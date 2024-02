GNTM 2024: Kandidatin Lilian und Heidi sind spirituell auf einer Wellenlänge

Das Wichtigste in Kürze Lilian bezeichnet sich selbst als natürlich, optimistisch und positiv. Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 will die Erzieherin aus Hannover beweisen, dass sie das Zeug zum Model hat.

Mit ihren Heilsteinen fühlt sich Lilian bestens gewappnet für "Germany's Next Topmodel" 2024. Wird die 24-Jährige mit der Kraft der Steine Modelchefin Heidi Klum überzeugen können? Die Wellenlänge scheint auf jeden Fall zu stimmen.

+++ Update, 15. Februar 2024 +++

Lilian schwört auf Heilsteine

Lilian (2. v. r.) will es sich bei "Germany's Next Topmodel" beweisen. © ProSieben / Richard Hübner

In ihrem Vorstellungsvideo hatte Lilian bereits von ihren Heilsteinen berichtet. Die 24-Jährige glaubt fest daran, dass ihr die Steine positive Energie geben, weshalb sie fast nie ohne Heilsteine aus dem Haus geht.

Mit diesem Thema hat die Topmodel-Anwärterin das Interesse von Heidi Klum geweckt. Bei ihrer ersten Begegnung mit Lilian in Folge 1 von GNTM 2024 möchte Heidi mehr wissen. "Du hast erzählt, dass du sehr spirituell bist", hakt der Weltstar nach.

Heidi Klum verrät: "Ich bin auch spirituell!"

Lilian erzählt, dass sie meist einen oder zwei Heilsteine bei sich trägt. "Legst du die dann auch immer raus, wenn Vollmond ist und so was?", möchte Heidi wissen. "Genau", bestätigt Lilian, während Heidi verständnisvoll nickt und gesteht: "Ich mache das auch. Ich glaube da auch ein kleines bisschen dran."

"Es muss nicht unbedingt an Vollmond sein", erklärt Lilian dem Topmodel, das interessiert zuhört. Die Energie sei auch an den Tagen davor und danach noch vorhanden. "Aber trotzdem: An Vollmond immer gerne die Kristalle aufladen!"

"Ich sammle ja auch gern", verrät Heidi daraufhin. "Ich sammle auch so viele Herzenssteine überall, wo ich bin auf der Welt. Und wenn ich die festhalte, da spüre ich auch immer irgendwas. Ich bin auch spirituell."

Auch der Look von Lilian kommt gut an

Lilian und Heidi sind also in Sachen Spiritualität auf einer Wellenlänge. Doch auch darüber hinaus ist die GNTM-Chefin von der Hannoveranerin angetan und sagt: "Du hast auch einen sehr interessanten Look, finde ich."

Nun kommt es drauf an, ob Lilian in den nächsten Wochen als Model überzeugen kann. Mit der Kraft ihrer Heilsteine sollte das doch hoffentlich funktionieren.

Wie sich Lilian in der 19. Staffel schlägt und ob sie sich dem gefürchteten Umstyling stellen und Haare lassen muss, siehst du immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Topmodel-Anwärterin Lilian geht nie ohne Heilsteine aus dem Haus

Lilia ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Ohne ihre Heilsteine setzt Lilian keinen Fuß vor die Tür. "Ich trage meistens ein bis zwei Heilsteine bei mir", verrät die 24-Jährige. Denn die Erzieherin ist sich ihrer positiven Energie sicher.

Lilian vertraut auf die Kraft der Steine

Beim GNTM-Interview holt Lilian zwei Steine hervor: Mondstein und Karneol. Während der Mondstein die Hormone ins Gleichgewicht bringe, stärke der Karneol das Selbstbewusstsein. Letzterer stehe nicht nur für Selbstliebe, sondern verleihe einem auch einen "richtig schönen Glow", so die 24-Jährige.

Ich hab immer Heilsteine bei mir, weil sie einem Kraft geben und stärken. Lilian

Lilian will mit Natürlichkeit punkten

Neben ihrem Hang zur Spiritualität bezeichnet sich Lilian selbst als "sehr natürlicher Mensch". Doch nicht nur ihre Natürlichkeit mache die Erzieherin mit westafrikanischen und polnischen Wurzeln besonders, auch ihre Sommersprossen, ihre Haare und ihr Lächeln, schlicht ihr "Typ an sich", wie sie erklärt.

Bammel vor dem Umstyling

In der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" zählt dieser Moment wieder zu den gefürchtetsten: das große Umstyling. Daran möchte Lilian so gar nicht denken. "Ich hab schon Angst, dass meine Haare abkommen", bangt die 24-Jährige bereits um ihre Haarpracht. Inständig hofft die Topmodel-Anwärterin, dass Modelchefin Heidi Klum ihre Mähne feiert und von einem Umstyling absieht.

Wenn meine Haare abkommen würden, dann wäre es vorbei bei mir. Lilian