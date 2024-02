"Ich bin in der Blütezeit meines Ich-Seins": Yanik ist Male-Model bei GNTM 2024

Das Wichtigste in Kürze Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 will Yanik zeigen, wer er ist und was in ihm steckt. Wie der 20-Jährige tickt, liest du hier.

Lange hat Yanik auf die Möglichkeit gewartet, sich als Male-Model bei "Germany's Next Topmodel" zu bewerben. 2024 ist seine Zeit endlich gekommen.

Yanik feiert den 80s-Vibe

Yanik ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Yanik hat sich voll und ganz dem Style der 80er-Jahre verschrieben. Und wenn man den 20-Jährigen so betrachtet, könnte man wirklich meinen, er stammt aus dieser Zeit. Dass der Gladbecker zudem noch in einer Videospielhalle mit Retro-Charme arbeitet, passt zusammen wie Atari und Pacman.

Ich bin sehr inspiriert von den Achtzigern. Das ist wie ein Sprung in die Vergangenheit. Yanik

Yaniks Signature-Look samt Mullet reiht sich nahtlos in den 80s-Vibe ein. Vor allem seine Haare kommen "sehr gut bei anderen an", wie der Topmodel-Anwärter im Interview erzählt. Oft werde er mit Stars wie Troye Sivan oder Machine Gun Kelly verglichen.

Meine Haare sind definitiv auch von den Achtzigern inspiriert. […] Ich feier's, ich fühl's. Yanik

Angeborenes Talent?

Keine Sorge, Yanik gehen nicht die Pferde durch. Allerdings besitzt der 20-Jährige ein kurioses Talent: Er kann wiehern wie ein Pferd, wie er in seinem Vorstellungsclip eindrucksvoll demonstriert. "Ich habe keine Ahnung, warum ich das Pferdegeräusch so gut nachmachen kann. Das ist einfach ein angeborenes Talent", scherzt der GNTM-Kandidat.

Wie Yanik zum Ross kam, wird schnell aufgelöst. Er verrät, dass er noch vor vier Jahren ein Pferd gehabt habe. "Ausreiten gehen, Wettrennen, Sonnenuntergang mit Freunden", das sei im Sommer immer der "Bibi-und-Tina-Traum mit Pferden" gewesen, schwärmt der mittlerweile 20-Jährige.

GNTM-Kandidat Yanik: "My time to shine"

Dass bei "Germany's Next Topmodel" nicht nur Frauen, sondern auch Männer teilnehmen dürfen, darauf hat Yanik lange gewartet.

Ich bin in der Blütezeit meines Ich-Seins. Yanik

Wie der Topmodel-Anwärter offenbart, habe er sich in der Vergangenheit immer zurückgehalten, gerade in Sachen Persönlichkeit, Style, Auftreten und Look. Das hat sich zum Glück geändert! Heute erklärt Yanik stolz: "Jetzt bin ich das beste Ich, was ich sein kann." Deswegen sei GNTM seine persönliche "time to shine", um zu zeigen, wer er sei und was er draufhabe.

In jedem Fall könne man sich auf seinen hoffnungslosen Optimismus, seine Energie und sein lustiges Wesen in Staffel 19 freuen.

