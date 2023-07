GNTM 2024: Sei dabei und bewirb dich jetzt für Staffel 19 von "Germany's Next Topmodel"!

Heidi Klum verrät Tipps zur Bewerbung: SO hast auch du bei GNTM eine Chance!

Das gab es bei "Germany's Next Topmodel" noch nie! Am Mittwoch gab Heidi Klum ganz überraschend bei Instagram bekannt, dass sich erstmals in der Geschichte der Castingshow auch Männer für die neue Staffel bewerben können. Doch wie kann man die Modelchefin am besten von sich überzeugen? Auf Instagram gibt sie jetzt Tipps für die Bewerbung.