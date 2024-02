Anzeige

Der Startschuss für "Germany's Next Topmodel" 2024 ist gefallen. Erfahre hier alles Wichtige über die neue Staffel, was du in Folge 1 verpasst hast und was dich noch erwartet.

+++ Update, 16. Februar 2024 +++

Die erste richtige Bewährungsprobe

Die Teilnehmer machen sich bereit: Heidi Klum setzt ihre Suche nach Germany's Next Topmodel 2024 fort. © ProSieben / Richard Hübner

Die erste Folge der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" ist gerade gelaufen, schon gibt es den Trailer zu Folge 2. Und der hat es in sich! Denn wie Modelchefin Heidi Klum darin verrät, steht nach dem Casting die erste richtige Bewährungsprobe für die GNTM-2024-Teilnehmer:innen an. Sie müssen ihre erste große Fashionshow laufen.

Hoher Besuch in Berlin

Als wäre das nicht schon genug, bekommen die Topmodel-Anwärter:innen noch dazu hohen Besuch: Kein Geringerer als Designer-Legende Jean Paul Gaultier ist nach Berlin gereist, um gemeinsam mit Heidi Klum die Leistung auf dem Runway zu bewerten.

Ich bin überwältigt, dass gerade Jean Paul Gaultier durch die Tür reingekommen ist. Armin

Vor der Show sind die Teilnehmer:innen sichtlich nervös. Können sie die Couture-Outfits von Jasmin Erbas, die ebenfalls am Set ist, richtig in Szene setzen und sicher auf hohen Schuhen laufen? Und wer kann Heidi Klum und Jean Paul Gaultier auf dem Catwalk am Ende überzeugen?

Das siehst du in der 2. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2024 am Donnerstag, 22. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 15. Februar 2024 +++

Staffelstart in Berlin

Über 10.000 Männer und Frauen sind Heidi Klums Ruf gefolgt und zum Casting nach Berlin gekommen. © ProSieben / Richard Hübner

Zweifel, Träume, Selbstvertrauen, Freude und Tränen: Für die 19. Staffel lud Heidi Klum aus ganz Deutschland und darüber hinaus zum offenen GNTM-Casting ein. Mehr als 10.000 Männer und Frauen waren nach Berlin gereist, um sich der Modelchefin persönlich vorzustellen.

Die ersten Sekunden der Auftaktfolge der neuen Staffel GNTM ließen bereits erahnen: Ein großer Tag stand bevor. Doch der begann für Heidi Klum mit einem überraschenden Gast am Morgen. Die Hintergründe dazu kannst du hier nachlesen.

Für das Casting hatte die Modelchefin schon einige Bewerber:innen vorab ausgewählt. Während sie im Backstage-Bereich warteten, fand das offene Casting statt. In der Vorauswahl befanden sich etwa die Zwillinge Julian und Luka sowie Schauspieler Lucas - mit deutlichen Siegambitionen.

Das offene Casting begann

Beim offenen Casting kamen derweil nur diejenigen weiter, in denen Heidi Klum das gewisse Etwas sah. Um aus der Menge herauszustechen, hatten die Teilnehmer:innen ihre ganz eigenen Methoden. Wer weiterkam, durfte zu den anderen in den Backstage-Bereich.

Doch nicht alle konnten mit ihrer Performance glänzen und die Modelchefin von sich überzeugen. Für einige blutige Anfänger:innen wurde der Laufsteg zur Stolperpartie. Die skurrilsten Walks beim offenen Casting siehst du im Video.

"Heidis neue Lieblings-Zwillinge"

Nach dem offenen Casting wollte Heidi Klum alle Bewerber:innen näher kennenlernen. In Gruppen traten sie nacheinander vor den Weltstar. Ein Bruderpaar zog direkt die Blicke auf sich: die Zwillinge Julian und Luka. Die Modelchefin war sichtlich angetan: Können sie Bill und Tom als "Heidis neue Lieblings-Zwillinge" ablösen?

Erstes Male-Model kam zum Casting

Mit Niklas kam ein bekanntes Gesicht zum Casting: Der Lufthansa-Purser wurde von Heidi Klum höchstpersönlich während eines Flugs mit Ehemann Tom gecastet und zum ersten Male-Model in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" ernannt.

Heidis Einladung nach Berlin war der 30-Jährige gefolgt. Doch noch war sich der Model-Novize unsicher, welche Pose er am Ende des Laufstegs präsentieren sollte. Bei Konkurrent Aldin holte sich Niklas kurzerhand Rat. Konnte er mit Aldins Tipps ein Ticket in die nächste Runde lösen?

Xenia und Felice traten vor

Ebenfalls zu den vorausgewählten Models gehörten Xenia und Felice. Die beiden Topmodel-Anwärterinnen warteten schon den ganzen Tag nervös im Backstage-Bereich. Dann durften sie endlich vor Heidi Klum treten - für Felice war es sogar das erste Mal in High Heels. Ob die GNTM-Reise für die beiden weiterging, siehst du im Clip.

Kandidat Lucas mit persönlicher Geschichte

Mit Lucas kam ebenfalls kein Unbekannter nach Berlin: Der Schauspieler verkörpert in der Serie "Köln 50667" die Rolle des Stevie. Jetzt soll ihm Heidi Klum den Weg in die Modelbranche ebnen.

Als die Modelchefin den 24-Jährigen nach seinem Walk näher kennenlernen wollte, erzählte er von einem schweren Angriff, den er aufgrund seiner Sexualität in der Vergangenheit erleiden musste. Mehr zu Lucas' Story erfährst du hier.

Eine bewegende Geschichte hatte auch Grace im Gepäck. Als Jugendliche flüchtete sie mit ihrer Familie wegen des Krieges aus Syrien. Alle Einzelheiten kannst du hier nachlesen.

Pferdegeräusch und Geschenk für Heidi Klum

Während Casting-Teilnehmer Yanik versuchte, sowohl mit seinem Signature-80s-Look als auch mit einem äußerst authentisch nachgemachten Pferdegeräusch zu punkten, setzte sein Konkurrent Franz lieber auf ein selbst gemaltes Geschenk für die Modelchefin. Ob das für die nächste Runde reichte?

Gemeinsamkeiten mit den Teilnehmerinnen

Alexandra begeisterte derweil mit ihrem ungewöhnlichen Beruf: Denn der Alltag der 21-Jährigen spielt sich größtenteils auf Baustellen ab. Wer hätte gedacht, dass auch Heidi Klum bereits Erfahrung auf diesem Gebiet hat?

Mit einem anderen Thema weckte Lilian das Interesse der Modelchefin: In Sachen Spiritualität sind die beiden auf einer Wellenlänge. Ob sie auch das Talent zum Supermodel gemeinsam haben?

Wer musste sich im Casting verabschieden?

Nicht alle Bewerber:innen konnten Heidi Klum auf Anhieb überzeugen - und wackelten. Am Ende eines ereignisreichen Casting-Tages traten sie noch einmal gemeinsam vor die Modelchefin. Auf dem Laufsteg hieß es ein letztes Mal: Alles geben! Wer sicherte sich die letzten Plätze und für wen platzte der Traum?

Umstyling-Spoiler!

Spoiler-Alarm bei "Germany's Next Topmodel"! Im Abspann der Auftaktfolge der 19. Staffel waren die ersten Szenen vom großen Umstyling 2024 zu sehen. Wurde in der Staffelvorschau bereits verraten, wer eine Typveränderung bekommt?

GNTM geht heute in die 19. Staffel

Zur großen Freude von Heidi Klum dürfen erstmals Männer an "Germany's Next Topmodel" teilnehmen. © ProSieben / Richard Hübner

Das Warten hat ein Ende: Um 20:15 Uhr fällt der Startschuss für die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Alle weiteren Folgen werden dann - wie jedes Jahr - immer donnerstags zu sehen sein.

Sei heute Abend dabei, wenn sich die ersten GNTM-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zum ersten Mal auf Heidi Klum beim offenen Casting in Berlin treffen. Wer kommt eine Runde weiter und wer geht auf große "Germany's Next Topmodel"-Reise?

GNTM startet mit einer Neuerung

Das gab es noch nie! Zum ersten Mal in der Geschichte von GNTM castet Heidi Klum nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Mehr als 10.000 von ihnen sind ihrem Ruf gefolgt und zum offenen Casting nach Berlin gekommen. Sie alle träumen davon, Germany's Next Topmodel zu werden. Doch wer am Ende auf große GNTM-Reise gehen darf, das entscheidet die Modelchefin selbst.

Ich höre dabei sehr auf mein Bauchgefühl. Die Menschen, die ich auswähle, müssen eine gewisse Magie besitzen - das ist mir wichtig. Heidi Klum

Wer kann Heidi Klum überzeugen?

Die ersten GNTM-2024-Teilnehmerinnen stellen sich Heidi Klum beim offenen Casting vor. © ProSieben / Richard Hübner

Eine der ersten Teilnehmerinnen ist Alexandra aus Erfurt. Die angehende Dachdeckerin trägt beim offenen "Germany's Next Topmodel"-Casting in Berlin eine weite, schwarze Hose mit einem breiten, engen Gürtel und ein schulterfreies Top.

Derweil ist Niklas aus Norderstedt noch unsicher, welche Pose er am Ende des Laufstegs der Modelchefin präsentieren soll. Entdeckt wurde der Lufthansa-Purser von Heidi Klum höchstpersönlich - im Flugzeug, wo er als Kabinenchef arbeitete. Jetzt ist er in Berlin und stellt sich einer ganz neuen Herausforderung. Vielleicht schafft es Niklas jetzt sogar, als Model abzuheben.

Fabienne fällt auf Anhieb mit ihrem schönen Lächeln und ihren sehr langen Beinen auf: "Ich habe sie gemessen, als ich 15 Jahre alt war. Da waren sie 110 Zentimeter."

Teilnehmer Lucas dagegen hat auffallend blaue Augen - und ein wenig Selbstzweifel: "Die sehen alle so gut hier aus."

Und Felice hat sich extra fürs Casting ihre ersten hohen Schuhe gekauft. Ob sie den Laufsteg in dem neuen Schuhwerk auf Anhieb meistern wird?

Aller guten Dinge sind zwei!

Paukenschlag um Paukenschlag bei "Germany's Next Topmodel": Dieses Jahr wird es am Ende der Staffel zwei Gewinner:innen geben: einen Mann und eine Frau. Beide erhalten 100.000 Euro Siegprämie und landen jeweils auf dem Cover der "Harper's Bazaar".

Und das ist ihr zweites Mal: Der offizielle Opener-Song von GNTM 2024 heißt "Sunglasses At Night", gesungen von Heidi Klum, produziert vom niederländischen Star-DJ Tiësto. Damit sorgt die Modelchefin bereits zum zweiten Mal für den Ohrwurm des Frühjahrs.

Supermodels, Fotograf:innen und Designer:innen

Auch in diesem Jahr hat sich Heidi zu jeder Folge professionelle Unterstützung eingeladen. Als Gastjuror:innen unter anderem mit dabei sind die Models und Schauspielerinnen Elizabeth Hurley und Joan Collins, die Designer Jean Paul Gaultier, Christian Cowan, Kévin Germanier und Kilian Kerner, die Starfotografen Rankin, Christian Anwander und Yu Tsai sowie die Supermodels Jourdan Dunn, Winnie Harlow und Jon Kortajarena. Welche Stars außerdem Heidi Klum mit Rat und Tat bei GNTM 2024 unterstützen, erfährst du hier.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

GNTM 2024: Der erste Trailer

Heidi Klum läutet den Countdown für "Germany's Next Topmodel" 2024 ein! Die Modelchefin höchstselbst veröffentlichte den ersten Trailer der 19. Staffel auf ihrem Instagram-Account.

Die neuen Bilder im Monochrom-Look sprechen für sich: Sexy posiert der Weltstar mit cooler Sonnenbrille vor der Kamera. Nur wenige Sekunden später lässt sich ein erster Blick auf die männlichen und weiblichen Teilnehmer:innen der neuen Staffel erhaschen. Nur die Silhouetten sind zu sehen, keine Gesichter.

Hinweis auf GNTM-Intro 2024: Kollaboration mit weltweit bekanntem DJ

Eine Sache fällt allerdings besonders auf. Den Trailer leitet Heidi Klum mit einem Satz ein, der auf einen noch unveröffentlichten Song anspielen könnte. "Okay everyone, get your sunglasses out", ertönt Heidis Stimme zum Beat, der wie die Neuauflage des New-Wave-Bangers "Sunglasses At Night" von Corey Hart klingt. Am Ende des kurzen Clips heißt es außerdem "Heidi x Tiësto".

Dass das schon eine erste Kostprobe des neuen GNTM-Intros 2024 in Zusammenarbeit mit dem niederländischen DJ Tiësto ist, steht außer Frage. Wer die vorherige Staffel "Germany's Next Topmodel" aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass Heidi mit dem DJ eng befreundet ist. Und: Bereits ein Jahr zuvor veröffentlichte die Modelchefin gemeinsam mit Snoop Dogg den Song "Chai Tea With Heidi", der monatelang das Intro der 17. Staffel war.

Wann startet GNTM 2024?

Am 1. Januar 2024 wurde offiziell verkündet: Ab 15. Februar wird die neue Staffel, die erstmalig alle Geschlechter zur Teilnahme zulässt, auf ProSieben ausgestrahlt.