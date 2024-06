Nur eine und einer können in Staffel 19 den Titel holen. Und sie haben es geschafft: Lea und Jermaine sind Germany's Next Topmodel 2024.

Das Wichtigste in Kürze Die Siegerin und der Sieger von "Germany's Next Topmodel" 2024 stehen fest.

Im großen Finale der 19. Staffel haben Lea und Jermaine das Rennen um den Topmodel-Titel für sich entschieden.

In unserem Liveticker kannst du noch einmal alle Geschehnisse rund um die Finalshow nachlesen.

Die erste Entscheidung ist gefallen

"Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu fällen", erklärt Heidi Klum kurz vor dem großen Moment. Die Entscheidung der Frauen steht an. Nur noch Lea und Xenia stehen vor der Model-Chefin und ihren Gäst:innen im großen Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024. Doch den Topmodel-Titel wird nur eine der beiden holen.

Lea ist Germany's Next Topmodel 2024

Mit einer herausragenden Leistung im Finale gewinnt Lea die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". © Seven.One / Claudius Pflug

"19 Wochen habt ihr alles gegeben, kein Walk war zu anspruchsvoll, kein Shooting war zu herausfordernd", macht es Heidi Klum noch einmal spannend. Dann fällt der Name: Lea gewinnt die 19. Staffel von den Frauen. Überglück darf sich die Düsseldorferin nicht nur über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen, auch wird sie das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" zieren.

Ich hätte niemals damit gerechnet! Lea

Die letzte Entscheidung

Doch wer wird der erste männliche Gewinner von "Germany's Next Topmodel"?

Fest steht: Einer von ihnen wird Geschichte schreiben. Jermaine oder Linus sind die letzten Male Models im Rennen um den Topmodel-Titel. Der Sieg ist zum Greifen nah. "Schon in Berlin haben sie sich im Casting gegen Tausende Bewerber durchgesetzt", erklärt Heidi Klum kurz vor ihrer Verkündung. Dann fällt die Model-Chefin ihre letzte Entscheidung der Staffel.

Germany's Next Topmodel 2024 ist Jermaine! Heidi Klum

Jermaine schreibt Geschichte

Der Kasseler im Siegesrausch: Jermaine ist Germany's Next Topmodel 2024. © Seven.One / Claudius Pflug

Er hat es geschafft: Jermaine ist der erste männliche Kandidat, der eine GNTM-Staffel gewinnt. Der Traum vom Topmodel-Titel ist für den 20-jährigen Kasseler in Erfüllung gegangen.

Die Gefühle gehen von oben nach unten. Ich brauch erst mal ein paar Tage, das zu realisieren. Jermaine

Damit stehen die Siegerin und der Sieger der 19. Staffel fest: Lea und Jermaine sind Germany's Next Topmodel 2024.

Die beiden Cover im Überblick

Lea und Jermaine haben es geschafft: Sie zieren das Cover der deutschen "Harper's Bazaar". © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello / "Harper's Bazaar"

Mit ihrem Sieg werden Lea und Jermaine auf der Titelseite der deutschen "Harper's Bazaar" erscheinen. Ein männliches Model auf dem Cover des renommierten Modemagazins? Das gab es noch nie!

Du hast das Finale verpasst? Alle wichtigen Infos kannst du im Liveticker nachlesen.