GNTM 2024 - Stellas Freund ist ebenfalls Model - und seine Sedcard-Bilder sind richtig hot!

13 Wochen lang begeisterte Stella bei "Germany's Next Topmodel" 2024 auf ganzer Linie. Doch sie ist nicht die einzige in der Familie, die vor der Kamera glänzen kann. Ihr Freund Alejandro ist ebenfalls Model - und seine Sedcard-Bilder hauen glatt vom Hocker!

Das Wichtigste in Kürze Stellas Freund Alejandro ist ebenfalls Model. Die Bilder seiner Sedcard sind faszinierend. Auf seinem Instagram-Account finden sich zudem zahlreiche Bilder des Traumpaars.

Du willst noch mehr über die GNTM-Anwärterin erfahren? Schau dir jetzt Stellas Porträtseite an.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 gibt es übrigens hier.

+++ Update, 17. Juni 2024 +++

Stellas Freund Alejandro ist ebenfalls Model

Wer hätte das gedacht? Nicht nur Stella konnte in letzter Zeit ihre atemberaubenden Model-Qualitäten unter Beweis stellen. Ihr Partner Alejandro Agüera steht der 35-Jährigen kaum in etwas nach. Ganz im Gegenteil: Das Male Model ist derzeit bei der madrilenischen Clear Model Agency gelistet. Und seine dortige Sedcard-Bilder haben es in sich!

Der Spanier zeigt sich in maßgeschneiderten Anzügen gleichermaßen wie im Sport-Dress von Emporio Armani. Doch gerade die Bilder, auf denen Alejandro mehr Haut zeigt, wissen zu überzeugen. Sein Körper ist ähnlich durchtrainiert wie der seiner Partnerin Stella. Und die ist bekanntlich eine echte Sportskanone. Wir erinnern uns: Selbst Heidi Klum war mächtig überrascht, als sie zum ersten Mal den Waschbrettbauch der Vierfach-Mama beim Sedcard-Shooting zu Gesicht bekam.

Das ist mal ein Sixpack! Mein lieber Scholli! Heidi Klum

Übrigens sind auf Alejandros Instagram-Account zahlreiche Bilder mit Stella zu finden. Unter anderem zeigt sich das Traumpaar beim Relaxen auf deren Lieblingsinsel Mallorca, beim Sightseeing in Amsterdam oder beim gemütlichen Schlendern durch New York City.

Geburtstagsgrüße an Partnerin Stella sind ebenfalls auf seinem Account zu finden - sogar mehrfach. So auch gestern anlässlich ihres 35. Geburtstages. Natürlich mit den passenden romantischen Worten.

Alles Gute zum Geburtstag, mi amor! Your presence is a constant reminder that life's truest and most beautiful gift is love. Alejandros Geburtstags-Glückwünsche an Partnerin Stella

Vielleicht gibt es ja bald mal ein gemeinsames Shooting der beiden? Wir halten die Augen offen!

+++ Update, 11. Juni 2024 +++

Stellas Reise fängt gerade erst an!

Nach ihrem Aus in Folge 13 ist für Stella noch lange nicht Schluss mit dem Traum vom Modeln. Sie schnappt sich einen Job bei Designer Kilian Kerner!

Im Talk mit Ramon Wagner auf YouTube verrät der Designer, dass er nicht nur Lea und Jermaine für seine Show gebucht hat. Auch Stella darf neben früheren GNTM-Teilnehmerinnen Nicole und Selma auf den Runway für das Fashion-Event "Collectivefour" am 3. Juli in Berlin.

Das ganze Video findet ihr hier:

Ob das erst der Anfang ist? Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber eins ist sicher: Wer so in seinem "casual Sunday outfit" glänzt, sollte nicht lange auf die nächsten Jobs warten müssen!

Update: GNTM 2024 - Der Liveticker zum großen Finale.

+++ Update, 9. Mai 2024 +++

Endet Stellas GNTM-Abenteuer in Folge 13?

Woche für Woche weiß Stella, mit ihrer konstant guten Leistung zu glänzen. Schnell mauserte sich die 34-Jährige zu eine der Favoritinnen auf den Topmodel-Titel. Umso überraschender kommt ihre schlechte Leistung beim Videodreh in dieser Woche.

Die Schwächsten beim Videodreh

Xenia und Stella können beim Video-Shooting in Woche 13 nicht glänzen. © ProSieben / Sven Doornkaat

Teamweise sollen die Models eine Szene schauspielern und anschließend improvisieren. Unterstützt werden sie dabei von niemand Geringerem als Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann.

Die Aufgabe hat es in sich: Vor der Kamera schlüpft Stella in die Rolle einer Köchin, während Shooting-Partnerin Xenia die nörgelnde Kundin gibt. Schnell wird klar, dass sich die beiden Models beim Dreh etwas verloren fühlen, was sich durch die komplette Performance zieht.

Das bleibt auch Modelchefin Heidi Klum nicht verborgen.

Das war bis jetzt die schwächste Runde! Heidi Klum

Im Clip: Stella und Xenia bangen um ihren Verbleib

Kurz vor der Entscheidung macht sich Xenia um einiges mehr Sorgen als ihre Team-Partnerin Stella, die die Situation gelassen sieht. Durch ihre konstant gute Leistung in den vergangenen Wochen wiegt sich die Dortmunderin in Sicherheit.

Ein Trugschluss, den die 34-Jährige sogleich bei der Elimination zu spüren bekommt. Aufgrund ihrer schwächeren Shooting-Leistung muss Stella die Show in Folge 13 verlassen, während Xenia eine weitere Chance von Heidi Klum bekommt, ihr Können in der nächsten Woche unter Beweis zu stellen.

Ich versteh nicht, was gerade passiert ist. Ich hätt's bei jedem verstanden, nur nicht bei Stella. Xenia fassungslos nach dem Aus von Stella

"Wenn sie jetzt geht, bricht schon echt was weg!"

Der Schock sitzt tief, als Stella ohne Foto zu den anderen Models im Backstage-Bereich zurückkommt. Vor allem Male Model Linus zeigt sich bestürzt über das GNTM-Aus der 34-Jährigen: "Mir fehlen so ein bisschen Worte. Einerseits hätt ich's gerade nie erwartet, andererseits ist es auch so 'n Schock, weil Stella und ich waren in den letzten Wochen auch sehr close. Wenn sie jetzt geht, bricht schon echt was weg!"

Stella dagegen nimmt ihr Ausscheiden gelassen und freut sich umso mehr, bald wieder ihre Kinder in die Arme schließen zu dürfen. Dennoch tue der Abschied "unglaublich weh", wie sie im Beisein der Models offenbart.

Der Schock sitzt, ganz klar. Aber ich bin einfach unglaublich dankbar für alles, was ich hier erleben durfte. Es war eine so, so schöne Zeit! Stella

+++ Update, 25. April 2024 +++

Hochzeit unter Wasser

Nicht zum ersten Mal schlüpfen die Models in Hochzeitsmode. Schon in Folge 6 durften die Teilnehmer:innen in den atemberaubenden Kleidern und Anzügen von Kaviar Gauche und Baldessarini laufen.

In Woche elf steht allerdings kein Walk, sondern schon fast eine ganze Hochzeit auf dem Plan. Mit Anzug, Schleier, Ring und sogar einer Kapelle am Set sieht es so aus, als würde eine echte Trauung vollzogen. Doch ein kleines Detail macht diese Illusion zunichte. Denn welche Hochzeit findet schon unter Wasser statt?

Traurige Erinnerungen kommen hoch

Bei Linus und Stella läuten in Woche elf die Hochzeitsglocken - unter Wasser! © ProSieben/Sven Doornkaat

Wer gibt wem das Jawort? Das legen die Models im Vorfeld selbst fest. Einigen fällt die Entscheidung schwer, Stella und Linus finden sich jedoch direkt als Brautpaar für das Unterwasser-Shooting zusammen.

Dabei trägt die Topmodel-Anwärterin nicht zum ersten Mal ein Hochzeitskleid. Während die langen Kleider bei anderen Kandidatinnen Freudentränen auslösen, lässt Stellas Outfit traurige Erinnerungen hochkommen.

Schon beim ersten Blick in den Spiegel wird das Model emotional. Für Stella ein schweres Bild, denn wie die 34-Jährige offenbart, habe sie ihren Ehemann kurz nach der Hochzeit und hochschwanger verloren, weil er einen Herzinfarkt hatte.

Bevor man das eben verarbeiten konnte, ist er einfach gestorben. Stella über ihren verstorbenen Ehemann

Stella fällt es schwer, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Ihr wird bewusst, wie viel sie in dieser schweren Zeit allein kämpfen musste. Trotz familiärer Unterstützung ist es der Kandidatin schwergefallen, mit dem Tod ihres ersten Ehemannes umzugehen.

Auf einmal wird dieses wunderschöne Thema Hochzeit überschattet von so viel Trauer. Stella

Ein zweites Mal vor dem Altar

Es knistert zwischen Stella und Linus! © Seven.One /Russel James

Beim Shooting versucht Stella dennoch, ihre Gefühle in positive Energie umzuwandeln. Nicht nur optisch sind Linus und sie ein perfektes Paar, auch im dekorierten Wassertank ist deutliches Knistern bei ihnen zu spüren.

Das gelungene Shooting ist wie ein Befreiungsschlag für die Dortmunderin. Denn 13 Jahre nach ihrer Hochzeit steht sie wieder vor dem Altar, diesmal jedoch, um endlich ihren großen Traum vom Modeln zu leben. Die Topmodel-Anwärterin hat noch nicht ausgeträumt, denn Heidi erkennt auf den Fotos deutlich die Liebe zwischen Stella und Linus und schickt beide eine Runde weiter.

Es ist einfach eine kleine Aufarbeitung der Geschichte. Stella nach dem Unterwasser-Shooting

Wie es für Stella bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht, erfährst du jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 2. April 2024 +++

"Wie kann eine Frau so heiß sein?": Kilian Kerner schwärmt geradezu von Stella

Stella beim Sedcard-Shooting von GNTM 2024: Laut Kilian Kerner ist sie das "American Dream Girl". © Seven.One / Christian Anwander

"Diese Frau brauchte diese Woche einen Waffenschein!" Bereits als Kilian Kerner anfängt, über Kandidatin Stella zu reden, gerät er vollends ins Schwärmen. Im Interview mit GNTM-Experte Ramon Wagner zeigt sich der Designer hin und weg von der 34-Jährigen.

Meine Güte! Wie kann man so heiß sein wie diese Frau? Kilian Kerner im Interview

Tolle Performance beim Sedcard-Shooting

Stella habe beim Sedcard-Shooting großartig performt und unterschiedliche Looks angeboten, lobt der Modemacher die Vierfach-Mama. Ihr Porträtfoto würde Kilian Kerner sogar zu Hause aufhängen, so überzeugt ist er von Stella.

Nichts als Lob für Stella

"Ich bin […] ein ganz, ganz großer Fan von dieser Frau und dem Talent. Was sie mitbringt, das ist für mich 'American Dream Girl!'", zeigt sich der Designer begeistert.

Während des Shootings war bereits Heidi Klum ähnlich beeindruckt - nicht nur vom Waschbrettbauch der 34-Jährigen. Die ganze Story liest du im Absatz weiter unten.

+++ Update, 28. März 2024 +++

Stella beeindruckt mit durchtrainiertem Body beim Sedcard-Shooting

Die Ganzkörper-Pose sitzt: Stellas Sedcard-Foto in Woche sieben. © Seven.One / Christian Anwander

Wer Stellas Vorstellungsclip gesehen hat, hat sich bereits ein Bild machen können, wie durchtrainiert die Topmodel-Anwärterin ist. Beim Sedcard-Shooting in Folge 7 mit Gastjuror Christian Anwander beweist die Dortmunderin einmal mehr, dass es in Sachen Fitness wohl nur wenige Mitbewerber:innen mit ihr aufnehmen können.

Dieser Sixpack kann sich sehen lassen!

Zum Shooting kommt die Vierfach-Mama lediglich mit Jeans und Seiden-BH und gewährt so gute Sicht auf ihren durchtrainierten Body. Beim Anblick von Stellas Sixpack ist dann sogar Topmodel Heidi Klum von den Socken.

Das ist mal ein Sixpack! Mein lieber Scholli! Heidi Klum

Ganz von ungefähr kommt der geshapte Body nicht: Stella liebt Sport, hält sich viel im Fitness-Studio auf und steht auf Zumba, Yoga und Pilates. Die netten Worte der Modelchefin nimmt sie völlig gelassen zur Kenntnis. "Natürlich freu ich mich, wenn mir jemand ein Kompliment macht. Aber noch mehr freue ich mich, wenn es darum geht, dass ich grundsätzlich gefalle - nicht nur durch meinen Body, sondern einfach für meine Attitude."

Dahingehend braucht sich Stella keine Sorgen zu machen. Heidi Klum und der Gastjuror Christian Anwander zeigen sich begeistert von den Shooting-Bildern. "Ich würd sagen, wir sind sehr zufrieden mit der Stella", urteilt der österreichische Star-Fotograf zufrieden und schickt die 34-Jährige mit ihrer Sedcard-Mappe eine Runde weiter.

+++ Update, 21. März 2024 +++

Stellas neuer Look

Der Vorher-nachher-Vergleich: Stella beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben

Das Umstyling bei GNTM 2024 bringt nicht für jedes Model eine komplette Typveränderung mit sich. Manchmal benötigt Heidi Klums Team von erfahrenen Sylist:innen nur wenige professionelle Handgriffe und Kniffe, um der Frisur eines Models deutlich mehr Pep zu verleihen. Stella gehört zu den Kandidat:innen der 19. Staffel, die ein solches Makeover bekommen hat.

Mit Schwung und etwas Farbe wirkt ihre neue Frisur deutlich frecher. "Ich heul gleich", ist die 34-Jährige überwältigt nach dem ersten Anblick im Spiegel.

Wie haben sich die Looks der anderen Models verändert? Den großen Vorher-nachher-Vergleich aller Umstylings von GNTM 2024 gibt's hier.

+++ Ursprüngliche News +++

Von den Höhen und Tiefen des Lebens

So glücklich und ausgeglichen wie heute war Stella nicht immer. Als die Topmodel-Kandidatin mit 20 Jahren schwanger wurde, starb ihr Mann überraschend - ausgerechnet im neunten Monat der Schwangerschaft.

Ich stand komplett vorm Nichts und habe gedacht, die Welt dreht sich nie wieder weiter. Stella

Ein dramatischer Schicksalsschlag, so kurz vor der Geburt des ersten Kindes. Und nur vier Wochen später der Lichtblick: Stella wird Mama.

Auch wenn der Schock von damals vermutlich immer in Erinnerung bleiben wird, hat die 34-Jährige heutzutage eher andere Dinge im Kopf, beispielsweise, wie sie ihren Alltag mit vier Söhnen meistert.

Familie steht über allem

Was nicht von der Hand zu weisen ist: Stella ist ein Familienmensch. Mit viel Hingabe und Geduld erzieht sie ihre vier Söhne. Turbulenter Alltag, immer chaotisch, "nie perfekt" - aber gerade das macht es für die Dortmunderin aus. "Wer bei uns zu Gast ist, der weiß, dass wir alles andere sind als eine normale Familie", so die 34-Jährige.

Stella ist überall ganz vorne mit dabei, selbst wenn sie sich gegen ihre Jungs aufs Fußballfeld stellen muss. Ihre Mutter ist für die Topmodel-Anwärterin eine große Stütze, seit dem tragischen Tod ihres Mannes ist sie Stella nicht von der Seite gewichen.

Doch auch Stellas Mama hat nichts als Bewunderung für die Vierfachmutter übrig. Sie ist sehr stolz auf ihre Tochter, wie stark sie ist und wie sie alles mit einem Lächeln und Humor meistert. Erst kürzlich habe sie sich von ihrem Ehemann getrennt, doch das tut ihrem guten Verhältnis keinen Abbruch: "Wir sind ein Leben lang miteinander verbunden."

Ich verkörpere Stärke, Frauenpower, Selbstbewusstsein. Stella

Stella ist immer in Action

Auf der Couch trifft man die Dortmunderin eher selten an, denn Stella ist ein großer Sportfan. Ob Fitness, Zumba, Yoga oder Pilates: Sie ist dabei! Sie liebt Herausforderungen, denn kein Hindernis ist für Stella zu groß. Ihr Motto lautet: "Wenn dir jemand einen Stein in den Weg räumt, schieb ihn weg und go for it".

Man ist nie zu alt für Träume

Stella ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Es ist nicht Stellas erste Bewerbung bei GNTM, denn schon vor zwölf Jahren wollte sie die Laufstege der Fashionwelt erobern. Allerdings konnte sie die Reise aus familiären Gründen nicht antreten.

Mittlerweile reagierte ihr Umfeld skeptisch auf Stellas GNTM-Teilnahme, sie sei keine 20 mehr, hieß es. Doch für die vierfache Mutter geht dieses Jahr der große Traum in Erfüllung, von Heidi Klum ausgewählt zu werden.

Jetzt wo ihre Kids ein gewisses Alter erreicht haben und sie sich eines sicheren und geschützten Umfelds für sie gewiss ist, weiß sie: ihre Zeit ist gekommen. "Ich freu mich, dass ich auch mal selber dran bin" – so die Dortmunderin. Entgegen aller kritischen Stimmen zeigt Stella die Teilnahme bei GNTM 2023, dass sie nicht aufhören darf an ihre Träume zu glauben.

"Vielleicht ist es die letzte Chance, die ich habe", so die 34-Jährige. Eine Gewissheit bleibt Stella jedenfalls: Was immer passiert, ihre Söhne geben Stella ein gutes Gefühl und stehen voll hinter der Teilnahme ihrer Mutter.