Das Wichtigste in Kürze Marcia kommt aus der Schweiz. Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 will sie ihrem Traum vom Modeln ein Stückchen näherkommen.

Mit viel Ehrgeiz tritt Marcia bei "Germany's Next Topmodel" 2024 an. Die gelernte Arztsekretärin arbeitet in der Nacht im Krankenhaus und verfolgt am Tag ihren Traum vom Modeljob. Von diesem möchte sie in Zukunft leben können.

Marcia steht den Patient:innen bei

Marcia ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Für den Traum von der Modelkarriere setzt Marcia alles auf eine Karte. Ihren gelernten Hauptberuf als Arzt- und Spitalsekretärin hat die Schweizerin aufgegeben, um sich tagsüber Vollzeit aufs Modeln konzentrieren zu können.

Ihren Lebensunterhalt verdient Marcia mit einem nächtlichen Nebenjob im Krankenhaus. Als Sitzwache in verschiedenen Schweizer Spitälern ist sie für Patient:innen da, die eine persönliche Betreuung benötigen.

"Ich bin eine sehr ehrgeizige Person"

Die zwei Seiten ihrer Persönlichkeit beschreibt Marcia so: "Ich bin eher ein extrovertierter Mensch, aber ich ziehe mich auch gern zurück, wenn ich Energie auftanken muss."

Zu ihren weiteren Eigenschaften zählt die 23-Jährige reichlich Ehrgeiz. "Wenn es darum geht, für etwas zu kämpfen, kann ich alles ausblocken und wirklich nur auf mich fokussieren und konzentrieren", erklärt sie.

Mit dieser Willenskraft will Marcia auch Heidi Klum von sich überzeugen und Germany's Next Topmodel werden. "Ich bin hier, um zu gewinnen. Wirklich. Ich bin hier, um gesehen zu werden," lautet ihre Kampfansage.

Ich bin meine erste Priorität und ich bin hier für ein Ziel und das werde ich auch durchsetzen. Marcia

Wie weit Marcia mit ihrem starken Siegeswillen kommen wird, siehst du bei "Germany's Next Topmodel" 2024 ab 15. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

