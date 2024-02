"Ich hab manchmal einen kleinen Dachschaden": Vanessa bei GNTM 2024

Das Wichtigste in Kürze Über sich selbst sagt Vanessa, dass sie sehr widerstandfähig und hart im Nehmen sei. Das könnte eine gute Ausgangslage für ihre Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" 2024 sein.

Vanessa ist gläubig und privat gelegentlich etwas verrückt unterwegs. Im Interview verrät die 22-jährige Studentin, warum sie andere Menschen inspirieren will.

GNTM-Kandidatin Vanessa hat "manchmal einen kleinen Dachschaden"

Vanessa hat es geschafft: Sie darf mit Heidi Klum auf große Reise bei GNTM 2024 gehen. © ProSieben / Michael de Boer

Ein Wort, mit dem sich Vanessa selbst beschreiben würde, ist crazy. Und da ist durchaus etwas Wahres dran. Denn wie in ihrem Vorstellungsclip zu sehen ist, schreckt die Studentin aus dem Landkreis Mannheim vor Challenges nicht zurück. Bei Minusgraden in eiskaltes Wasser tauchen oder mit einem Bobbycar eine XXL-Rutsche hinunterfahren? Das kann die 22-Jährige von ihrer Liste abhaken.

Ich habe manchmal einen kleinen Dachschaden, aber nur einen kleinen. Vanessa scherzhaft

Kochen in High Heels

Neben ihrem Studium kocht Vanessa regelmäßig das Mittagessen für ihren Bruder und dessen Freundeskreis - in Vorbereitung auf die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" sogar in hohen Schuhen. "Mein Bruder lebt mit seinen Freunden zusammen in einer WG. Die drehen jeden Tag Youtube-Videos", erklärt die 22-Jährige. Ihre Kochkünste seien jedoch kein Bestandteil von deren Content. Sie sorge nur dafür, dass sie überleben, scherzt Vanessa.

Vanessa will andere Menschen inspirieren

Über ihre "körperlichen Einschränkungen" spricht die Studentin offen. Wie Vanessa erzählt, habe sie ein angeborenes Hohlkreuz und Skoliose. Durch letztere Erkrankung habe sie eine Hüftfehlstellung und humpele leicht.

Doch gerade ihr "spezieller Look" soll andere Menschen inspirieren. Auch wenn sich nicht jede:r eins zu eins mit ihr identifizieren könne, so will die Studentin mit gutem Beispiel vorangehen, "dass es viele Menschen da draußen gibt, die auf den ersten Blick nicht so perfekt erscheinen, aber trotzdem vollkommen gemacht sind".

Ich denke, dass ich durch meine Geschichte Menschen inspirieren kann. Vanessa

"Ich bete jeden Tag"

Als russisch-orthodoxe Christin ist Vanessa gläubig. "Ich gehe öfter mal am Sonntag in die Kirche und bete jeden Tag. Ab und zu lese ich auch in der Bibel", gibt die 22-Jährige offen preis. Ihr Glaube zeige sich größtenteils dadurch, wie sie mit anderen Menschen umgehe. "In der Bibel ist ja auch das größte Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst", erklärt die Studentin.

