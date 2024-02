GNTM 2024 startet heute: Alle Models, Stars und Locations von Staffel 19

Die Models der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" sind offiziell verkündet. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu Stars und Gastjuror:innen am Set. Alle Infos findest du hier.

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Ab sofort kannst du einen ersten Blick auf die Models der neuen Staffel werfen. Und dabei sticht direkt ins Auge, was Hardcore-Fans schon seit Herbst wissen: In diesem Jahr nehmen erstmals Male-Models an "Germany's Next Topmodel" teil! Alle Kandidatinnen sowie Kandidaten inklusive zugehöriger Bildergalerien findest du hier.

Wer Heidis Ankündigung verpasst hat, in der kommenden Staffel alle Geschlechter mit auf die große Reise zu nehmen, kann diese hier nachholen.

Neues Regelwerk: Heidi verliert ihren Lieblingsspruch

Die Präsenz der Male-Models bringt nicht nur neuen Schwung mit, sondern eine Reihe an Änderungen für GNTM 2024. Unter anderem wird es eine Gewinnerin und einen Gewinner geben. Damit wird Heidis ikonischer Spruch "Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden" natürlich obsolet.

Was die Änderung für das Covershooting der "Harper's Bazaar" bedeutet und alle Details zum neuen Regelwerk liest du hier nach.

Diese Stars sind dabei

Er ist eine der Designer-Ikonen weltweit und sie eine gefragte Schauspielerin in Hollywood: In diesem Jahr werden Jean Paul Gaultier und Liz Hurley an der Seite von Modelchefin Heidi Klum zu sehen sein. Welche Stars der Fashion-Welt in diesem Jahr noch dabei sein werden, liest du in unserer Gastjurori:nnen-News der 19. Staffel nach.

Mit dem GNTM-Newsblog immer up to date

Du willst alles Wissenswerte rund um die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" abfangen? Kein Problem! Im Newsblog gibt es alle aktuellen Geschehnisse rund um die ProSieben-Erfolgsshow.

Die Marketing-Kampagne ist gestartet

Seit 1. Februar sind sie deutschlandweit zu sehen: die ersten 20 Models der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel". Wer die Kandidatinnen und Kandidaten auf den 10.000 Plakatflächen sind, erfahrt ihr hier oder direkt in der Model-Übersicht.

Das ist der Titelsong zu GNTM 2024

Bereits die 17. Staffel war von einer ganz besonderen musikalischen Untermalung geprägt. Wir erinnern uns: Heidi Klum nahm den damaligen Opener mit Westcoast-Rap-Legende Snoop Dogg auf.

Auch in diesem Jahr überlässt die Modelchefin nichts dem Zufall. Daher hat sie den Opening-Song kurzerhand selbst eingesungen. "Sunglasses At Night" entstand mit Grammy-Preisträger Tiësto, Virtuose der Electronic Dance Music.

Das sind die Locations der 19. Staffel

Wer genau hinschaut, kann im ersten Trailer bereits interessante Details erkennen - unter anderem einige der Drehorte. Dass das Casting der 19. Staffel in der deutschen Hauptstadt Berlin stattfand, ist schon länger bekannt.

Im Trailer ist zudem die Kanareninsel Teneriffa zu sehen. Das ist am unverwechselbaren Auditorio de Tenerife erkennbar, einem architektonisch einzigartigen Opernhaus in Santa Cruz.

Natürlich kommt in diesem Jahr auch Heidis Wahlheimat Kalifornien nicht zu kurz. Das Rose Bowl Stadium in Pasadena ist ein Hinweis darauf, wobei noch nicht klar ist, wie lange sich die Models im Golden State aufhalten werden.

Alle Sendezeiten und Wiederholungen in der Übersicht

Du willst keine Sendung verpassen? Kein Problem, wir haben alle Sendedaten und -zeiten, Wiederholungen sowie alle Streaming-Möglichkeiten für dich zusammengefasst.

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" läuft wie immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

Bist du ein echter GNTM-Fan?

Expertinnen und Experten, aufgepasst! Wenn du der Meinung bist, dass du bestens Bescheid weißt über die vergangenen 18. Staffeln "Germany's Next Topmodel", haben wir das Richtige für dich. Teste jetzt dein Wissen in unseren verschiedenen Quiz!