Das Wichtigste in Kürze Jermaine ist hauptberuflich Influencer und bringt schon Model-Erfahrung mit. Wie der 19-Jährige tickt, liest du hier.

Jermaine ist kein Unbekannter: Der 19-Jährige ist gefeierter Influencer und war bereits Markengesicht für eine große Sportmarke. Jetzt will der Kasseler bei "Germany's Next Topmodel" 2024 so richtig loslegen.

Das ist GNTM-Kandidat Jermaine

Jermaine hat es geschafft. Er ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Auf Social Media hat sich Jermaine schon einen Namen gemacht. Mit seiner GNTM-Teilnahme will sich der 19-Jährige nun nicht nur vor einem größeren Publikum beweisen, sondern vor allem seine Mama stolz machen.

Jermaine ist hauptberuflich Influencer

Jermaine hat sich voll und ganz dem Influencer-Dasein verschrieben. Auf Tiktok und Instagram zusammen folgen dem 19-Jährigen inzwischen mehr als 800.000 Follower:innen, die ihm bereits über 39 Millionen Likes auf seine Clips gaben.

"Ich lade wirklich jeden Scheiß hoch: POV, Comedy, Fashion, Vlogs, mein ganzes Leben", scherzt der Kasseler im Interview. Das mache er "seit knapp zwei Jahren" hauptberuflich.

Dabei hat der Influencer oft mit Gegenwind zu kämpfen. Als Beispiel nennt Jermaine Videos, in denen er sich für Model-Castings fertig macht und Concealer oder Foundation auf sein Gesicht aufträgt. "Da kommentieren die Leute manchmal: 'Du bist kein richtiger Mann.'" Trotz des Hates lässt sich der Influencer aber nicht unterkriegen, sondern zieht sein Ding durch.

Kandidat Jermaine: "Ich war Markengesicht für eine große Sportmarke"

Mit Erfolg: Seine Social-Media-Bekanntheit brachte Jermaine sogar eine europaweite Kampagne für eine große Sportmarke ein. "Die wurde Out-of-Home ausgestrahlt, online, auf Websites: Das war echt richtig krass", berichtet der 19-Jährige über seine Modelerfahrung.

Doch damit nicht genug: Wie auf Jermaines Instagram-Account zu sehen ist, rockte der Influencer sogar schon die New York Fashion Week! Bei diesem glamourösen Event war der Influencer nicht allein, sondern gesellte sich zu keiner Geringeren als Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Vanessa.

Jermaine hat eine besondere Mission

Mit seiner Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" 2024 möchte Jermaine jetzt vor allem eine Person in seinem Leben stolz machen: seine Mama. Denn sie war diejenige, die für ihn da war und ihm trotz schwieriger Zeiten "alles ermöglicht" hat.

Wie Jermaine im Interview offenbart, hat sein Vater die Familie schon in frühen Jahren verlassen. "Dadurch, dass mein Dad nicht da war, ich nicht mit ihm aufgewachsen bin, war die Bindung zu meiner Mom viel stärker."

Ich will meine Mama stolz machen, weil sie mir alles ermöglicht hat. Jermaine

Eins steht fest: Sollte Jermaine als Gewinner aus der 19. Staffel hervorgehen, würde er seiner Mutter "auf jeden Fall etwas vom Preisgeld abgeben".

Wie sich der 19-jährige Influencer tatsächlich schlägt, siehst du bei "Germany's Next Topmodel" ab 15. Februar immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

