GNTM 2024: Schwäche-Anfall beim Shooting! Schaffen es diese Models trotzdem ins Halbfinale?

En garde! In pompösen Kleidern und ausgefallenen Anzügen fechten die Models wie Musketiere beim spektakulären Shooting in Folge 17. Doch nicht allen fällt diese Aufgabe leicht. Besonders Jermaine und Fabienne haben mit Kreislauf-Problemen am Set zu kämpfen. Reicht es trotzdem für den Einzug ins Halbfinale?

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Sieh dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Anzeige

Anzeige

Die letzte Challenge vor dem Halbfinale

Attaque! Xenia und Fabienne müssen beim Fecht-Shooting in Woche 17 Vollgas geben! © ProSieben / Sven Doornkaat

In Woche 17 ist es endlich so weit: Nach unzähligen Wochen ohne ihre Liebsten bekommen die Models jetzt tatkräftige Unterstützung von Freund:innen und Familie. Da sind Energie und Motivation schon gleich viel größer. Und die brauchen die Kandidat:innen auch, denn das letzte Shooting vor dem Halbfinale wird kein leichtes Spiel.

Für das perfekte Foto shooten die Models im Duo, werden in ein Bungee-Seil gehängt und müssen eine Fechtszene in der Luft nachstellen. Eine Challenge, die den Kandidat:innen eine Menge Ausdauer, Kraft und Grazie abverlangt. Mit dabei: Creative Director Thomas Hayo und Mode-Fotograf Kristian Schuller, der die Models vor malerischer Kulisse am Strand ablichtet.

Atemlos durch das Fecht-Shooting

In großen pompösen Ballkleidern machen sich Fabienne und Xenia auf den Weg zu ihrem Shooting. Dabei steht abwechselnd der angreifende Part des Duos im Vordergrund, der defensive Part bekommt eine Maske aufgesetzt. In beiden Situationen müssen sich die Models perfekt in Szene setzen.

Im Clip: Fabienne und Xenia duellieren sich in luftiger Höhe

Nach der ersten Runde mit Fabienne in der Angriffsposition brauchen die Models eine kurze Verschnaufpause. Doch das Shooting muss unterbrochen werden, denn der Solingerin wird völlig schwarz vor Augen und sie bekommt keine Luft mehr.

Mir ist richtig schwindlig gerade. Fabienne beim Fecht-Shooting

Auch das Lockern ihres Korsetts scheint nicht zu helfen und die Kandidatin muss sich hinsetzen. "Bei jedem Atemzug musste ich stärker atmen, aber es ging einfach nicht", erklärt die Topmodel-Anwärterin rückblickend.

Zu ihrem Glück hält der Schwindel nicht lange an und sie kann das Shooting fortsetzen. Nicht nur für sich, denn sie möchte auch ihre Teampartnerin nicht im Stich lassen. Wird ihr die Shooting-Unterbrechung dennoch am Ende zum Verhängnis?

Anzeige

"Ich spür meine Beine nicht mehr!" Muss Jermaine das Shooting abbrechen?

Schreck-Moment am Shooting-Set: Jermaine erleidet einen Schwäche-Anfall. © ProSieben / Sven Doornkaat

Ein ähnliches Schicksal erleidet auch Jermaine, der gemeinsam mit Linus vor der Kamera posiert. Dabei hatte sich der Kasseler noch kurz vor dem Shooting motivierende Worte zugesprochen: "Hoffentlich kann ich ihn heute ausstechen!" - natürlich nicht wortwörtlich gemeint.

Dass der Kasseler nicht der größte Sport-Fan ist, ist ein offenes Geheimnis. Keine guten Voraussetzungen allerdings für das Shooting, schließlich ist dafür vor allem Kondition gefragt.

Nach einigen Anläufen muss Jermaine schließlich das Shooting pausieren. "Ich spür meine Beine nicht mehr!", erklärt das Male Model völlig entkräftet. Auch Heidi Klum merkt, dass etwas nicht stimmt und bittet, den 20-Jährigen wieder abzuseilen. Mit festem Boden unter den Füßen geht es mit seinem Zustand aber gleich wieder bergauf.

Let's fetz! Lass weitermachen! Jermaine

Gute und schlechte Nachrichten

Jermaine, Frieder, Armin und Linus in Folge 17 von "Germany's Next Topmodel" 2024: Wer schafft den Einzug ins Halbfinale? © ProSieben / Sven Doornkaat

Doch reichen die Shooting-Leistungen von Fabienne und Jermaine trotz Kreislauf-Problemen am Ende für eines der begehrten Tickets ins Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" 2024?

Als Fabienne und Xenia bei der Entscheidung vor der Jury stehen, bangt vor allem Fabienne um ihren Verbleib in der Show. Doch die 21-Jährige kann aufatmen: Ihr kurzer Schwindel-Anfall während des Shootings hat keinesfalls ihre Leistung beeinträchtigt.

Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist: Herzlich willkommen im Halbfinale! Heidi Klum zu Fabienne

"Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten", erklärt Heidi Klum, als Armin, Frieder, Linus und Jermaine vor ihr und den Gastjuroren Thomas Hayo und Kristian Schuller stehen. Zwei von ihnen seien während des Shootings positiv, zwei eher negativ aufgefallen.

Erlösende Worte gibt es neben Frieder auch für Jermaine, der trotz Shooting-Unterbrechung sehr gelobt wird und ein Ticket ins Halbfinale löst.

Heißt allerdings: Für eines der beiden anderen Male Models ist in Woche 17 Schluss. Für wen der Traum vom Topmodel-Titel geplatzt ist, kannst du hier nachlesen.

Anzeige

Das Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" 2024 siehst du am Dienstag, 11. Juni, um 20:15 Uhr, das große Live-Finale am Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.