GNTM 2024: Pitzi fällt mit Tattoos und kreativem Frisurenwechsel auf

Neue Regeln, neue Chancen, neue Träume: In der 19. Staffel wird alles anders!

Am 15. Februar ist es endlich so weit: "Germany's Next Topmodel" für alle! Neue Regeln, neue Chancen, neue Abenteuer! Für die 19. Staffel rief Weltstar Heidi Klum ganz Deutschland zum Casting. Wer überzeugt und darf mit auf große Reise?