Das Wichtigste in Kürze Niklas ist der erste männliche Kandidat, den Heidi Klum direkt im Flugzeug für "Germany's Next Topmodel" castete.

Beim großen GNTM-Casting in Berlin will der Lufthansa-Purser die Modelechefin auf dem Laufsteg überzeugen.

Die Konkurrenz ist stark: Alle Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten der 19. Staffel findest du hier.

Vom Flugzeug-Gang geht es für Niklas auf den Catwalk: Beim Casting in Berlin muss das erste Male-Model in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" Heidi Klum auf dem Laufsteg überzeugen.

+++ Update, 15. Februar 2024 +++

Niklas ist Heidi Klums erstes Male-Model

Niklas (links) ist Heidis Casting-Einladung gefolgt: Bei "Germany's Next Topmodel" will der Flugbegeliter jetzt sein Model-Potenzial unter Beweis stellen. © ProSieben / Richard Hübner

Das Warten hat ein Ende! Für die 19. Staffel GNTM sind über 10.000 Männer und Frauen Heidi Klums Ruf gefolgt und zum offenen Casting nach Berlin gekommen. Eine sicheren Casting-Platz hat dagegen Lufthansa-Purser Niklas, den die Modelchefin persönlich während eines Flugs mit Ehemann Tom Kaulitz zum ersten Male-Model in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" machte.

Zum allerersten Mal caste ich nicht nur Frauen. Heidi Klum

Wie es dazu kam? "Den Wunsch nach männlichen Models hatte ich schon lange, aber irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt. Ich war gerade mit meinem Mann auf dem Weg in den Sommerurlaub, da sah ich ihn", erinnert sich Heidi Klum zurück. Plötzlich sei Niklas vor ihr gestanden mit der Frage: "Champagner, Wasser oder Orangensaft?" Doch nur eine Antwort kam für die Modelchefin in diesem Moment infrage: "Ich will nichts davon, Sie hätte ich gerne." Niklas' Antwort: "Warum nicht?"

Niklas' Herz ist schon vergeben

Völlig überrascht und überwältigt sagt der 30-Jährige noch im Flieger zu. Den nötigen Rückenwind für seine Teilnahme gibt es von Freund Johan, mit dem der Flugbegleiter seit knapp vier Jahren zusammen ist. Kennengelernt haben sich die beiden im Internet, wie Niklas im Interview verrät.

Niklas holt sich Laufsteg-Tipps bei Kandidat Aldin

Beim Casting in Berlin gilt es, Heidi Klum auf dem Catwalk zu überzeugen. Im Backstage-Bereich bereitet sich der 30-Jährige auf seinen Walk vor. Doch noch ist sich der Paderborner unsicher, welche Pose er am Ende des Laufstegs präsentieren soll.

Rat holt sich Niklas kurzerhand bei der Konkurrenz. Den richtigen Ansprechpartner findet er schließlich in Kandidat Aldin, der sich auf massenhaft Erfahrung stützen kann - und sich des Model-Novizen gern annimmt.

Von ihm lerne ich Laufen. Niklas über Aldin

Vom Flugzeug-Gang auf den Laufsteg

Niklas präsentiert sich gemeinsam mit Lucas, Enrico, Dominic und Felix (v.l.n.r.) Modelchefin Heidi Klum. © ProSieben / Richard Hübner

Einen Vorteil habe Niklas als Heidis erstes Male-Model "ganz und gar nicht", betont er vor seinem Walk und erklärt: "Wenn ich mir die Geschichten von den anderen so anhöre, hab ich eher ganz viel Nachteil, weil jeder Zweite hier wie ein perfektes Model läuft."

Ich lauf den Flugzeug-Gang runter, aber keinen Laufsteg. Ich hab keine Erfahrung. Niklas

Dann ist der da, der große Moment. Gemeinsam mit Lucas, Enrico, Dominic und Felix geht es für Niklas zum ersten Mal auf den Laufsteg. Heidi Klum freut sich sichtlich, den 30-Jährigen beim Casting wiederzusehen.

"Durch die Welt fliegen kannst du ja schon mal. Aber Modeln willst du auf jeden Fall auch probieren?", will die Modelchefin von dem Lufthansa-Purser nach seinem Walk wissen. "Ich hatte viel Zeit, nachzudenken, mich zu beraten, mit meinem Freund, mit meiner Familie, mit Menschen in meinem Umfeld", antwortet Niklas. Zwar sei es "ein sehr, sehr großes Projekt", wie der 30-Jährige einräumt, dennoch habe ihn die Modelchefin mit der Model-Idee "super aufgestachelt".

Ich hab vor allem Lust, über meine Grenzen zu gehen, dich kennenzulernen und im besten Fall am Ende auch Model zu werden. Niklas zu Heidi Klum

Hebt Niklas jetzt als Model so richtig ab? Oder wie es der Purser selbst anschaulich der Modelchefin zu erklären versucht: "Vielleicht so mit einem Bein aus meiner Unform in den …" - "In den G-String!", wirft Heidi Klum halbernst ein, bevor er seinen Gedanken beim Casting zu Ende führen kann. "Das machen wir als Nächstes", scherzt die Modelchefin.

Am Ende kann Niklas ein Ticket für die nächste Runde lösen. Doch wie geht es für den Flugbegleiter bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weiter? Das sieht du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Ursprüngliche News +++

GNTM für alle!

Wie Modelchefin Heidi Klum überraschend bekannt gab, können sich künftig Modelanwärter:innen aller Geschlechter bei "Germany's Next Topmodel" bewerben!

Erstes Male-Model sagt Casting-Einladung von Heidi Klum zu

Den Clip zur Bekanntgabe drehte die Modelchefin übrigens über den Wolken. Während des Fluges spricht Heidi Klum spontan einen Flight-Attendant namens Niklas an und offenbart ihm ihre Idee von GNTM für alle. Auf die Frage, ob er denn Lust hätte, zum Casting zu kommen, reagiert der Steward richtig lässig.

Warum nicht? Klingt super! Niklas, Flight-Attendant

Erste Reaktionen auf Instagram

Mittlerweile hat sich Niklas auf seinem eigenen Instagram-Kanal zu Wort gemeldet. Dort postet er ein Bild zusammen mit Heidi Klum und fragt seine Follower direkt, ob er denn mitmachen solle.

Für Niklas war es offenbar ein ganz besonderer Flug. Und wer weiß, vielleicht ist der charismatische Steward demnächst schon auf ProSieben und Joyn zu sehen - wenn die erste komplette Staffel "Germany's Next Topmodel" für ALLE startet.