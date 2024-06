GNTM 2024 - Über sich selbst hinausgewachsen: Deshalb sieht sich Xenia als Gewinnerin

Xenia gehört zu den Finalist:innen, die sich den Sieg in der 19. Staffel sichern könnten. Wie weit sie sich bei "Germany's Next Topmodel" entwickelt hat und warum sie sich als Gewinnerin sieht.

Die Frohnatur bei "Germany's Next Topmodel"

Mit ihrer Teilnahme bei GNTM wollte sich Xenia einen Traum erfüllen. Mit ihrem strahlenden Lächeln überzeugte sie im offenen Casting auch Heidi Klum. Jetzt steht die 24-Jährige im Finale.

Von wegen unscheinbar!

Xenia beim Cover-Shooting der "Harper's Bazaar". © ProSieben / Sven Doornkaat

Den Challenges stellte sich Xenia tapfer - obwohl sie Anfangs vor allem an sich selbst zweifelte. "Früher musste ich mich kleinhalten. Ich hatte Freundinnen, die waren toxisch", gibt sie während dem Casting für Ardell zu. Doch davon ist heute nicht mehr viel zu sehen. Xenia sicherte sich mehrere Jobs und begeisterte mit ihrem strahlenden Lachen die Fotografen und Heidi Klum.

Du gehst manchmal ein bisschen unter. Heute hast du eine Riesen-Wende gemacht! Heidi Klum

Nach ihren ersten Zweifeln, lässt sich Xenia kaum noch aufhalten. Auch von adrenalingeladenen Aufgaben, wie dem Helikopter-Shooting oder einem meterhohen Catwalk, lässt sie sich nicht einschüchtern und gibt direkt 100 Prozent. Und das zahlt sich aus!

Man merkt, dass du unglaublich viel Spaß an allen Aufgaben hast - was wichtig ist. Heidi Klum

Von der zurückhaltenden Xenia ist nicht mehr viel zu sehen. Die humorvolle 24-Jährige ist stolz auf ihre Entwicklung - und das kann sie auch sein. Neben Heidi Klum sind auch zahlreiche Gastjuror:innen große Fans von ihr geworden.

Xenia will "Germany's Next Topmodel" 2024 gewinnen

Xenia ist über sich selbst - und andere Kandidat:innen - hinausgewachsen und will im Finale neben Fabienne und Lea den Sieg holen. Ihre Taktik? Sie will eine ganz andere Seite von sich während der Live-Show zeigen. "Alle werden merken, dass ich es einfach drauf hab", kündigt sie vor dem Finale an.

Ich bin so stolz, dass ich den Mut zusammen genommen hab und hier sein kann. Xenia

Wird Xenia es schaffen, Germany's Next Topmodel 2024 zu werden?

Die Antwort gibt es schon diesen Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.