher Kevin Germanier

Star-Fotograf Rankin

US-Popsängerin Robin S ("Show Me Love")

Dance-Pop-Duo Sofi Tukker ("Drinkee")

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger

Premiere! Heidi Klum kürt im Finale erstmals eine Gewinnerin und einen Gewinner

Sie sind über herausfordernde Catwalks gelaufen, heirateten für den Fotografen unter Wasser, haben sich spannenden Challenges gestellt und die jeweils aktuelle Staffel von "Germany’s Next Topmodel" zu einer ganz besonderen gemacht: Die 38 Kandidatinnen und Kandidaten der 19. GNTM-Staffel.

Grund genug für Heidi Klum, noch einmal einen draufzusetzen! Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany’s Next Topmodel" kürt die Modelchefin im Finale am Donnerstag, 13. Juni, eine Gewinnerin und einen Gewinner.

Siegerin und Sieger erhalten je 100.000 Euro und werden jeweils auf dem Cover der deutschen "Harper’s Bazaar" zu sehen sein. Ein männliches Model auf dem Modemagazin? Das gab's noch nie!

Das GNTM-Finale ist komplett barrierefrei

Wie auch in den vergangenen Jahren wird auch das Finale der 19. Staffel für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen live von Gebärdensprach-Dolmetscher:innen übersetzt. Darüber hinaus wird das Finale wie schon seit mehreren Jahren live untertitelt (Videotext-Seite 149). Für blinde und sehbehinderte Fans gibt es eine Audiodeskription. Alle Informationen und Links zur Barrierefreiheit im GNTM-Finale findest du hier.

Das große Live-Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 siehst du am Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr, das Halbfinale am Dienstag, 11. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Ursprüngliche News +++

Köln bleibt Austragungsort

Doch nicht nur das Datum ist bekannt. Auch der Austragungsort steht bereits. Die Stadt Köln kann sich freuen, ein weiteres Mal das große Finale austragen zu dürfen. Denn an diesem Abend wird auch geklärt, wer Germany's Next Topmodel 2024 wird.

Achtung, GNTM-Power-Woche: Halbfinale am Dienstag vor dem Finale

Wer ins Finale einzieht, sehen die Zuschauer:innen zum ersten Mal an einem Dienstag. ProSieben zeigt das Halbfinale am 11. Juni, um 20:15 Uhr, also zwei Tage vor der großen Finalshow. Damit finden Halbfinale und Finale in derselben Woche statt.