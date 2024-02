GNTM 2024 - Male-Model Felix: "Drag hat mich stärker gemacht"

Das Wichtigste in Kürze Dorfleben ade: Kandidat Felix begibt sich auf die aufregende Reise "Germany's Next Topmodel" 2024. Wie der 20-Jährige tickt, liest du hier.

Als queere Person auf dem Land hatte es Felix nicht immer leicht. Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 will der Student aus Passau zeigen, was in ihm steckt.

Das ist GNTM-Kandidat Felix

Felix ist als Male-Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Catwalk statt Dorfleben: Kandidat Felix ist auf dem Bauernhof seiner Eltern aufgewachsen. Jetzt will der 20-jährige Student bei "Germany's Next Topmodel" den Laufsteg erobern.

So entdeckte Felix seine Leidenschaft für Drag

In seiner Freizeit schlüpft Felix in die Rolle der Dragqueen Angel Quinn. Sich in sie zu verwandeln, gibt dem Passauer ein Gefühl der Befreiung aus dem Alltag. Wie der 20-Jährige im Interview verrät, sei seine Drag-Leidenschaft durch "RuPaul's Drag Race" entfacht worden.

Allerdings räumt Felix ein, erst seit weniger als einem Jahr Drag zu machen. Daher brauche der Verwandlungsprozess bei ihm "noch ein bisschen länger". Etwa drei Stunden dauert es, bis sich der Student komplett in seine Drag-Persona verwandelt hat.

Kandidat Felix: "Drag hat mich aufgebaut"

Dass es Felix als queere Person "im tiefsten Niederbayern" nicht immer leicht hatte, gibt er offen zu. Ein Wendepunkt war schließlich der Beginn seiner Reise mit Drag. "Das hat mich einfach aufgebaut und mir geholfen, mich in meiner Person zu entwickeln […] und einfach zu mir selbst zu finden", erklärt der Topmodel-Anwärter.

Drag hat mich stärker gemacht und zu dem Menschen geformt, der ich jetzt bin. Felix

Wie sich Felix in der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" schlägt, siehst du ab 15. Februar immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

