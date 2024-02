Das Wichtigste in Kürze Noch vor einigen Jahren flüchtete Grace vor dem Krieg. Heutzutage ist sie Content Creatorin mit mehreren Millionen Follower:innen.

Für Grace geht mit der Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" 2024 ein Traum in Erfüllung, der in ihrem Heimatland unerreichbar schien. Als Jugendliche flüchtete sie mit ihrer Familie wegen des Krieges aus Syrien. Bei GNTM erzählt Grace ihre bewegende Geschichte.

Grace: Von der Geflüchteten zur Influencerin

Beim großen GNTM-Casting will Kandidatin Grace überzeugen. © ProSieben / Richard Hübner

Eine der Casting-Teilnehmerinnen in der ersten Folge von "Germany's Next Topmodel" 2024 ist Grace. Bei ihrer ersten Begegnung mit Heidi Klum scheint es zunächst so, als würde es der 24-Jährigen gleich die Sprache verschlagen. "Vor dir zu stehen, Heidi! Oh mein Gott!", sagt sie mit weit geöffneten Augen.

Wenig später spricht Grace allerdings offen über ihre bewegte Vergangenheit. Als die junge Frau erzählt, dass sie als Content-Creatorin auf Social Media aktiv ist, bemerkt Heidi einen Akzent. "Woher kommst du?", möchte das Topmodel wissen. "Aus Syrien", lautet Graces Antwort.

Die Flucht aus Syrien war beschwerlich

"Ich hätte nie gedacht, dass ich hier stehe", sagt Grace im Vorstellungs-Interview.

Natürlich bin ich sehr dankbar, dass ich hier in Deutschland bin Grace über ihre zweite Heimat

In Syrien hätten die Menschen ganz andere Träume, erklärt sie. Dort sei die wichtigste Frage "ganz einfach: Wie soll ich überleben?".

Der Weg nach Deutschland war für Grace und ihre Familie nicht leicht. "Der Krieg hat angefangen, als ich 14 Jahre alt war", erinnert sich die heutige Topmodel-Anwärterin. Um ihre Kinder in Sicherheit zu bringen, hätten sich die Eltern dazu entschlossen, aus der Heimat zu fliehen.

Der Krieg zerstörte das Familienleben

"Unser Leben war schön - vor dem Krieg, als Familie", sagt Graces Mutter, die im Vorstellungs-Clip ihrer Tochter ebenfalls zu Wort kommt. "Aber im Krieg war alles kaputt."

Die Frau schildert die dramatischen Zeiten: "Grace hat immer geweint, hatte Angst vor den Raketen und Bomben." In der Schule sei ihre Tochter nur knapp einem Raketenangriff entgangen, sodass die Entscheidung der Eltern bald feststand. "Ich hab gesagt: 'Nein, ich kann nicht mehr. Lass uns jetzt raus!'", erzählt Graces Mutter.

Grace weiß, wie viel die Flucht ihrer Mutter mit den drei Kindern abverlangt hat. "Sie hat das für uns versucht, bestmöglich schöner zu machen und nicht zu zeigen, dass wir jede Sekunde sterben können."

GNTM-Teilnahme als Zeichen der Hoffnung

Grace ist als Kandidatin in Staffel 19 von "Germany's Next Topmodel" dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Grace ist dankbar für die Entscheidung ihrer Eltern und den großen Einsatz ihrer Mutter. "Immer wenn ich eine schlechte Zeit habe oder einen Moment, wo ich aufgeben möchte, erinnere ich mich nur an meine Mama", sagt die stolze Tochter.

Für ihre Mutter möchte Grace bei "Germany's Next Topmodel" 2024 alles geben. "Mein Wunsch war immer und wird immer bleiben, ein Model zu werden", stellt die junge Frau klar. Dann betont sie, dass sie in Syrien kaum die Möglichkeit dazu gehabt hätte.

Ihre eigene Situation sei der beste Beweis dafür, dass man niemals die Hoffnung aufgeben dürfe. "Das Leben kann sich von heute auf morgen ändern", sagt Grace.

Die Influencerin lebt heute in Düsseldorf

Neben GNTM ist Grace mittlerweile eine namhafte Influencerin. Ihr folgen derzeit mehrere Millionen Menschen. Ihre Inhalte beschreibt Grace selbst als "Girlie-Sachen". Sie zeigt Make-up-Routinen, Tutorials und neue Produkte rund um das Thema Schönheit von Frauen.

Ob Grace bei "Germany's Next Topmodel" genauso gut ankommt, wie bei ihren Follower:innen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

