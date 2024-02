Anzeige

Mit Kreativität will Lucas bei "Germany's Next Topmodel" 2024 punkten. Wird der Hamburger Modelchefin Heidi Klum von seinen Fähigkeiten überzeugen?

GNTM-Kandidat Lucas: "Ich bin kreativ durch und durch"

Lucas ist einer der ersten männlichen Kandidaten der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". © ProSieben / Michael de Boer

Gestatten, hier kommt Lucas. Der 24-Jährige will sich als Male-Model im Cast der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" beweisen. Gute Voraussetzungen bringt der Hamburger schon mal mit: Denn als Schauspieler lebt er seine kreative Ader regelmäßig aus.

Ich bin ein fu**ing Entertainer. Besser kann ich das nicht aussprechen. Lucas

Lucas' Kreativität bekommen auch seine Freund:innen zu spüren, ob sie wollen oder nicht. "Ich mach sehr viel Scheiße", gibt der 24-Jährige offen zu. Egal ob Kaugummi-Schocker oder Stinkbomben: Irgendeinen Scherzartikel habe er immer in seiner Tasche, verrät Lucas. "Meine Freunde hassen mich schon. Ich prank die durch und durch jeden Tag."

Lucas ist leidenschaftlicher Tänzer und trägt Make-up

Seine Leidenschaft fürs Tanzen ist im Vorstellungsclip unübersehbar. Da überrascht es wenig, dass Lucas gerne mit seinen Freund:innen um die Häuser zieht. "Ich tanze gerne, ich geh gerne feiern. Das ist ja auch verbunden mit Tanzen", erklärt der Hamburger.

Sein Faible für Hair und Make-up ist über die Jahre hinzugekommen. Früher hätte er niemals zu Make-up gegriffen, so der 24-Jährige. Das hat sich mittlerweile geändert. "Jetzt mache ich alles: Puder, Concealer, Augenbrauen, Wimpern, auch ein bisschen Contouring", gibt Lucas preis.

Make-up kennt kein Geschlecht. Lucas

Homophobie in der Bundeswehr

Doch nicht immer ging der Hamburger unbeschwert durchs Leben. Wie Lucas erzählt, war er nach der Schule vier Jahre bei der Bundeswehr. "Davon waren viele Momente sehr schön, aber leider überwiegend viele Momente sehr prägend unschön", offenbart der heute 24-Jährige. Aufgrund seiner Homosexualität litt Lucas unter Mobbing, wurde im Soldatenalltag diskriminiert und ausgeschlossen.

Ich steh nun mal auf Männer. Und es hat vielen dort einfach nicht gepasst. Lucas über seine Bundeswehr-Zeit

Trotz seiner schlechten Erfahrungen will der Hamburger "die Bundeswehr nicht über einen Kamm scheren" und erklärt: "Leider hat man überall schwarze Schafe, bei jeder Arbeit oder jeder Firma."

Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 will Lucas vor allem lernen, was es heißt, ein Male-Model zu sein. Wird ihm Modelchefin Heidi Klum den Weg in die Modebranche ebnen? Das siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.

