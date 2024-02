GNTM 2024 - Kandidat Lucas erschüttert Horrorstory: "Wurde abgestochen von Homophoben"

Das Wichtigste in Kürze Aufgrund seiner Homosexualität sah sich Teilnehmer Lucas oft mit Mobbing konfrontiert. Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 teilt der 24-Jährige seine negativen Erfahrungen.

Nicht immer ging Lucas unbeschwert durchs Leben. Beim GNTM-Casting in Berlin erzählt der 24-Jährige von seinen Erfahrungen mit Mobbing.

+++ Update, 15. Februar 2024 +++

Lucas will bei GNTM 2024 zeigen, wer er ist

Lucas ist einer der ersten männlichen Kandidaten der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". © ProSieben / Michael de Boer

Einer der ersten männlichen Casting-Teilnehmer in der Auftaktfolge von "Germany's Next Topmodel" 2024 ist Lucas. Der 24-Jährige bezeichnet sich als "kreativer Mensch durch und durch". Neben dem Tanzen gilt seine Leidenschaft der Schauspielerei. In der Rolle des Stevie hat er bereits an der Reality-Soap "Köln 50667" mitgewirkt.

Bei GNTM will sich Lucas nun vor allem als "sich selbst und nicht als gespielte Rolle im Fernsehen" präsentieren - und seine ganz persönliche Geschichte erzählen. Doch die war aufgrund seiner Homosexualität nicht immer unbeschwert.

Ich will, dass die Leute mich kennenlernen. Lucas

"Wurde abgestochen von Homophoben"

Wie der Topmodel-Anwärter preisgibt, sei er 2018 "von Homophoben" abgestochen worden: "Nach einer CSD-Party haben die mich überfallen, mein Jochbein gebrochen." Dieser Vorfall war ein Wendepunkt in Lucas' Leben. Seitdem lebe er anders, erklärt der 24-Jährige und betont: "Man hat nur dieses eine Leben und das möchte ich in vollen Zügen genießen." Auch deshalb habe er sich bei GNTM beworben.

Lucas hat einen Traum

Neben dem Wunsch, Germany's Next Topmodel 2024 zu werden, will Lucas seiner Mama "endlich mal was zurückgeben". Sein Traum ist es, ihr "ein schönes Leben" zu schenken. Für diese finanzielle Unabhängigkeit werde er kämpfen.

Ich bin hier, um meinen Dream zu leben. Lucas

Die nötige Disziplin hat der Topmodel-Anwärter schon mal. Doch wird er auch Heidi Klum von seinen Model-Qualitäten überzeugen und eine Runde weiterkommen?

Kurz bevor sich Lucas der Modelchefin beim offenen Casting zum ersten Mal präsentieren und ihrem Urteil stellen muss, ist er sichtlich nervös. "Ich schwitz wie ein Schwein - und mach mir gleich in die Hose", gibt er zu.

Lucas erzählt von seiner harten Bundeswehr-Zeit

Kann Lucas (mittig) Heidi Klum beim Casting von sich überzeugen? © ProSieben / Richard Hübner

Doch dann geht alles schneller als gedacht. Als Heidi Klum den 24-Jährigen nach seiner Laufsteg-Performance näher kennenlernen will, spricht Lucas offen seine Mobbing-Erfahrung während seiner vierjährigen Dienstzeit in der Bundeswehr an. Aufgrund seiner sexuellen Orientierung sei er anstelle seines Nachnamens als "Schwuchtel" angesprochen worden.

Von diesen persönlichen Grenzerfahrungen hat er sich nicht unterkriegen lassen. Wie Lucas offenbart, habe er sich gegen die Anfeindungen gewehrt und "immer etwas dagegen gemacht", um auch für andere stark zu sein. Mit Erfolg: Heute geht der 24-Jährige gestärkt und positiv durchs Leben.

Ich finde es echt mutig von Lucas, dass er den Mund aufmacht und sich öffentlich dazu äußert. Heidi Klum

Beim Casting konnte Lucas schon mal Heidi Klum von sich überzeugen: Er ist eine Runde weiter.

Wie es für den 24-Jährigen bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht, siehst du ab jetzt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

GNTM-Kandidat Lucas: "Ich bin kreativ durch und durch"

Gestatten, hier kommt Lucas. Der 24-Jährige will sich als Male-Model im Cast der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" beweisen. Gute Voraussetzungen bringt der Hamburger schon mal mit: Denn als Schauspieler lebt er seine kreative Ader regelmäßig aus.

Ich bin ein fu**ing Entertainer. Besser kann ich das nicht aussprechen. Lucas

Lucas' Kreativität bekommen auch seine Freund:innen zu spüren, ob sie wollen oder nicht. "Ich mach sehr viel Scheiße", gibt der 24-Jährige offen zu. Egal ob Kaugummi-Schocker oder Stinkbomben: Irgendeinen Scherzartikel habe er immer in seiner Tasche, verrät Lucas. "Meine Freunde hassen mich schon. Ich prank die durch und durch jeden Tag."

Lucas ist leidenschaftlicher Tänzer und trägt Make-up

Seine Leidenschaft fürs Tanzen ist im Vorstellungsclip unübersehbar. Da überrascht es wenig, dass Lucas gerne mit seinen Freund:innen um die Häuser zieht. "Ich tanze gerne, ich geh gerne feiern. Das ist ja auch verbunden mit Tanzen", erklärt der Hamburger.

Sein Faible für Hair und Make-up ist über die Jahre hinzugekommen. Früher hätte er niemals zu Make-up gegriffen, so der 24-Jährige. Das hat sich mittlerweile geändert. "Jetzt mache ich alles: Puder, Concealer, Augenbrauen, Wimpern, auch ein bisschen Contouring", gibt Lucas preis.

Make-up kennt kein Geschlecht. Lucas

Homophobie in der Bundeswehr

Doch nicht immer ging der Hamburger unbeschwert durchs Leben. Wie Lucas erzählt, war er nach der Schule vier Jahre bei der Bundeswehr. "Davon waren viele Momente sehr schön, aber leider überwiegend viele Momente sehr prägend unschön", offenbart der heute 24-Jährige. Aufgrund seiner Homosexualität litt Lucas unter Mobbing, wurde im Soldatenalltag diskriminiert und ausgeschlossen.

Ich steh nun mal auf Männer. Und es hat vielen dort einfach nicht gepasst. Lucas über seine Bundeswehr-Zeit

Trotz seiner schlechten Erfahrungen will der Hamburger "die Bundeswehr nicht über einen Kamm scheren" und erklärt: "Leider hat man überall schwarze Schafe, bei jeder Arbeit oder jeder Firma."