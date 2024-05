In Folge 15 fordert Heidi von den Models nackte Tatsachen. Beim Nackt-Shooting mit Rankin liegen Körper und Nerven blank. Auch bei Jermaine, der um keinen Preis seinen Vorteil verspielen will. Das bekommt Linus alsbald zu spüren.

Nackte Körper und blanke Nerven

Rankin is back! Der Star-Fotograf lichtet die GNTM-Kandidat:innen in Woche 15 beim Nackt-Shooting ab. Und die Models sind nervös. Nicht nur, weil das Finale immer näher rückt, sondern weil beim Nackt-Shooting die Hüllen fallen müssen.

Während sich einige Models wie Marvin und Kadidja vor der bevorstehenden Challenge fürchten, gibt sich Jermaine sehr selbstsicher. Im Fitting probiert er den transparenten Regenmantel an, den die Models als Shooting-Outfit tragen werden.

Ich sehe sexy aus. Ich sehe geil aus. Jermaine

"Du klaust mir alles"

Natürlich sind auch die anderen Models sehr interessiert an dem Hauch von Nichts, in das sie sich am Set hüllen sollen. Linus möchte wissen, wie sich das Plastik des Mantels auf der Haut anfühlt.

Eine Information, die Jermaine noch preisgeben kann. Doch dann ist Schluss. Immerhin möchte das Male Model keinen Vorteil verspielen. Linus scheint noch nicht in diese Richtung zu denken und fragt fast schon ungeniert: "Hast du schon eine Idee, was du damit machst?" Die Antwort von Jermaine ist eindeutig.

Das sage ich dir jetzt nicht. Sonst klaust du ja alles - wie immer. Jermaine zu Linus

Autsch! Die Messer sind gewetzt, die Ellbogen ausgefahren. Ab jetzt scheint jede:r für sich allein kämpfen zu wollen.

"Jermaine hat halt eine Attitude"

Jermaine gibt beim Nackt-Shooting alles. Seine Posen will er vorab keinesfalls verraten. © ProSieben/Sven Doornkaat

Linus lacht irritiert nach Jermaines Reaktion. Damit hat der Berliner nicht gerechnet. Dennoch verteidigt er seinen jüngeren Kollegen im Interview: "Jermaine hat halt manchmal eine Attitude. Er meint es aber sicher nicht böse."

Dennoch scheint ihn Jermaines Vorwurf etwas getroffen haben.

Ich gucke mir nie irgendwas ab! Linus

Noch scheint kein böses Blut zwischen den beiden Topmodel-Anwärtern zu herrschen. Doch die Konkurrenz ist nicht zu unterschätzen und die freien Plätze in den nächsten Runden werden immer weniger. Das ist Jermaine mehr als bewusst.

"Ich will unique bleiben"

Er hält seine Einstellung für genau richtig. Denn Jermaine weiß, worauf es ankommt: herausstechen. Er will nicht, dass Linus "Copy-Paste" betreibt und seine Posen nachstellt.

Bei mir sieht es dann eh besser aus, dennoch sollen meine Posen unique bleiben. Jermaine

Allerdings scheint es keiner der beiden Male Models nötig zu haben, die Konkurrenz zu kopieren. Sowohl Linus als auch Jermaine schlagen sich hervorragend beim Nackt-Shooting.

Im Clip: Monsun-Shooting mit Starfotograf Rankin

Beide werden von Heidi Klum lobend erwähnt und Jermaine schafft es sogar, besonders herauszustechen. Er wird als bestes Male Model aus dem Shooting hervorgehoben.

Wird sich die Rivalität zwischen Jermaine, Linus und den anderen Models weiter steigern? Wer wird sich am Ende am deutlichsten hervortun und als Beste:r erweisen?

Wie sich Jermaine und Linus weiterhin schlagen, siehst du in Folge 16 von "Germany's Next Topmodel" 2024 schlagen, siehst du nächsten Donnerstag, 30. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

