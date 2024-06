GNTM 2024 - "Top, top, top": Deshalb sieht Lea sich als Gewinnerin

Ich werde Schwung in die Bude bringen - dieses Versprechen hat Lea gehalten. Sie ist im Finale von Staffel 19. Warum sie das Zeug zur Gewinnerin von GNTM 2024 hat, verrät sie im Clip.

Das Wichtigste in Kürze Mit einer konstant guten Leistung konnte sich Lea einen Platz im großen Finale sichern. Jetzt will sie auch den Sieg. Die wichtigsten Infos zum Finale findest du hier.

Das energiegeladene Model

Während der ersten Entscheidungen konnte Lea es kaum fassen, dass Heidi Klum sie mit dabei haben möchte. "Jetzt wirklich?", entgegnete sie der Modelchefin ungläubig. Doch nach der ersten Überraschung war für die 24-Jährige klar: Ab sofort heißt es durchstarten.

Ich weiß, ich bin speziell, und ich werde Schwung in die Bude bringen. Lea

Mit ihrer positiven Art begeisterte die Düsseldorferin immer und immer wieder - und ließ sich auch von Veränderung nicht abschrecken.

Radikales Umstyling für Lea

Beim großen Umstyling zuckte Lea nicht mit der Wimper, als es ihren langen roten Haaren an den Kragen ging. Im Gegenteil: Der blonde Kurzhaarschnitt holte aus ihr eine Riesen-Portion Selbstbewusstsein heraus. "Ich fühle mich seit dem Umstyling viel präsenter!", freut sie sich.

Lea begeistert Heidi Klum

Was ein Schuss! Lea beim Nackt-Shooting in Folge 15. © Rankin

Von den unterschiedlichen Challenges ließ Lea sich nicht einschüchtern. Ob hoch hinaus für ein Fotoshooting oder unter Wasser mit einem der Male Models: Oft durfte sie sich zu den Favorit:innen der Woche zählen. Für Fotograf Rankin war sofort klar: "Sie ist ein Model." Und auch Heidi Klum hatte für Lea meistens nur positives Feedback übrig.

Sie ist sehr professionell und sehr wandelbar, super easy, super nett. Heidi Klum

Leas Auge fürs Detail war ihr bei den Fotoshootings eine große Hilfe. Bis in die Fingerspitzen bewies sie Körpergefühl beim Cover-Shooting für "Harper's Bazaar". Für Fila durfte Lea in die Fußstapfen von Hailey Bieber treten und sicherte sich so den letzten großen Job der Staffel.

Lea will "Germany's Next Topmodel" als Vorbild gewinnen

Für Lea geht es im Finale auch darum, anderen Menschen Motivation zu schenken. "Ich hoffe, dass ich ein Vorbild war in den letzten Wochen, nicht nur zu seiner Person zu stehen - sondern auch, dass man sagt, ich weiß, wer ich bin." Sie selbst wirkt jedenfalls top-motiviert, auch das Finale zu rocken.

Ich werde Germany's Next Topmodel 2024, weil ich alles mitbringe, was man später braucht. Lea

Ob sich Lea gegen Fabienne und Xenia durchsetzen wird?

Die Antwort gibt es schon diesen Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.