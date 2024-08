Erst vor Kurzem durften die Models bei "Germany's Next Topmodel" seine Looks tragen, nun wird Star-Designer Kevin Germanier bei den Olympischen Spielen 2024 eine besondere Ehre zuteil.

Das Wichtigste in Kürze Mit seinen bunt-schillernden Designs begeisterte Kevin Germanier in der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel".

Jetzt wird dem Schweizer Modemacher eine besondere Ehre zuteil.

Er darf bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris einen wichtigen Job übernehmen.

Weltstar Heidi Klum holt sich bei "Germany’s Next Topmodel" regelmäßig prominente Verstärkung an ihre Seite. Ihre Gäst:innen zählen zu den Besten ihres Fachs. Das beweist nun auch wieder Designer Kevin Germanier, der in der 19. Staffel die Kandidat:innen mit seiner nachhaltigen Mode einkleidete.

Der Schweizer Modemacher entwirft die Kostüme für die Abschluss-Zeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris!

Kevin Germanier begeistert von Olympia-Aufgabe

"Ich habe es noch nicht ganz begriffen", sagt Germanier in einem exklusiven Interview mit der Modezeitschrift "Women's Wear Daily". "Es ist ziemlich krass, dass Thomas [Jolly] und Daphné [Bürki] einen unabhängigen Designer ausgewählt haben, obwohl sie jeden hätten nehmen können."

Demnach habe der in Paris lebende Modemacher nach seiner Herbst-Show im März einen Anruf erhalten, um über die Abschluss-Zeremonie der Olympischen Spiele zu sprechen.

Als sie mir das Konzept der Show zeigten, war es so emotional, so unkonventionell, so gar nicht Germanier, dass ich ihnen sagte, ich sei bereit für die Herausforderung. Kevin Germanier

Zudem sei der 32-Jährige begeistert, dass er nicht nur wegen seines Talents, sondern auch wegen seiner Werte ausgewählt worden sei. Germanier legt bei seiner Mode hohen Stellenwert auf Nachhaltigkeit. "Sie wissen, wer hinter den Kleidern und den Materialien steht, die ich verwenden werde", erklärt der Designer.

Olympia-Looks von Germanier noch geheim

Laut den Olympia-Organisator:innen wird die von Thomas Jolly konzipierte Show am Sonntag, 11. August, die Sommerspiele in der französischen Hauptstadt beenden.

Mit dabei sind mehr als 100 Artist:innen, Akrobat:innen, Tänzer:innen, Zirkuskünstler:innen sowie berühmte Musiker:innen. Sie alle werden von Germanier designte Outfits tragen. Eine Ehre!

Bislang lässt sich allerdings nur über die Looks der Abschluss-Zeremonie spekulieren - sie sind noch geheim, wie das "Women's Wear Daily" berichtet. Auch aus dem Schwarz-Weiß-Clip, in dem der Termin angekündigt wurde, lässt sich nur wenig herauslesen. Nur so viel: Germanier hat angedeutet, sowohl Materialien aus dem Lager-Bestand als auch unkonventionelle Textilien verwenden zu wollen.

Der Modeschöpfer scheint bei dem Großereignis freie Hand zu haben: Das Einzige, worum er gebeten worden sei: "eine Fantasie zu schaffen". Seiner Kreativität kann Germanier also freien Lauf lassen, auch da er keinen Druck gehabt habe, "Kleidungsstücke zu verkaufen oder einen Käufer zufriedenzustellen".

So siehst du Germaniers Olympia-Designs

Wer sich die einzigartigen Looks von Kevin Germanier nicht entgehen lassen möchte, kann die Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2024 am Sonntag, 11. August, im ZDF-Livestream auf Joyn streamen. Los geht's ab 20:15 Uhr!

